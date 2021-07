Recensione RecoverFun Plus: l’olimpo delle Massage Gun “Pro”

Recensione RecoverFun Plus. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su una delle Massage Gun professionali indiscussa migliore in commercio

Dopo avervi portato sul nostro portale un prodotto non professionale, dunque Entry Level, della famiglia delle Massage Gun – che sempre più stanno prendendo piede nel mercato e suscitando interesse soprattutto nel panorama dello sport – oggi vi proponiamo la recensione di un modello professionale, si chiama RecoverFun Plus, e non ha nulla da invidiare ai modelli più blasonati presenti in commercio.

Il modello non professionale testato in precedenza ci ha fatto scoprire questi prodotti nell’ambito di un utilizzo amatoriale, qui siamo invece difronte ad un modello utilizzato in campo professionale per cui verrà valutato secondo metriche determinate, mettendolo a confronto con i suoi diretti competitor e non, con modelli Entry Level. Cerchiamo di scoprire perché questo RecoverFun Plus è diverso da tutti gli altri.

Recensione RecoverFun Plus: l’olimpo delle Massage Gun professionali

Senza essere ripetitivi, abbiamo già ampiamente raccontato la natura scientifica e tecnica, la nascita, e l’arrivo di questi prodotti nel mercato consumer, per cui, se volete scoprire il perché hanno preso piede nel settore dell’elettronica, e soprattutto a cosa serve e perché serve, vi rimandiamo a questo articolo, in cui esponiamo tutto quello che c’è da sapere brevemente sul Myofascial release. In questa recensione analizzeremo direttamente nell’essenza quello che è una delle Massage Gun migliori in commercio.

Prima di descrivere il prodotto, cerchiamo di capire chi è RecoverFun. Nasce nel 2018 con l’obiettivo di innovare nel settore dei motori brushless. Dopo esser stato per anni uno dei principali fornitori cinesi e americani di motori, e dopo aver accumulato una grandissima esperienza nel settore delle batterie al litio ha deciso di sfruttare la loro esperienza maturata nel settore di ricerca e sviluppo per mettere l’elettronica al servizio dello sport e della medicina.

Ad oggi oltreoceano è ampiamente scelta da servizi sanitari, sport, e ambiti fisioterapici. Da poco ha intrapreso la mission di approdare anche in Europa. Con ottimi risultati, in Italia ci sono al momento diversi specialisti del settore fisiatrico che utilizzano prodotti RecoverFun.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione RecoverFun Plus

Già a primo impatto notiamo una cura nel dettaglio non indifferente, che ci fa capire e soprattutto percepire che ci troviamo difronte ad un prodotto di alto livello. Arriva con un primo scatolo brandizzato RecoverFun contenente la borsa, ovviamente anch’essa presenta il rischiamo del logo in rilievo, ed una comoda maniglia. Sullo scatolo sono riportate tutte le informazioni relative alla massage gun in questione, ben illustrate.

La borsa per il trasporto è di ottima qualità, dalle cerniere alla rigidità della stessa. All’interno è presente addirittura un’ampia tasca dove poter mettere qualcosa, e dove troviamo un manuale di istruzioni illustrato molto bene, anche se l’utilizzo è abbastanza intuitivo. La borsa è sagomata all’interno, e ogni componente ha il suo preciso alloggio, davvero utile per il trasporto. In confezione è presente ovviamente il caricatore proprietario.

I materiali sono premium. La RecoverFun Plus ha un proprio involucro a protezione, ed un livello costruttivo di tutto rispetto. Si denota una cura del dettaglio non indifferente, fin da subito capiamo di trovarci davanti ad un prodotto professionale. RecoverFun Plus non emette scricchiolii anomali durante l’utilizzo, segno che la costruzione è stata studiata nel minimo dettaglio, nonostante comunque l’elevata velocità che raggiunge. Il corpo motore essendo molto potente, tende a riscaldarsi e vibrare, per ovviare a questa cosa RecoverFun ha pensato bene di inserire un corpo di metallo che ospita il motore ed il suo meccanismo. Questa struttura in metallo insieme al manico (che è anche la batteria) gli dona un peso totale di 1.2 kg, ben distribuiti. Un peso che aiuta anche a maneggiarla visto la potenza del motore.

Questo modello presenta un manico ricoperto in gomma per una presa più stabile e confortevole, impossibile perdere il grip. Design molto semplice e piacevole, abbiamo nella parte che ospita il motore inciso il nome del prodotto, troviamo poi nei pressi del manico un adesivo con freccia, che indica il punto in cui si estrae la batteria. Nella parte inferiore, dove troviamo l’ingresso per il caricatore DC-IN da 24V, abbiamo diverse informazioni riportate, e poi, il tasto di accensione On/ Off. La rientranza della parte finale permette alla Massage Gun di poggiare perfettamente sulle superfici.

L’estrazione della batteria è intuitiva e comoda. Il meccanismo di estrazione e inserimento è solido e robusto. Sono presenti delle scanalature ad incastro che favoriscono un corretto inserimento e bloccaggio della stessa.

Focus su scheda tecnica e testine | Recensione RecoverFun Plus

La Massage Gun è realizzata come detto dal corpo centrale in metallo, manico gommato, e le restanti parti in una lega di plastica di altissima qualità, resistente e robusta. La parte di inserimento delle testine, mostra una scanalatura per un blocco migliore delle testine una volta inserire, e diverse guarnizioni interne. La bocchetta del pistone (dove inseriamo le testine) è realizzata in alluminio. Nella parte posteriore invece troviamo la zona che utilizzeremo di più.

Una volta accesa la Massage Gun dall’apposito interruttore, si accenderanno dei led di indicazione nella parte posteriore. Il design è semplice ma funzionale, troviamo diversi fori per facilitare la dissipazione, e all’interno di questo pattern troviamo gli elementi di interazione. Al centro il pulsante di attivazione. Con una pressione prolungata partirà o, si spegnerà il motore. In basso abbiamo 5 led che indicano lo stato di batteria, 4 led verdi (che si accenderanno o spegneranno in progressione) indicano lo stato che va dal 100% al 20%, quando ad essere acceso sarà soltanto il led rosso. Vi consigliamo di non farla scaricare completamente, magari di metterla in carica appena raggiunto il led rosso.

Nella parte superiore abbiamo le spie della velocità, che sono 5. Il motore è di altissima qualità, e lo si percepisce dal rumore prodotto e dal feeling che restituisce durante l’utilizzo. Il movimento è secco e preciso. Il motore brushless ha una potenza di ben 100W, RecoverFun è una delle Massage Gun più potenti presenti in commercio. 100W che lavorano per muovere un range di 13mm di ampiezza di percussione (Amplitude). 13mm è un valore nella media per questo settore, che è ottimo per la Vibration Therapy dei tessuti, ma anche buono per la Deeper Percussion Therapy. Anche se in commercio ci sono molti prodotti professionali che offrono 16mm di ampiezza di percussione, e certamente maggiore ampiezza equivale a maggiori possibilità di trattamento, il motore è così efficiente che i 13mm sono struttati alla perfezione, non rimpiangerete maggior ampiezza.

5 le velocità da sfruttare, ricordiamo che per velocità si intende quante volte al minuto la testina effettua un’escursione completa di 13mm. Al primo livello abbiamo 1.500 RPM, e al secondo livello 1.800 RPM. Queste due prime velocità possono essere utilizzate per la Vibration Therapy, o per gruppi muscolari poco profondi e zone sensibili. Al terzo livello RecoverFun sceglie una velocità di 2.400 RPM per favorire il trattamento Deeper Percussion Therapy, un livello questo che va bene un po’ per tutti i gruppi muscolari, dipende dalla vostra sensibilità e dal volume dello stesso. I livelli 4 e 5, rispettivamente di 2.820 RPM e 3.300 RPM, sono indicati per gruppi muscolari più ampi, o trattamenti mirati, con le adeguate testine.

Continuiamo la recensione della RecoverFun Plus proprio parlando delle testine, ne abbiamo ben 6 in dotazione. È una delle Massage Gun più complete da questo punto di vista. Abbiamo la testina Forkhead (realizzata in plastica dura), maggiormente utilizzata per la zona cervicale, o spina dorsale; la testina Bullet (realizzata in plastica dura), che è indicata per trattare Trigger Point e dunque per il trattamento Deep Tissue; la testina Round (realizzata in foam duro), che è utile per gruppi muscolari ampi, quali può essere il grande gluteo, gran pettorale, quadricipiti e bicipiti femorali, o gran dorsale; la testina Flat (realizzata in plastica dura), che non ha una sezione muscolare target univoca ma si è vista essere efficace per svariati gruppi muscolari, piccoli e grandi; abbiamo poi una variante della testina Round (realizzata in silicone morbido), più schiacciata e vasta, ottima per Vibration Therapy mirato, oppure per trattamenti con esecuzione attiva del paziente. Tutte le testine hanno un trattamento antimicrobico.

La speciale testina Flex Super Soft

RecoverFun poi, offre una particolare testina, che solo questa azienda offre, e si può acquistare singolarmente, che è la Flex Super Soft. Questa testina arriva anch’essa nel suo alloggio dedicato, e imbustato da un velo protettivo, e da un sacchetto dedicato, brandizzato RecoverFun. Questa testina ha un feeling davvero particolare ed unico, può essere utilizzata per la maggior parte dei gruppi muscolari, ed è realizzata in una gomma morbida molto liscia. Molto soffice, è stata concepita per trattare zone sensibili, delicate o dolorose, senza far sentire dolore al paziente.

Le vibrazioni verranno infatti assorbite dalla struttura in gomma morbida, e l’effetto è estremamente delicato. Utile sia per trattamenti Vibration che Deeper Therapy. La testina Flex Super Soft è molto liscia, e permette uno scorrimento senza frizione sulla superfice cutanea, per tale motivo si utilizza in casi di pelle delicata, in quanto l’attrito è pari a 0, con questa testina anche se verrebbe colpito un osso non ci saranno problemi. Inoltre questa testina è in grado di assicurare una profondità Deeper Percussion ulteriore pari a 2-3 mm in base al gruppo muscolare. Per questa testina non è necessaria una pressione esageratamente forte, bisogna lasciarla lavorare con le velocità della Massage Gun. La pressione la si può applicare in zone e trattamenti mirati. La testina è facile da pulire ed è antigraffio. Inoltre è compatibile con altri modelli di Massage Gun presenti in commercio, la lista compatibilità è presente sul sito.

Infine parlando di testine, RecoverFun include inoltre 3 guarnizioni sostitutive. Le alte velocità che raggiungono le testine, durante il funzionamento, generano calore nel pistone che tende a surriscaldarsi, questo col passare del tempo potrebbe usurare la guarnizione delle testine, causando minor aderenza durante l’escursione del movimento. Chiaro, è improbabile che accada con un anno, forse anche due, ma comunque è qualcosa in più. Segno che RecoverFun Plus, è un prodotto supportato nel tempo, e che è concepito per essere longevo. In particolare due sono guarnizioni adatte a tutte le testine, ed una è specifica per la testina Forkhead, possiamo notarlo dalla apposita scanalatura.

Acquistando la RecoverFun Plus avrete in dotazione questa testina, altrimenti andrà acquistata separatamente. Ma non è l’unica testina extra che si può acquistare. In quanto RecoverFun produce anche una testina Flat, realizzata però in alluminio. Non cambia particolarmente l’effetto finale del trattamento e l’esperienza finale, ma ha due vantaggi che una testina in plastica dura non offre, la prima è che può essere utilizzata in combinazione a pomate specifiche, e la seconda è che è facile da pulire e quindi più duratura nel tempo.

Come si comporta nell’utilizzo | Recensione RecoverFun Plus

In tema autonomia questa Massage Gun possiede un enorme batteria da ben 2900mAh. RecoverFun sostiene che dura circa 3-4 ore, e non si sbaglia. Dipende da come viene utilizzata, con che frequenza ma soprattutto a che velocità. Sono riuscito anche a raggiungere le 5 ore di utilizzo ma sfruttando le frequenze 1 e 2. Per una ricarica completa invece, servono meno di 4 ore e mezza. Lo stato della carica viene indicato allo stesso modo di come abbiamo spiegato sopra, dai led appositi.

A questo punto della recensione della RecoverFun Plus passiamo al motore, che è davvero fantastico, ma soprattutto silenzioso rapportato alla sua potenza. Si oscilla da un minimo di 38 dBA con frequenza 1, e circa 63 dBA con la frequenza 5. La Massage Gun non surriscalda particolarmente, è presente un giusto un leggero e normalissimo aumento delle temperature nella zona motore, e noterete dopo ore prolungate di utilizzo fuoriuscita di aria calda nella parte posteriore. Tende anche a surriscaldarsi l’estremità del pistone che ospita le testine. Tutto nella norma. Il motore da 100W qualitativamente parlando non si discute, anche a bassi livelli di carica assicura una potenza sempre costante.

In quanto a valori Stall Force, RecoverFun Plus è in grado di generare una pressione di circa 30 Kg, un dato che la posizione certamente tra la fascia alta delle Massage Gun. Ci sono però sicuramente modelli che generano più forza in uscita. Il motore è abbastanza potente che non si riesce a fermare la corsa del pistone, o con estrema difficoltà già a frequenza 3. Il motore spinge come deve, e anche tanto.

Per chi non lo sapesse il valore Stall Force è riferito alle Massage Gun, ma potremo fare riferimento anche allo Stall torque e quindi parlare più in generale di motori elettrici, e si riferisce alla coppia del motore stesso, prodotta da un dispositivo meccanico, la cui velocità di rotazione in uscita è pari a zero. Dunque è il riferimento ad un carico esterno applicato esternamente contro pressione al dispositivo, è ciò riduce la coppia (quindi la velocità di rotazione) avvicinandosi allo stato di 0, per l’appunto, andando in stallo. In altre parole è la quantità di pressione necessaria per fermare il movimento della Massage Gun, più la pressione deve essere alta, più la Massage Gun è in grado di esprimere una data forza.

Conclusioni e prezzo

Ho utilizzato questa Massage Gun dopo sedute di pesistica, corsa e corpo libero, ed è sempre è risultata efficace. Post allenamento soprattutto nel trattamento del lattato accumulato con lo sforzo ripetuto, come anche nel trattamento di Trigger Point miofasciali. La batteria come detto dura il necessario per una seduta allenante, ho superato a volte le 4 ore e mezza si utilizzo settimanale, utilizzandolo per circa 20 minuti ad inizio allenamento e 20/ 25 minuti a fine allenamento. Come detto, vi consiglio di non far scaricare completamente la batteria, ma caricarlo a circa metà del suo livello. In termini di portabilità la valigetta è fantastica, ma se cercare un prodotto compatto e piccolo poco più di un moderno smartphone, potrete optare per RecoverFun Mini, meno potente, ma estremamente portatile.

Sono presenti alcuni lati negativi, ma sono per lo più dei miglioramenti che in vista del futuro si potrebbero inserire. Non tanto in sostituzione a questo modello, che credo rimarrà sempre valido come punto di riferimento anche in futuro, piuttosto con un nuovo prodotto per andare a completare la propria vetrina e dunque l’offerta, con una soluzione che andrebbe a soddisfare una determinata fetta di utenti. Sarebbe bello in futuro vedere un nuovo prodotto di RecoverFun, con questo stesso livello qualitativo, magari con uno Stall Force maggiore, e magari dotato di 16mm di ampiezza di percussione (Amplitude). Attenzione però a non pensare che più millimetri di Amplitude equivalgono necessariamente a maggiore qualità, non è sempre così, il tutto va sempre contestualizzato con le altre specifiche qualitative, esistono in commercio svariate Massage Gun da 16mm che però hanno uno Stall Force pessimo, rendendo vano il tutto.

In generale RecoverFun Plus ad oggi è uno dei migliori modelli presenti in commercio, senza ombra di dubbio. Un consiglio che posso darvi è di acquistare la Massage Gun con una batteria extra, questo perché innanzitutto è una feature che sono i prodotti professionali offrono (così da sostituire le batterie una volta esaurite tra un paziente e l’altro e non rimanere mai senza), e poi perché è segno di un prodotto duraturo. Le batterie al litio hanno una durata prestabilita, ed inevitabilmente si usureranno col tempo, perdendo capacità, in questo modo avrete una batteria di riserva in grado di ridare vita al vostro prodotto anche a distanza di anni.

Acquistabile sul sito RecoverFun, il suo prezzo è di 169.00 Dollari, all’incirca 150 Euro al cambio, ma è pienamente rapportato a ciò che è in grado di offrire, e stiamo parlando di un prodotto certamente professionale, con una dotazione complessiva di tutto rispetto. Sale a 219.00 Dollari il prezzo, includendo una batteria extra, all’incirca 190 Euro al cambio, opzione che vi consiglio di scegliere, che tu sia un professionista, oppure un normale utente, per i motivi ampiamente spiegati poc’anzi.

Se siete un pubblico di professionisti probabilmente conoscerete già RecoverFun, per un pubblico interessato all’acquisto, non posso che consigliarvi RecoverFun Plus, soprattutto ad un pubblico di sportivi, che conosce bene i distretti muscolari. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.