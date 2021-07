Recensione RecoverFun Mini: compatta e potente. Eccoci qui di nuovo a parlare di RecoverFun, questa volta con una soluzione pensata per essere estremamente portatile

Abbiamo esaminato nella recensione della RecoverFun Plus un prodotto professionale, destinato ad un settore abbastanza specifico, quello terapeutico e sportivo. Se RecoverFun Plus rappresenta la soluzione di punta dell’azienda, vantando tutte le caratteristiche necessarie ad essere un prodotto simile, RecoverFun Mini è invece una soluzione che non rientra nella categoria dei prodotti destinati ad un uso professionale, è però un modello che è adatto a tutti. Ma una categoria propria c’è l’ha e come RecoverFun Mini, ed è quella delle Massage Gun compatte.

I punti di forza di questo prodotto sono certamente le sue dimensioni, e la sua portabilità estrema. Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni, nonostante quest’ultime riesce ad esprimere una buona forza.

Prima di entrare nel vivo della recensione di RecoverFun Mini una doverosa introduzione. Innanzitutto se volete conoscere la storia dell’azienda in questione, vi rimando alla recensione della sorella maggiore, mentre, senza essere ripetitivi, abbiamo già ampiamente raccontato la natura scientifica e tecnica, la nascita, e l’arrivo di questi prodotti nel mercato consumer, per cui, se volete scoprire il perché hanno preso piede nel settore dell’elettronica, e soprattutto a cosa serve e perché serve, vi rimandiamo a questo articolo, in cui esponiamo tutto quello che c’è da sapere brevemente sul Myofascial release. Proprio come potrete leggerete dell’articolo poc’anzi riportato, ribadiamo per per prassi e correttezza anche in questa sede che non siamo né medici, e né esperti del settore terapeutico medico e sportivo. Detto ciò, entriamo nel vivo della recensione.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione RecoverFun Mini

Proprio come abbiamo visto con il top gamma dell’azienda, anche qui notiamo una cura del prodotto eccellente, partendo proprio dall’unboxing. Fin da subito l’impressione è quella di un prodotto curato in tutto. Non è presente una borsa per il trasporto, ma abbiamo un piccolo sacchetto in tessuto in cui è possibile anche inserire le testine da utilizzare.

All’interno della scatola, a parte il piccolo foglietto illustrativo e il sacchetto in tessuto, troviamo una spugna sagomata per l’alloggio della Massage Gun e delle sue testine.

Venendo alla RecoverFun Mini, ciò che colpisce è la sua qualità costruttiva, curata nei minimi dettagli, e realizzata interamente in un corpo di alluminio. La scelta del materiale, oltre all’avere un chiaro tocco di classe e di prestigio, sta anche ad un fattore funzionale, nonostante le dimensioni molto ridotte, la Massage Gun in questione è dotata di un motore abbastanza potente, tutto ciò potrebbe rendere instabile il tutto, causando scricchiolii e difficoltà nell’utilizzo, in questo modo il peso resta equilibrato e la struttura solida.

Il design è molto elegante e minimale, in termini di design abbiamo due anelli, uno sul manico ed uno della zona di ingresso testine, con un gioco di colori su tono. Abbiamo poi inciso sul manico il nome del brand, e la sigla Mini nella parte superiore. La parte inferiore del manico, contenente le zone di controllo, è leggermente incavata, così da permettere alla Massage Gun di star in piedi da sola. L’ingresso per il connettore è posto sul fondo, e sempre qui troviamo il tasto di accensione e spegnimento, e le relative spie di indicazione.

Parliamo di dimensioni, abbiamo 45mm di profondità per il manico, un altezza di 140mm, ed una larghezza (zona ingresso testine) di soli 90mm. Stiamo parlando di una Massage Gun tra le più compatte sul mercato, quasi dalle dimensioni pari ad un moderno smartphone. Per un peso di appena 500 grammi. RecoverFun Plus era dotato di un connettore proprietario, ma quella Massage Gun, necessita anche di maggiore potenza per essere alimentata, e soprattutto non è un prodotto destinato a tutti, mentre RecoverFun Mini vuole aprirsi ad un pubblico più vasto, per tale motivo ritengo azzeccata la scelta di aver inserito un connettore Type-C, che sempre più diventa uno standard diffuso. L’alimentazione è una tipica 5V 2A, in confezione è presente solo il cavo e non il trasformatore, ma possiamo utilizzare un qualsiasi caricatore che possediamo. Il cavo è USB Type-A da una parte, e ovviamente Type-C dall’altra.

Focus su scheda tecnica e testine | Recensione RecoverFun Mini

La RecoverFun Mini possiede in basso 4 spie LED di indicazione. Abbiamo appena accesa (tramite una pressione prolungata sul tasto di accensione, proprio come la si spenge) un illuminazione di tutte le spie a cerchio. In lato troviamo le 4 spie della velocità, in basso, appena sotto al connettore Type-C, troviamo il Led di indicazione per lo stato della batteria. Il Led sarà di colore rosso quando sotto carica (fino al completamento della carica, che diventerà verde) e sarà invece sempre verde quando deve indicare la batteria residua. L’indicazione della batteria residua viene indicata in base a quanti flash il Led verde emette, ogni 5 secondi. Con 3 flash ogni 5 secondi la batteria si trova in un range tra il 70 ed il 100%, con 2 flash ogni 5 secondi la batteria si trova in un range tra il 30 ed il 70%, con un singolo flash ogni 5 secondi la batteria si trova al di sotto del 30%, ed è meglio metterla sotto carica in questo stato. Il sistema di RecoverFun per preservare la salute della batteria ed evitare precoci usure del motore, quando al di sotto del 30% limita la potenza del motore, e se proviamo ad utilizzarla con una pressione molto forte spenge la Massage Gun per prevenire malfunzionamenti.

Nonostante le dimensioni troviamo un motore brushless dotato di una potenza nominale pari a 30W, è un motore di tipo Silent-Force Technology, con una silenziosità davvero imbattibile, a frequenza massima produce appena circa 45/ 48-50 dBA di picco, l’equivalente di una biblioteca.

La Massage Gun durante il funzionamento non vibra eccessivamente ed è sempre stabile, anche il motore stesso, che è preciso e potente. Parlando invece di ampiezza di percussione (Amplitude) abbiamo un valore di 6mm, nella media per la categoria di Massage Gun mini portatili. In una simile struttura sarebbe impossibile inserire maggiore Amplitude, e anche inutile visto che servirebbe un motore decisamente più grande. 6mm dunque sono un valore non di certo adatto alla Deeper Percussion Therapy, ma certamente valido per la Vibration Tissue Therapy.

4 le velocità disponibili, al livello 1 abbiamo 1.800 RPM, al livello 2 abbiamo 2.400 RPM, al livello 3 abbiamo 2.800 RPM, e al livello 4 abbiamo 3.200 RPM. Dunque una Massage Gun sfruttabile a 360° grazie alla varietà di frequenze a disposizione. Se preferite minor rumore i livelli 1 e 2 sono perfetti, mentre per sfruttare il massimo della potenza a disposizione, restando comunque silenziosa nel complesso, i livelli 3 e 4 sono un buon compromesso.

Continuiamo la recensione della RecoverFun Mini parlando delle testine. In dotazione abbiamo 4 testine, di cui una speciale. Partiamo con ordine, troviamo le tre classiche testine; Bullet (realizzata in plastica dura), che è indicata per trattare Trigger Point e dunque per il trattamento Deep Tissue; Forkhead (realizzata in plastica dura), maggiormente utilizzata per la zona cervicale, o spina dorsale, e Round (realizzata in foam duro), che è utile per gruppi muscolari ampi, quali può essere il grande gluteo, gran pettorale, quadricipiti e bicipiti femorali, o gran dorsale. Infine abbiamo in dotazione la speciale testina Flat realizzata in alluminio. Come detto nella recensione della RecoverFun Plus: non cambia particolarmente l’effetto finale del trattamento e l’esperienza finale, ma ha due vantaggi che una testina in plastica dura non offre, la prima è che può essere utilizzata in combinazione a pomate specifiche, e la seconda è che è facile da pulire e quindi più duratura nel tempo.

Acquistabile separatamente invece la speciale testina Flex Super Soft di cui ne abbiamo nella recensione della RecoverFun Plus, e che non possiamo che consigliarvi per i suoi effetti. Manca inoltre una sempre comoda testina Air Cushion, ma per il suo prezzo e ciò che offre in generale non ne possiamo fare una colpa.

Come si comporta nell’utilizzo | Recensione RecoverFun Mini

Veniamo alla batteria, che è di 2600mAh, viste le dimensioni così compatte non è niente male, e considerando che comunque il consumo non è elevatissimo. RecoverFun dichiara circa 5 ore di utilizzo, personalmente sono arrivato anche a circa 6 ore complessive. Per ricaricarsi completamente servono circa 5 ore dallo 0 al 100%, ma già dal 50% in su basteranno 2 ore e mezzo di ricarica.

In termini di rumorosità abbiamo un range che oscilla da un minimo di un minimo di 40/ 42 dBA, a, come detto sopra un massimo di 45/ 48-50 dBA, dunque comodamente utilizzabile in svariate situazione senza essere fastidiosamente rumorosa. Infine la sua struttura e forma la rendono molto comoda, e si possono eseguire diverse prese, nonostante le dimensioni potremo sfruttarla per diversi distretti muscolari con una buona mobilità di aiuto.

Nonostante le dimensioni ed il motore da 30W, i 6mm di ampiezza di percussione (Amplitude) vengono gestiti e sfruttati alla grande, ovviamente non potremo aspettarci il feedback di maggior potenza, ma il tutto è equilibrato per competere nella propria categoria, e lo fa alla grande. In ogni caso la risposta funzionale c’è, ed è abbastanza buona. In ultima nota non è indicato dal produttore il livello di Stall Force, dunque non abbiamo un dato ufficiale. Provando ad effettuare una stima con i suoi diretti competitor, e confrontando i relativi dati tecnici su scala, possiamo stimare uno Stall Force ipotetico di 10/ 15 Kg di pressione.

Non è tantissimo, ma è un modesto valore che comunque a velocità massima esprime sufficiente forza, con una pressione medio-forte sui gruppi muscolari la Massage Gun nonostante inizia a mostrare sforzi non si ferma, ma se la pressione è molto forte il movimento del motore si interrompe. Anche se, esistono però in commercio modelli Mini che offrono maggiore Stall Force e circa 8mm di ampiezza di percussione (Amplitude).

Per chi non lo sapesse il valore Stall Force è riferito alle Massage Gun, ma potremo fare riferimento anche allo Stall torque e quindi parlare più in generale di motori elettrici, e si riferisce alla coppia del motore stesso, prodotta da un dispositivo meccanico, la cui velocità di rotazione in uscita è pari a zero. Dunque è il riferimento ad un carico esterno applicato esternamente contro pressione al dispositivo, è ciò riduce la coppia (quindi la velocità di rotazione) avvicinandosi allo stato di 0, per l’appunto, andando in stallo. In altre parole è la quantità di pressione necessaria per fermare il movimento della Massage Gun, più la pressione deve essere alta, più la Massage Gun è in grado di esprimere una data forza.

Conclusioni e prezzo

Giunti alla conclusione di questo articolo, posso dire che nonostante non sia tra le più potenti della categoria Mini, svolge molto bene il suo lavoro, e la potenza che ha è assolutamente valida per la maggior parte delle persone, senza la pretesa di aspettarsi tanto da una Massage Gun di questa categoria.

Attenzione a non utilizzare questo prodotto in presenza di tali situazioni;

Traumi recenti

Fratture

Rabdomiolisi

Dermatiti o dermatosi

Processi febbrili

Processi infiammatori acuti di origine traumatica, infettiva o allergica

Gravi flebopatie

Insufficienza cardiaca con edema agli arti inferiori (edema di natura secondaria)

Patologie del sistema nervoso centrale (SNC) a evoluzione spastica

Gravi necrosi

Tumori, neoplasie

Personalmente mi sono trovato bene con questo modello, ma con la consapevolezza che è pur sempre un prodotto che non punta su potenza e Deeper Percussion Therapy. Se siete un pubblico di sportivi e dovete acquistare la vostra prima Massage Gun per sedute di corsa, pesistica e attività simili, in cui gli allenamenti ipertrofici e l’accumulo di lattato sono importanti, allora puntate ad un prodotto che possiede maggior potenza e Amplitude, come RecoverFun Plus, se invece amate la portabilità estrema, e non avete bisogno di tanta potenza o trattamenti Deeper Percussion Therapy, allora può fare sicuramente al caso vostro. Esistono in commercio modelli con 8mm di Amplitude e maggior Stall Force, ma la resa di questo modello resta molto alta, merito della qualità del motore, che vi permetterà di effettuare con successo trattamenti di Vibration Tissue Therapy.

Questo è tutto per la recensione di una tra le Massage Gun della categoria Mini, dove RecoverFun propone un prodotto di tutto rispetto, da consigliare sicuramente. Il prezzo è di 79 Dollari, ovvero circa 67 Euro al cambio, sale a 89 Dollari, quindi 75 Euro al cambio, se decidete di acquistare RecoverFun Mini insieme alla testina Flex Super Soft. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.