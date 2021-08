Recensione Rasoio Braun serie 9: una rasatura impeccabile

In questo articolo vedremo la recensione del rasoio Braun serie 9. Un rasoio che non teme davvero confronti e vola nell’olimpo dei migliori rasoi del marchio tedesco

I rasoi hanno fatto davvero passi da gigante negli ultimi anni e quando pensi di aver raggiunto il massimo del comfort ecco che Braun mescola le carte in tavola e stravolge il mercato con innovazione e cura infinita dei dettagli. Questo rasoio serie 9 di Braun è letteralmente un agglomerato di tecnologia e non solo nel contesto della rasatura.

Un nuovo chip, una stazione di ricarica che risulta essere innovativa e sorprendente anche se con qualche piccolo difetto. Ma ora basta chiacchiere andiamo a scoprire pregi e difetti di questo rasoio.

Confezione e accessori | Recensione rasoio Braun serie 9

La cura dei dettagli si nota sin dalla confezione. Non una semplice scatola di cartone anonima ma un vero e proprio agglomerato di fotografie e informazioni sul prodotto.

Passando all’interno troviamo, ovviamente, il nostro rasoio già montato e pronto all’uso, un astuccio da viaggio, un manuale d’istruzioni, una dock per ricarica e lavaggio, un pettinino per la pulizia e un caricabatteria. Quest’ultimo si potrà collegare alla dock oppure direttamente al rasoio per la ricarica. Come ci spiega il foglietto illustrativo all’interno però non è possibili utilizzare il rasoio mentre è collegato alla corrente. È sempre bene ricordare che nessun articolo elettronico provvisto di una batteria (se non specificatamente riportato) dovrebbe essere utilizzato durante la carica per questioni di sicurezza.

Il rasoio è ben costruito e non possiamo fare altro se non i complimenti a Braun per le scelte ergonomiche e di design. Nonostante si sia puntato a uno stile più moderno viene gelosamente custodito il lato tradizionale del brand. Il nuovo display si sposa benissimo con il resto del design e fa da collante perfetto fra tradizione e innovazione.

La qualità di rasatura di cui parleremo più nel dettaglio più avanti è ottimale e ci fa ben capire perché questo il top di gamma della casa tedesca.

Scopriamo insieme questo rasoio grazie alle sue caratteristiche

Potrebbe essere facile pensare che questo rasoio non si distingua molto dai modelli più basilari, e di conseguenza più economici, anche dello stesso brand ma non c’è nulla di più sbagliato!

Come anticipato c’è davvero molta tecnologia dietro questo rasoio e studi che hanno dato vita a quello che probabilmente e miglior rasoio Braun attualmente in commercio.

Vediamo qualche specifica di questo Braun serie 9

Rifinitore Lift&Cut : una piastra in titanio in gradi tagliare anche i peli distesi

: una piastra in titanio in gradi tagliare anche i peli distesi SkinGuard : una seconda piastra a protezione della pelle

: una seconda piastra a protezione della pelle Testina Flessibile 10 D: Elementi di taglio flessibili montati in maniera indipendente su una testina oscillante a 10 direzioni

Elementi di taglio flessibili montati in maniera indipendente su una testina oscillante a 10 direzioni Regolazione della densità della barba : un sistema che in autonomia regole potenza del rasoio in base alla densità effettiva della barba

: un sistema che in autonomia regole potenza del rasoio in base alla densità effettiva della barba Sistema Clean & Charge Pro : La stazione di pulizia Clean & Charge seleziona il programma di pulizia automaticamente, pulisce igienizzando, lubrifica, ricarica e asciuga il tuo rasoio al tocco di un pulsante

: La stazione di pulizia Clean & Charge seleziona il programma di pulizia automaticamente, pulisce igienizzando, lubrifica, ricarica e asciuga il tuo rasoio al tocco di un pulsante Chip avanzato da 32 bit : il cervello pulsante del rasoio che gestisce la potenza in base alla densità della barba

: il cervello pulsante del rasoio che gestisce la potenza in base alla densità della barba Tecnologia SyncroSonic 40.000: da solo il nome di questa tecnologia la dice lunga, ben 40.000 movimenti di taglio trasversale al minuto, rilevandone la densità 160 volte al minuto.

In poche parole siamo a dire ancora una volta che se credete che i rasoi siano tutti uguali avete preso un bell abbaglio. Tantissima qualità mixata con intelligenza alla tecnologia. Materiali scelti per far durare nel tempo il vostro rasoio.

Rasatura e sistema di lavaggio (quasi del tutto) impeccabili | Recensione rasoio Braun serie 9

Siamo arrivati a quella che con tutta probabilità è la parte che più vi interessa di questa recensione del rasoio Braun serie 9.

Grazie alla testina semovente, alle lame installate e al chip piccolo e potente potremmo godere di una rasatura ottimale nel quotidiano ma anche con barba di uno o due giorni. Nel mio caso la barba non è molto folta e neanche troppo ispida di conseguenza mi sono potuto permettere di testarlo anche con una barba di qualche giorno in più, e in nessun caso ho riscontrato problemi di rasatura o irritazione della pelle.

Purtroppo ho una pelle piuttosto sensibile e gli arrossamenti da rasatura sono stati da sempre un piccolo grande problema. Dopobarba senza alcool in quantità industriale erano all’ordine del giorno con altri rasoi elettrici. Grazie a questo Braun serie 9 ho risolto il problema e il dopobarba rimane ma solo per vezzo e non per necessità.

La qualità della rasatura è ottimale e anche con qualche giorno di barba in più con un paio di passate ritorna tutto in ordine.

Questo rasoio elettrico inoltre riesce a tagliare il pelo in maniera tale che il bisogno di rasatura si allunghi. Tagliando il pelo molto più in profondità, o meglio molto più vicini alla pelle, ovviamente la barba stessa impiega più tempo a crescere. Inoltre la lunga durata della batteria permette di portarlo a spasso con noi per un tre giorni fuori porta senza doverci preoccupare di ricaricarlo.

Passando alla stazione di ricarica non c’è altro da fare se non complimentarci ancora una volta con Braun. Questa dock non funge solo da ricarica ma anche da lavaggio, asciugatura e lubrificazione.

Unico lato negativo, se proprio vogliamo trovarne uno, durante il lavaggio la dock diventa rumorosa. Quindi se il bagno è situato nella camera da letto e qualcuno sta dormendo nell’altra stanza fate attenzione e ricordatevi di chiudere la porta.

Il caricabatterie si collega come detto direttamente alla dock oppure al rasoio.

Chi dovrebbe acquistare questo rasoio Braun serie 9?

In conclusione ci sentiamo di consigliare davvero a chiunque questo rasoio Braun serie 9. Ovviamente il costo è piuttosto alto ma se si vuole il meglio non si può pretendere altrimenti. La tecnologia, i materiali e gli accessori costituiscono un ecosistema di rasatura eccezionale.

La rasatura praticamente perfetta unita al sistema di lavaggio della dock danno vita a qualcosa che sono i veri top di gamma possono avere.

Questo Braun serie 9 è il rasoio elettrico capace di fare contento ogni uomo, anche quello più scettico e tradizionale legato al feticcio della lametta.