Recensione Proscenic S1: aspirapolvere da auto e non solo

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Proscenic S1, un piccolo ma potente aspirapolvere da auto in grado fare anche molto di più. Rigorosamente wireless questo Proscenic S1 è tutto da scoprire, ci avrà soddisfatto? Scopriamolo in questa recensione

Proscenic è un marchio piuttosto conosciuto nel mondo e anche in Italia. Lo abbiamo imparato ad apprezzare anche noi grazie alla recensione del Proscenic 850T. In questo articolo, togliamo le ruote alla tecnologia e andiamo a scoprire un prodotto nella stessa categoria ma profondamente diverso.

Un aspirapolvere che per comodità e per dimensioni viene considerato da auto ma che grazie ai suo accessori può diventare un valido alleato per le piccole pulizia domestiche. Il Proscenic S1 infatti vanta una serie di accessori e spazzole che renderanno le piccole pulizie di case una vera e propria passeggiata.

Packaging e design| Recensione Proscenic S1

All’interno della confezione del nostro Proscenic S1 troviamo davvero un pacchetto completo. Infatti all’ovvio aspirapolvere da auto troviamo ben due spazzole aggiuntive (una fra le due con doppia funzione), una basetta per la ricarica che ha anche la funzione di stand. Inoltre troviamo il trasformatore da muro che vi permetterà di collegare alla presa elettrica la base.

Oltre alla possibilità di ricaricare l’aspirapolvere tramite la sopracitata dock, Proscenic all’interno della confezione mette a disposizione un cavo USB di tipo C per collegare direttamente l’aspirapolvere a un caricabatterie diverso che magari si ha in casa. Potrete altresì collegare il cavetto a un caricabatterie da auto.

Troviamo inoltre un manuale d’istruzione e un foglio contenente i codici QR che vi porteranno alle pagine per registrare il prodotto e alla pagina per le recensioni dedicate ai clienti.

Il design di questo S1 è avanguardistico e funzionale. Il led che segnala l’accensione muta di colore in base al livello della batteria e segnala anche l’aspirapolvere sta caricando correttamente. Il suo design snello e slanciato lo rende facilmente utilizzabile con una sola mano e permette di raggiungere facilmente anche i punti più difficili da pulire.

Passare fra oggetti delicati o arrivare ad angoli del divano o nelle parti più celate dell’auto, sarà molto più semplice grazie alla mancanza del filo e alla sua forma.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Proscenic S1

Abbiamo testato il Proscenic S1 all’interno della nostra auto ma anche su superfici casalinghe come divani, poltrone e simili. Sfruttando tutte le spazzole messeci a disposizione siamo riusciti ad avere un quadro completo della potenzialità e delle mancanze di questo aspirapolvere wireless. Prima di passare ai nostri test diamo un veloce sguardo alle caratteristiche di questo Proscenic S1.

Peso : 630g

: 630g Lunghezza : 42,7 cm

: 42,7 cm Potenza motore : 84000 PRM/ 12000 Pa

: 84000 PRM/ 12000 Pa Filtro : HEPA H12

: HEPA H12 Potenza : 90 watt

: 90 watt Batteria: circa 30 minuti di autonomia

Cominciamo con il parlare della potenza di aspirazione che si divide in due livelli di potenza facilmente gestibili tramite il pulsante di accensione. La prima “velocità” permette di aspirare polvere e piccoli residui ma non è molto indicata per una pulizia più impegnativa. In totale sincerità non siamo (quasi) mai riusciti a sfruttare questa opzione. Il secondo livello di potenza al contrario è quello più indicato per tutte le superfici e i livelli di sporcizia.

Ci sarebbe in realtà piaciuto avere un ulteriore livello di potenza. Se le potenze fossero state tre saremmo davanti a un best buy assoluto. Nei punti dove era presente un po’ di sporco in più abbiamo davvero fatto fatica. Un esempio su tutti potrebbe essere il pelo del nostro cane all’interno della nostra auto. Solo dopo molte passate e molta fatica siamo riusciti a rendere puliti i sedili della nostra auto.

La pulizia del filtro come di tutte le parti è molto semplice. Smontare e rimontare il Proscenic S1 è davvero molto semplice. A proposito del filtro è bene spendere due parole in più.

Il filtro in questione infatti è di tipo HEPA H12. Questa tipologia di filtro è in grado di catturare il 99.99% delle particelle aspirate. In questo modo avviene anche una purificazione dell’aria. In poche parole, oltre ad aspirare la polvere visibile a occhio nudo si ottiene anche una pulizia più profonda dell’aria e in particolar modo della polvere presente in essa.

Il contenitore è semplice da smontare ma si può svuotare anche con la semplice pressione di tasti presenti sui lati del serbatoio raccogli polvere.

Chi dovrebbe acquistare questo aspirapolvere da auto?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo aspirapolvere da auto come supporto alle pulizie domestiche. Il Proscenic S1 è un valido aiuto per le piccole pulizie domestiche e anche per la pulizia dell’auto. Nonostante i due livelli di potenza non può (e probabilmente non cerca) di sostituire un vero e proprio aspirapolvere domestico. Per i piccoli imprevisti come piccole quantità di briciole o polvere in piccole quantità, è un alleato insostituibile. La leggerezza, il design snello e slanciato lo rendono un alleato rapido e utile. Anche se la durata della batteria di circa 30 minuti non è molta, potete sempre ricorrere alla ricarica type C.

In poche parole, se volete un aiutante per spolverare le vostre mensole, raccogliere briciole da divani e poltrone oppure volete tenere immacolata la vostra auto siete davanti alla scelta giusta. Certo, un po’ di potenza in più lo avrebbe reso perfetto ma come si suol dire la perfezione non esiste.

