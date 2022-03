Recensione Proscenic P11 Smart: l’evoluzione dell’aspirazione?

In questo articolo vedremo la recensione dell’aspirapolvere cordless P11 Smart. La tecnologia fa passi da gigante e anche l’aspirazione non è da meno, Proscenic infatti ha deciso infatti di mostrare i muscoli migliorando un già ottimo prodotto, ci sarà riuscita? Scopriamolo in questa recensione dedicata a P11 Smart

Abbiamo imparato a conoscere Proscenic grazie a diverse recensioni. Dando uno sguardo al passato troviamo l’ottimo Proscenic P10 Pro un aspirapolvere portatile che ci ha saputo conquistare grazie a prezzo e caratteristiche tecniche.

Se poi volessimo dare uno sguardo ad’altri settori potremmo citare le ottime friggitrici ad aria Proscenic T21 o Proscenic T31. In poche parole per noi Proscenic è un marchio che può soddisfare e dare sicurezza su molti fronti.

Tornando al nostro Proscenic P11 Smart è buono sapere che vanta una potenza di 30.000 Pa, un motore da 450 W, una serie di accessori fornitissima e una batteria formata da 8 elementi agli ioni di litio.

Il biglietto da visita sembra molto promettente, ma vediamo se ci ha davvero soddisfatti!

Packaging e design | Recensione Proscenic P11 Smart

All’interno della confezione troviamo una serie di accessori davvero molto ben fornita. Troviamo infatti un pacchetto completo composto, oltre all’ovvio aspirapolvere, tre spazzole, un beccuccio, un tubo di prolunga e una staffa con annessi tasselli per il fissaggio che fungerà da piastra di ricarica.

Ovviamente potrete anche decidere di ricaricare l’aspirapolvere direttamente senza l’ausilio di quest’ultima staffa ma non credo sarà facile rinunciare a tale comodità.

Per quanto riguarda il design questo modello si rifà molto al suo predecessore ricalcandone anche i colori. Nonostante un aspirapolvere non sia esattamente un complemento d’arredo la linea sottile e snella, accompagnata da elementi tech lo rendono gradevole allo sguardo e fanno sì che lo si possa tranquillamente lasciare in bella mostra.

Se invece deciderete di nasconderlo dietro una porta non tenete l’ingombro, grazie anche alla spazzola che si piega e segue la linea discendente dell’aspirapolvere, ne garantirà un ingombro minimo.

Bello anche il display touch che abbiamo imparato a conoscere grazie al P10 Pro.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Proscenic P11 Smart

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa un mesetto e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un contributo completo ai nostri test abbiamo provato la potenza d’aspirazione su classiche piastrelle in ceramica ma anche su tessuti come tappeti, divani e poltrone.

Parliamo di autonomia

La potenza d’aspirazione automatica e sufficiente per fare tutte le classiche pulizie casalinghe ma se non dovesse essere sufficiente potrete sempre toccare lo schermo touch per incrementarne la potenza. Purtroppo l’autonomia non è delle migliori e fissando l’aspirazione ai massimi livelli scende ancora e in maniera drastica.

Parliamo infatti di circa 60 minuti dichiarati dalla casa produttrice che si sono rivelati poi una cinquantina nei nostri test pratici per quanto riguarda la funzione automatica e di circa 15 minuti per l’utilizzo con l’incremento di pulizia.

Anche se difficilmente si dovrà ricorrere al plus potenziale un’ora di autonomia non è sufficiente a nostro avviso. Molte volte abbiamo dovuto mettere in pausa le nostre pulizie e dover aspettare che l’aspirapolvere finisse il suo ciclo di ricarica.

Un’altra pecca è il tempo di ricarica che si espleta in 2,5 ore per carica completa della batteria.

L’appartamento in cui sono stati condotti i test e di circa un centinaio di metri quadrati e posto su due livelli. Al netto di queste informazioni è bene sapere che praticamente mai siamo riusciti con un solo ciclo di ricarica a ultimare il nostro giro di pulizie domestiche.

Vero è che si può acquistare una batteria di supporto ma ovviamente il prezzo sale. Acquistando una batteria secondaria un po’ il lato forza del pacchetto, ovvero il rapporto qualità prezzo, va a diminuire.

Nulla da recriminare invece come detto per quanto riguarda la qualità della pulizia.

Un altro piccolo difetto che si trascina, dal modello precedente, questo aspirapolvere è la mancanza di stabilità. Infatti il nostro Proscenic P11 Smart non riesce a stare in equilibrio sulla spazzola principale e dovremmo sempre e per forza appoggiarlo a una parete per non vederlo cadere.

Gli accessori in dotazione e la pulizia del vano di raccolta sono ottimi esattamente come per il modello precedente.

Ci sono novità rispetto al passato?

Alcune implementazioni ci sono state e sono anche interessanti. La prima in assoluto e la possibilità di scaricare un App dedicata.

Una volta scaricata e dopo aver eseguito qualche piccolo passaggio sarà possibile collegare al vostro smartphone, tramite tecnologia Bluetooth 5.0 il vostro aspirapolvere. L’app non è propriamente indispensabile ma vi darà la possibilità di registrare la vostra routine di pulizia e di dare uno sguardo ai livelli di pulizia della vostra casa.

Una seconda feature che al contrario abbiamo trovato interessante è quella dell’incremento di potenza automatica quando si passa sopra a un tappeto. L’aspirapolvere P11 di Proscenic infatti riconoscerà la superficie e in automatico adatterà la potenza d’aspirazione aumentandola.

Chi dovrebbe acquistare questo Proscenic P11 Smart?

In conclusione siamo davanti a un ottimo aspirapolvere che mette a disposizione molta tecnologia e non si esime dal fornire un pacchetto completo.

Acquistando questo aspirapolvere avrete la possibilità di fare le pulizie al gran completo. Con la spazzola principale potrete occuparvi di tutte le superfici piane e con i vari accessori potrete dedicarvi ad anfratti e suppellettili vari.

La batteria non è delle più performanti ma questo vale in base alle proprie esigenza.

Per concludere è bene sapere che non è ancora disponibile ma è già pre-ordinabile. A tal proposito non possiamo non menzionare la possibilità di avere uno sconto di 50 euro sul prezzo finale. Infatti ordinandolo attraverso questo link e spendendo un solo euro.

Se cercate un aspirapolvere senza fili in grado di compiere le pulizie su tutte le superfici e con un tocco di tecnologia in più con questo Proscenic P11 Smart farete senza dubbio un ottimo acquisto. Certo l’autonomia non è esattamente al top ma nel complesso siamo rimasti soddisfatti da questo P11.