Recensione Proscenic P10 Pro: un aspirapolvere senza fili sorprendente

In questo articolo vedremo la recensione del Proscenic P10 Pro. Un aspirapolvere senza fili, potente, economico e completo… avrà anche qualche difetto? Scopriamolo insieme!

Ormai grazie a tuttoteK avrete imparato a conoscere Proscenic come marchio, se non lo conoscevate già prima, soprattutto grazie alle recensioni dell’aspirapolvere da auto Proscenic S1 e del robot aspirapolvere/lava-pavimenti 850T. In questa nuova recensione chiudiamo il cerchio con un modello “tradizionale” di aspirapolvere senza fili.

Con un costo più che contenuto, si può avere un aspirapolvere che svolga le stesse funzioni di un aspiratore più blasonato? A quanto pare la risposta sembra essere sì. Eravamo già a conoscenza della qualità generale del marchio ma non vi nego che la sorpresa sia davvero sempre dietro l’angolo quando si parla di questo marchio asiatico.

Packaging e design| Recensione Proscenic P10 Pro

All’interno della confezione del nostro Proscenic P10 Pro troviamo davvero un pacchetto completo. Oltre all’ovvio aspirapolvere troviamo infatti 4 accessori, due spazzole e due beccucci, una staffa per appendere al muro il P10 Pro che fungerà anche da stazione di ricarica compresa di viti e tasselli per il fissaggio che potrà essere effettuato anche tramite un applicatore adesivo da muro, un tubo che fungerà da prolunga, una piccola spazzola per la pulizia dell’aspirapolvere, il manuale d’istruzione e la garanzia. In poche parole siamo davanti a un ricco packaging che nulla a invidiare ad aspirapolvere ben più costosi.

Ovviamente la comodità di poter letteralmente appendere e ricaricare l’oggetto è insostituibile ma se vorrete potrete anche decidere di utilizzare il trasformatore di ricarica in maniera del tutto stand-alone. A voi la scelta!

Per quanto riguarda il design anche in questo caso siamo davanti a un lavoro certosino. Il colore blue satinato e le belle scelte di linee lo rendono un complemento d’arredo che non vi obbligherà a nasconderlo in qualche anfratto della casa il vostro P10 Pro.

Anche il corpo motore risulta essere pratico e versatile. Nel complesso le linee snelle e lungiforme lo rendono pratico e versatile. Basterà infatti una sola mano per poterlo utilizzare senza problemi Che l’utilizzo sia quello di aspirare un pavimento, un tappeto oppure una ragnatela posta in un angolo del soffitto nulla cambierà. Ogni manovra di pulizia potrà essere svolta senza fatica.

Fra i punti a favore troviamo anche un’ampia presa del manico che permette un utilizzo prolungato senza incorrere nella pressione accidentale del tasto di accensione e spegnimento.

Sempre parlando di scelte estetiche (e funzionali) troviamo un bel display touch che vi permetterà di tenere sotto controllo il livello di carica della batteria e la potenza che si sta utilizzando.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Proscenic P10 Pro

Abbiamo testato per più di tre settimane il Proscenic P10 Pro lungo tutte le superfici della casa e ora possiamo darvi un resoconto completo sui suoi utilizzi. Abbiamo utilizzato la spazzola boost collegate alla prolunga per aspirare pavimenti e tappeti e la spazzola più piccola direttamente collegata al corpo motore per divani, poltrone materassi e simili.

Invece sono tornati indispensabili i due beccucci per arrivare nei punti meno raggiungibili come ad esempio le fughe delle finestre o gli angoli della casa. Il beccuccio fornito di setole semi rigide vi risulterà un alleato insostituibile per rimuovere i peli del vostro animale domestico.

Peso: 3,7 Kg

3,7 Kg Dimensioni prodotto: 74.2 x 30.5 x 15.2 cm

74.2 x 30.5 x 15.2 cm Potenza motore: 23000Pa

23000Pa Filtro : Sistema di Filtrazione a Multistrato (Hepa)

: Sistema di Filtrazione a Multistrato (Hepa) Potenza: 260W

260W Batteria: Circa 50 minuti

Cominciamo con il parlare dei tre livelli di potenza. Gestibili attraverso lo schermo touch potrete scegliere la modalità automatica (che risulta essere a metà fra le altre due) per quasi tutti gli utilizzi. Questa modalità vi permetterà di aspirare tranquillamente una quantità importante di briciole e o sporcizie senza problemi. Se invece volete una potenza maggiore potrete utilizzare l’altro livello di potenza che verrà segnalata tramite un vortice più pieno sul vostro display. Al contrario per superfici più delicate potrete usare quella a bassa intensità.

Ovviamente al salire della potenza calerà la durata della batteria che potrà arrivare a esaurirsi anche in 15 minuti se sfrutterete al massimo il vostro Proscenic P10 Pro. Non temete però difficilmente vi servirà l’aspirazione massima. Infatti la funzione automatica soddisferà (quasi) sempre ogni necessità.

Accessori al top

Le due spazzole motorizzate vantano un sistema in grado di catturare la sporcizia attraverso una rotazione che difficilmente permetterà di far scappare qualcosa. Una funzione fondamentale inoltre è senza dubbio quella della spazzola dentata che grazie alla sua forma può tagliare i capelli e i peli degli animali. In questo modo si evitano gli attorcimenti. La spazzola boost inoltre vanta un sistema d’illuminazione frontale automatico.

Se così non fosse non preoccupatevi un segnale di allerta apparirà sullo schermo e l’aspirapolvere cesserà di funzionare per precauzione. Una volta sbrogliata l’eventuale matassa tutto tornerà alla normalità.

Un’altra precauzione messaci a disposizione da Proscenic è quella di poter rimuovere la batteria. In questo modo potrete comprarne una di scorta per avere il doppio della durata e se mai si usurerà poterete sostituirla senza dovere acquistare un nuovo aspirapolvere.

Un piccolo difetto è senza dubbio il mancato equilibrio dell’aspirapolvere. Trovare il giusto punto d’appoggio non è sempre immediato. Prima di lasciare il vostro P10 Pro in posizione verticale dovrete fare più di un tentativo (almeno per i primi tempi).

Manutenzione | Recensione Proscenic P10 Pro

La manutenzione del Proscenic P10 Pro è facile e veloce. Per poter pulire questo aspirapolvere basterà utilizzare uno dei due sistemi messi a disposizione.

Come prima scelta potrete aprire il vano posto sotto il filtro e far cadere la polvere direttamente nella pattumiera. In questo modo la sporcizia non avrà modo di tornare verso le vostre vie respiratorie.

Per una pulizia più profonda invece vi suggeriamo di sganciare tutto il serbatoio e smontare tutte le singole parti. Seguendo le istruzioni (poste anche sul serbatoio) l’operazione vi risulterà semplice già dalle prime volte. In vostro aiuto inoltre troverete una serie di guide e incastri che non vi permetteranno di commettere errori in fase di rimontaggio. Inoltre se qualcosa non fosse al suo posto l’aspirapolvere non effettuerà il vuoto e di conseguenza sarà facilmente intuibile il problema.

Il filtro del P10 Pro è completamente lavabile con semplice acqua. L’unica accortezza è quella di far asciugare correttamente il tutto. Una cosa da tenere bene a mente è però che potrebbe incastrarsi qualcosa nel tubo a prolunga e di conseguenza bisogna stare attenti a cosa si va ad aspirare.

Chi dovrebbe acquistare il Proscenic P10 pro?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo Proscenic P10 Pro a tutte le persone che desiderano un aspirapolvere senza fili ma che fino ad’ora si tenuti lontani a causa di prezzi non sempre accessibili. Attenzione però il risparmio non è sempre sinonimo di guadagno. Fortunatamente però con questo modello andrete sul sicuro.

Pur non esente da qualche piccolo difetto questo aspirapolvere rimane in una fascia di prezzo più che abbordabile ma senza invidiare (quasi) nulla ai diretti competitor molto più blasonati.

Il packaging più che completo e il prezzo competitivo rendono questo Proscenic un vero e proprio best buy nella sua categoria. Come già detto qualche piccolo difetto come l’equilibrio e un tubo a prolunga difficile da liberare in caso di aspirazione involontaria di qualche oggetto non manca ma nonostante tutto rimane ovvia la qualità di questo aspirapolvere.