Recensione Proscenic I10: economico ma potente

In questo articolo vedremo la recensione dell’aspirapolvere Proscenic I10. Grazie ad alcune scelte ben oculate Proscenic è riuscita a tirare fuori dal cilindro un aspirapolvere cordless in grado di mantenere un ottimo rapporto qualità prezzo

Abbiamo imparato a conoscere Proscenic grazie a diverse recensioni. Dando uno sguardo al passato troviamo l’ottimo Proscenic P10 Pro o ancora grazie alla recensione del Proscenic P11 Smart modello ambasciatore della casa cinese. Quello che mancava però a nostro avviso è proprio un modello dal costo più contenuto ma che riuscisse a replicare il buono visto negli altri modelli. Proscenic pare ci abbia ascoltato e accontentato. Sarà riuscita anche a sorprenderci? Scopriamolo nella recensione di Proscenic I10.

Packaging e design | Recensione Proscenic I10

All’interno della confezione come sempre non mancano gli accessori. Troviamo infatti: il nostro I10, un tubo che funge da prolunga, un tubo con beccuccio, una spazzola per tessuti, la spazzola principale, il caricabatterie e un supporto a muro.

All’interno della confezione non ci sono tutte le spazzole presenti in altri modelli, ma per contenere il prezzo ovviamente a qualcosa si deve pur rinunciare.

Come sempre potrete decidere di ricaricare l’aspirapolvere anche senza l’ausilio del supporto a muro, ma difficilmente è una scelta semplice rinunciare a tale comodità.

Il design scelto è pressoché lo stesso che abbiamo apprezzato in passato, sobrio ma elegante. La colorazione azzurro metallizzato dona un tono moderno e apprezzabile.

Se invece deciderete di nasconderlo dietro una porta non tenete l’ingombro, grazie anche alla spazzola che si piega e segue la linea discendente dell’aspirapolvere, ne garantirà un ingombro minimo.

Bello anche il display touch che abbiamo imparato a conoscere in passato.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Proscenic I10

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un contributo completo ai nostri test abbiamo provato la potenza d’aspirazione su classiche piastrelle in ceramica ma anche su tessuti come tappeti, divani e poltrone.

Scopriamo subito l’autonomia

Ovviamente anche in questo modello è possibile scegliere fra diverse potenze d’aspirazione. Utilizzando la potenza standard l’autonomia è di circa 50 minuti ma ovviamente scende in picchiata se utilizza la massima aspirazione. Inoltre se durante le pulizie andrete a spolverare un tappeto si attiverà automaticamente un boost che per ovvie ragioni farà scendere il tempo di utilizzo. Questa funzione è ovviamente molto comoda, potrete infatti dimenticarvi di aumentare la potenza per pulire a fondo i vostri tappeti perché il Proscenic I10 lo farà al vostro posto.

L’autonomia di 50 minuti è grossomodo lo standard di tutti gli aspirapolvere cordless sul mercato e per pulizie quotidiane su appartamenti con una metratura standard è sufficiente.

I tre livelli di potenza. Gestibili attraverso lo schermo touch potrete scegliere la modalità automatica (che risulta essere a metà fra le altre due) per quasi tutti gli utilizzi. Questa modalità vi permetterà di aspirare tranquillamente una quantità importante di briciole e o sporcizie senza problemi. Se invece volete una potenza maggiore potrete utilizzare l’altro livello di potenza che verrà segnalata tramite un vortice più pieno sul vostro display. Al contrario per superfici più delicate potrete usare quella a bassa intensità.

Durante i nostri test abbiamo sfruttato a pieno i 350 W di potenza e abbiamo messo a dura prova i 25000 Pascal d’aspirazione.

Nel complesso nonostante la potenza leggermente minore, rispetto agli altri componenti del brand, possiamo affermare che ogni residuo di polvere o di piccola sporcizia è stato risucchiato con successo.

Ovviamente la mancanza della potenza aggiuntiva si fa sentire nelle pulizie più approfondite di tessuti come tappeti, poltrone o materassi. Lo stesso vale per le spazzole aggiuntive che non vengono fornite in dotazione ma nel complesso non abbiamo nulla di davvero importante da recriminare a questo Proscenic I10 in fase di aspirazione.

Chi dovrebbe acquistare il Proscenic I10?

In conclusione ci sentiamo di consigliare quest’aspirapolvere cordless a chi vuole risparmiare una manciata d’euro senza rinunciare a molta qualità. Il Proscenic I10 riesce a contenere il suo prezzo grazie a un motore meno potente (ma comunque sufficiente) e grazie alla mancanza di alcuni accessori.

Ovviamente la potenza maggiore degli aspirapolvere dello stesso brand è gradita ma anche con questo I10 si riesce a far brillare casa senza scendere a troppi compromessi.

Durante i nostri test non abbiamo riscontrato criticità anche se la mancanza di alcune spazzole si è fatta sentire. Ricordo inoltre che la spazzola principale è leggermente più piccola e questa cosa non aiuta nel difetto storico del mancato equilibrio.

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere che vi permetta di risparmiare qualche euro, scendendo a qualche piccolo compromesse, lo avete trovato.

