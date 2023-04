Recensione Proscenic BM300: un baby monitor potente e facile da usare

Tenere il proprio figlio piccolo sotto controllo durante la notte è molto importante, in questa recensione vedremo il Proscenic BM300

Il baby monitor è un dispositivo di sicurezza e monitoraggio che consente ai genitori di controllare da remoto il loro bambino mentre dorme o gioca nella sua stanza. L’importanza del baby monitor risiede nella tranquillità che offre ai genitori, che possono monitorare il loro bambino senza dover rimanere nella stessa stanza. Questo dispositivo può essere particolarmente utile per i genitori che lavorano o che hanno bisogno di fare altre attività durante il sonno del loro bambino, ma vogliono essere sicuri che il loro bambino stia bene. Inoltre, il baby monitor può anche essere utilizzato per prevenire il rischio di morte in culla, in quanto consente di monitorare la respirazione del bambino e di rilevare eventuali anomalie. Oggi vediamo un prodotto veramente ben fatto di Proscenic, ovvero il BM300. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamolo più nel dettaglio.

Confezione e unboxing | Recensione Proscenic BM300

La confezione in cui si presenta è veramente minimale e benfatta. Totalmente bianca con le scritte blu e nere. All’interno della confezione troviamo la fotocamera, il monitor, un cavetto Micro-USB per l’alimentazione della fotocamera e un cavetto USB-C per il monitor. Troviamo inoltre due alimentatori da 5V, una staffa ed un set di viti. La dotazione è poi completata da tutta la manualistica per l’utente ovviamente anche in lingua italiana.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nella recensione vediamo qualche caratteristica tecnica fondamentale:

Risoluzione 1080p

Illuminazione ad infrarossi

Schermo da 5 pollici

Obiettivo grandangolare da 110°

Copertura fino a 300 metri

Visione notturna e audio bidirezionale

Batteria ricaricabile da 3600 mAh per autonomia fino a 12 ore

photo16805290415

photo16805290416

photo16805290414

Prime impressioni ed esperienza d’uso | Recensione Proscenic BM300

Il prodotto è davvero semplice da utilizzare. Per la prima installazione è necessario accendere prima di tutto la telecamera e poi lo schermo. L’abbinamento è davvero fulmineo e anche piuttosto stabile. I materiali sono ottimi seppure plastici, e anche il design risulta azzeccato. Lo schermo è dotato di batteria con un’autonomia reale di 8/10 ore ma può comunque essere alimentato tramite il cavo in dotazione. Sullo schermo sono presenti diversi tasti dai quali accedere a varie funzioni.

Anzitutto lo schermo è compatibile per funzionare con fino a quattro telecamera diverse dislocate per casa. Dalle frecce è possibile spostare la camera in tutte le direzioni ed è anche possibil sfruttare il sensore di temperatura presente nella telecamera. Dallo schermo è poi possibile abilitare un allarme che suonerà se il sensore rileverà una temperatura troppo bassa o troppo alta. Estremamente utili gli slot SD presenti sia sullo schermo che sulla telecamera; dalle impostazioni è possibile decidere su quale dispositivo registrare e dall’interfaccia è possibile anche visionare la stima di minuti che è possibile registrare in memoria in base alla grandezza dell’SD inserita.

Ottima la qualità dello schermo e della registrazione, ottimo il bilanciamento della lumonosità. Essendo dotata anche di infrarossi la resa anche al buio totale è veramente ottima. Ho particolarmente apprezzato la quantità di funzione aggiuntive che rendono questo prodotto realmente adatto al monitoraggio di bambini e/o animali domestici. Disponibili, per esempio, 8 preset di ninna nanna che possono essere riprodotte da remoto a volumi diversi. Disponibile inoltre la possibilità di attivare allarmi e timer (questi ultimi possono essere ciclizzati automaticamente nel tempo o resi unici). L’unica pecca riscontrata, che però potrà essere corretta in corso d’opera, è l’impossibilità di gestire puntualmente i valori di timer e sveglie. Bisogna accontentarsi di valori preimpostati che non possono essere quindi personalizzati. Ultimo, ma non per importanza, la possibilità di comunicare in ambo le direzioni con dei microfoni incorporati di buona qualità. L’audio risulta abbastanza chiaro anche in condizioni di rumore sostenuto.

photo1680529041

photo16805290412

photo16805290411

Conclusioni e prezzo | Recensione Proscenic BM300

Se in passato poteva valere la pena adattare strumenti nati per altri scopi a questo intento, oggi abbiamo la fortuna di poter contare su prodotti come questo a prezzi tutto sommato modesti. Il prezzo di questo prodotto è poco inferiore ai 150€ anche se spesso beneficia di corposi sconti che fanno abbassare il prezzo a circa 100€. Durante i test si è comportato sempre bene, vantando funzioni esclusive che lo rendono veramente comodo in molteplici casi d’uso. Non ci resta dunque che consigliare questo Proscenic BM300 a tutte quelle persone che sono alla ricerca di un prodotto non estremamente costoso ma che può sicuramente dire la sua in fatto di comodità e sicurezza.

(in offerta su amazon.it) Proscenic BM300 Baby Monitor,1080P video da 5.0&350° Telecamera,3600mAh Batteria Ricaricabile,Portata 300M&Audio,Visione notturna di temperatura e 8 ninne nanne per bambino/anziano/animale domestico 【Schermo grande da 5.0 con rotazione】:L'ampio schermo da 5 pollici offre un'immagine più chiara e confortevole. Tieni d'occhio ogni angolo della stanza del tuo bambino con l'obiettivo grandangolare da 110°, e fai una panoramica e un'inclinazione a distanza per cambiare la visuale.

Voi cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.