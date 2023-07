Recensione Polaroid P2: una gradita rivoluzione di design

In questa recensione parliamo del nuovo speaker bluetooth Polaroid P2, un dispositivo che ci ha stupito senz’altro per design e non solo

In questa recensione parliamo dello speaker Bluetooth Polaroid P2. Questo dispositivo è un vero e proprio capolavoro di estetica e stile, che cattura immediatamente l’attenzione grazie al suo design decisamente alla moda e poco. Il colore blu acceso (dello specifico modello in prova) in contrasto col bianco, conferisce al P2 una vivacità unica, mentre i dettagli arcobaleno aggiungono un tocco di personalità e originalità. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto, perché il Polaroid P2 non è solo bellezza esteriore. Offre anche un suono di discreta qualità e connettività avanzata, rendendo l’esperienza d’uso davvero coinvolgente. Non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo nel vivo della recensione.

Unboxing e confezione | Recensione Polaroid P2

La confezione, in pieno stile Polaroid, rispetta il grande stile del prodotto. Tanto colorata e piena di informazioni. All’interno troviamo in cartone riciclato l’involucro che protegge il contenuto. In confezione, ben protetti, troviamo lo speaker, un cavo USB-C/USB-C per la ricarica e la manualistica anche in lingua italiana. Prima di addentrarci nell’esperienza d’uso, è giusto indicare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche di maggior importanza.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: 220x90x50 mm

220x90x50 mm Peso: 660 grammi

660 grammi Batteria: 2500 mAh

2500 mAh Autonomia: 15 ore (dipendente dal volume e dalle impostazioni)

15 ore (dipendente dal volume e dalle impostazioni) Tempo di ricarica: 4 ore

4 ore Connessioni: Bluetooth 5.0 AVRCP, A2DP

Bluetooth 5.0 AVRCP, A2DP Possibilità di collegamento stereo

Applicazione dedicata con supporto TWS e NFC

Prime impressioni e considerazioni | Recensione Polaroid P2

A primo impatto questo Polaroid P2 è veramente simpatico. Finalmente qualcosa di stilisticamente diverso e ricercato. Magari potrà non piacere a tutti, ma la sua personalità è sicuramente un punto a favore. Tra le due griglie degli altoparlanti si trova lo schermo nero, che si muove riproducendo singolarmente le lettere delle canzoni in riproduzione. Inoltre le linee sembrano danzare durante la riproduzione creando dei giochi molto divertenti. Sul fondo dell’altoparlante c’è una base in gomma che consente al Polaroid P2 di poggiarsi saldamente su qualsiasi superficie piatta.

Sulla parte superiore tutta la zona dei comandi: partendo da sinistra troviamo il pulsante rosso per accensione/spegnimento ma anche per il play/pause. Poi i due tasti per andare alla traccia precedente/successiva. Dopdodiché la grande rotella simile a quella delle radio di una volta, molto solida e robusta. Continuando verso destra troviamo il tasto per riprodurre la propria musica (tramite App), poi quello per contrassegnare positivamente un brano. Infine, più piccolo, il tasto per il pairing Bluetooth.

Esperienza audio | Recensione Polaroid P2

Di sicuro da speaker di questa fascia di prezzo è difficile aspettarsi alta qualità, ed infatti così è. Dobbiamo ammettere che i bassi ci hanno sorpreso, infatti sono più presenti di quello che ci aspettavamo. Complice forse il design forato che prevede un retro totalmente dedicato alla fuoriuscita delle onde sonore. Anche il volume massimo è molto elevato, anche se poi effettivamente risulta un po’ scarno e poco chiaro. Entro volumi normali, comunque, lo speaker si comporta abbastanza bene, non eccellendo in niente ma restituendo comunque un buon ascolto.

Applicazione dedicata

Il Polaroid P2 è supportato dall’app Polaroid Music. L’applicazione è focalizzata sulla scoperta di stazioni musicali curate direttamente da Polaroid, offrendo una vasta selezione di generi per soddisfare i gusti musicali degli utenti. Tuttavia, è importante notare che l’app Polaroid Music non fornisce opzioni di regolazione delle impostazioni audio come un equalizzatore. Ciò potrebbe limitare la possibilità di personalizzare ulteriormente l’audio in base alle preferenze individuali. Nonostante questa mancanza, l’app Polaroid Music rimane una piattaforma interessante per scoprire nuova musica e godersi una varietà di stazioni selezionate con cura.

Conclusioni e prezzo | Recensione Polaroid P2

Un prodotto che sicuramente è stato un piacere testare, apprezzando soprattutto lo stile diverso dal solito. Di mancanze ce ne sono, su tutte sicuramente la mancanza di certificazioni IPX, che non la rendono adatta a feste in piscina, oppure la resa sonora non eccellente con un’app che avrebbe potuto osare di più.

Tuttavia ci sono diversi punti a favore, come il design o la possibilità di accoppiare due Polaroid P2 per farli lavorare in stereo, ottenendo sicuramente una resa decisamente superiore. Un prodotto che sicuramente consigliamo come elemento di design ma non solo, a tutti i ragazzi che cercano uno speaker affidabile, con una buona autonomia e con un design che non passa di certo inosservato. D’altra parte, il prezzo a cui si trova spesso è poco inferiore ai 100€, sicuramente in linea con i competitors sul mercato.

Cosa ne pensate di questo Polaroid P2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.