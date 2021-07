Recensione Pixel Lens by Kura: addio luce blu!

Gli occhiali per la luce blu Pixel Lens by Kura sono quanto di meglio possiate trovare in vendita e in questa recensione vi spieghiamo i motivi

Avete sentito parlare della famosa luce blu e di alcuni occhiali che possono limitarne i fastidi, ma non sapete esattamente come funzionano? Non vi preoccupate, oggi vi parliamo dei Pixel Lens by Kura, un paio di occhiali specifici per essere usati davanti al PC, ma anche durante l’uso di smartphone, tablet e Smart Tv. Iniziamo comunque col dire che sono degli occhiali consigliati a chi passa un gran numero di ore davanti al PC e a vari dispositivi digitali. Questo perché la luce dei display crea uno sforzo non indifferente alla vista che aumenta con il numero di ore che si passa davanti ad essi. In realtà proprio la luce blu provoca anche dei danni alla retina oculare e per questo motivo entrano in gioco gli occhiali oggetto di questa recensione.

Cosa è la luce blu e quali sono i danni?

Innanzitutto proviamo a rispondere velocemente alla domanda: cosa è la luce blu? Si tratta di una radiazione elettromagnetica facente parte dello spettro visibile che rientra tra i 380 e i 500 nm, ma diventa dannosa già intorno ai 390 e i 455 nm. Con l’introduzione della tecnologia LED il problema della luce blu è aumentato perché in quest’ultima è presente in quantità maggiore rispetto alle tecnologie del passato. In realtà non solo i LED e i monitor producono luce blu, ma anche le lampadine a risparmio energetico e le lampadine allo xeno.

La luce blu ha effetti negativi sulla nostra vista e sulla nostra salute in generale. Nel breve termine, quindi dopo 6-8 ore, il 91% delle persone soffre di:

Rossore e occhi irritati: per lungo tempo si fissano schermi retroilluminati

per lungo tempo si fissano schermi retroilluminati Secchezza degli occhi: dovuta alla minor frequenza del battito di ciglia e alla conseguente minor lacrimazione e lubrificazione del tessuto trasparente che si trova nella parte anteriore dell’occhio

dovuta alla minor frequenza del battito di ciglia e alla conseguente minor lacrimazione e lubrificazione del tessuto trasparente che si trova nella parte anteriore dell’occhio Astenopia: stanchezza visiva per l’eccessiva esposizione alla Luce Blu e lo sforzo della lettura di caratteri molto piccoli

stanchezza visiva per l’eccessiva esposizione alla Luce Blu e lo sforzo della lettura di caratteri molto piccoli Insonnia: la Luce Blu inibisce la secrezione di melatonina riducendo notevolmente la quantità e la qualità del sonno

la Luce Blu inibisce la secrezione di melatonina riducendo notevolmente la quantità e la qualità del sonno Mal di testa: per l’eccessivo affaticamento degli occhi

Nel lungo termine, invece, la luce blu può provocare una riduzione della densità del pigmento maculare e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l’insorgenza della maculopatia.

I display moderni presentano una tecnologia denominata semplicemente “modalità lettura” o “modalità notte” che riduce notevolmente l’esposizione alla luce blu, ma si tratta più di una modificazione software che rende lo schermo più giallino che non annulla del tutto la presenza di luce blu. Una soluzione ideale, quindi, è data proprio dai Pixel Lens di Kura perché, grazie alle sue lenti dotate di filtro polarizzato e tecnologia fotocromatica, proteggono sia dalla luce blu che dai raggi UV. In particolare, per quanto riguarda la prima, riescono a bloccare fino al 41% della dannosa luce blu emessa da qualsiasi fonte e per questo motivo sono consigliati anche per chi si è operato di cataratta, per la seconda invece la protezione è del 99,9%.

Design e funzionalità | Recensione Pixel Lens by Kura

La confezione di vendita di questi occhiali è davvero carina. Presenta una comoda custodia solida e robusta al cui interno, oltre agli occhiali, troviamo una pezzuola per pulire le lenti e un sacchettino in stoffa da viaggio. Gli occhiali (noi abbiamo scelto una colorazione rossa e nera) sono realizzati in policarbonato, mentre le asticelle sono in metallo. Sono molto leggeri quando si indossano, ma tenendoli in mano si può percepire tutta la loro ottima costruzione e altissima qualità dei materiali. Le asticelle, purtroppo, non sono molto elastiche e quindi potrebbero risultare scomodi per chi ha la testa un po’ più grande, ma nel complesso stanno bene in qualunque viso (sono unisex) e sono davvero comodi anche per lunghe sessioni di utilizzo.

Per quanto riguarda la funzionalità, possiamo affermare che dopo averli testati per diverse settimane, compiono egregiamente il lavoro per cui sono stati prodotti. Fin da subito abbiamo riscontrato una elevata riduzione dell’arrossamento degli occhi così come del bruciore. Nessun appannamento visivo e mal di testa e un netto miglioramento della lucidità mentale anche dopo lunghe sessioni di lavoro. Se usati prima di addormentarsi durante l’uso dello smartphone, abbiamo notato anche una velocizzazione della fase di addormentamento e anche della qualità del sonno.

Oltre alla luce blu, comunque, questi Pixel Lens presentano un indice di rifrazione di 1.59 e tramite l’introduzione di particolari sali minerali e ossido di metallo, riducono i riflessi di luce non utili che andrebbero a scapito della nitidezza delle immagini. Per questo motivo sono dotati anche di anti sfarfallio dei monitor e trattamenti anti graffio, anti appannamento, antiriflesso e anti abbagliamento. Le lenti sono neutre e non hanno gradazione (possono comunque essere inserite lenti graduate dotate della stessa tecnologia) e quindi non modificano il colore dei monitor e per questo sono adatte anche a grafici o per chi deve controllare i colori tramite schermi.

Il meglio per combattere la luce blu

Nel complesso i Pixel Lens di Kura sono davvero splendidi e il modello che abbiamo scelto noi è anche elegante, resistente e robusto. Ce ne sono di tanti tipi per ogni esigenza e gusti (oltre che di tasche, visto che il prezzo è variabile), ma se la qualità costruttiva è come quella del modello utilizzato in fase di test, non possiamo che consigliarne l’acquisto. In termini di funzionalità svolge egregiamente ciò per cui sono stati creati e per cui vengono venduti. I miglioramenti sono evidenti e alquanto visibili anche agli occhi di un non esperto. Il prezzo di vendita del nostro modello si attesta intorno ai 45 euro e, secondo noi, è un costo più che onesto.

