Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean: nuovi livelli di pulizia

In questa recensione parleremo dello spazzolino elettrico Philips Sonicare 9000 DiamondClean, un concentrato di tecnologia ed efficienza

Grazie alla preziosa collaborazione con Philips siamo riusciti a portarci a casa il nuovo spazzolino elettrico dell’azienda, precisamente il Sonicare 9000 DiamondClean. In questa recensione cercheremo quindi di portare alla luce al meglio pregi e difetti, nella speranza di trasmettervi le sensazioni provate durante la nostra prova. Non perdiamoci in ulteriori indugi e iniziamo subito con la recensione completa.

Confezione e unboxing | Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean

Iniziamo dalla confezione che, come di consueto, non si fa pregare per stile ed abbondanza di informazioni. Il biglietto da visita numero uno di Philips è sicuramente questo e si avverte già da qui la qualità e la serietà dell’azienda. All’interno della confezione troviamo lo spazzolino, estremamente protetto, con, a corredo, due testine smart (modello C3 Premium Plaque Defence). Sempre all’interno della confezione è poi presente un comodissimo astuccio da viaggio (ricaricabile) nel quale è possibile posizionare lo spazzolino e le due testine, ed un bicchiere anch’esso munito di USB che ne permette la ricarica. Inutile parlare dei materiali, o forse no, data l’estrema cura nei dettagli, nel pregio delle plastiche e del vetro utilizzato per il bicchiere.

Caratteristiche tecniche

Elencare tutte le caratteristiche tecniche sarebbe estramamente lungo, di conseguenza preferiamo elencarvi quelle che ci sembrano essere le caratteristiche più importanti su cui è importante focalizzarsi.

Voltaggio 110-220V

Compatibilità con telefoni Android, tablet con Bluetooth 4.0 e iOS da iOS7 in poi.

3 intensità (alta, media e bassa)

4 diverse modalità di lavaggio (Clean, Deep Clean+, Gum Healt e White+)

Garanzia due anni

Promemoria per sostituzione testina, sensore di pressione e tecnologia BrushSync

Autonomia di 14 giorni (da totalmente carica a totalmente scarica)

Primo utilizzo e considerazioni | Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean

Iniziamo a parlare di design, perché se è vero che uno spazzolino dev’essere performante prima di ogni cosa, è pur vero che anche l’occhio vuole sempre la sua parte. Philips in questo non è seconda a nessuno, è riuscita infatti a sfornare un prodotto di certo non innovativo dal punto di vista del design, ma pur sempre estremamente appagante da vedere. La finitura nero opaca dona un’eleganza strabiliante e cattura l’occhio in ogni bagno. Appena estratto dalla confezione ho subito dato una lettura veloce al manuale, giusto per capire un po’ come muovermi. Il primo lavaggio è stato già una sorpresa. Come primo lavaggio, ovviamente, ho scelto la modaltà “standard”, ovvero “Clean”. Il programma dura due minuti e la testina è di una comodità sconcertante. La pulizia è senz’altro estremamente profonda, così come la precisione della testina.

La testina è lunga al punto giusto, ciò consente di raggiungere anche le parti più lontane dalla bocca in maniera quanto mai semplice. Sotto il tasto di accensione è presente un ulteriore tasto che consente di modificare la modalità di lavaggio, e nei giorni successivi ne ho provati diversi. La modalità DeepClean+ è quella assolutamente più profonda, appena finita sembra quasi di essere appena uscito dal dentista. Le altre due invece sono la Gum Healt, che concede un’occhio di riguardo in più alle gengive, mentre l’ultima, White+, è quella dedicata alle macchie superficiali.

Applicazione dedicata | Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean

Ma cos’è uno spazzolino elettrico senza l’applicazione dedicata? La recensione di questo Philips non può considerarsi conclusa se non si parla dell’App, vero caposaldo di questo prodotto. Se lo spazzolino dona già un feeling estremamente armonioso e riuscito, non si può che dire lo stesso dell’App dedicata. I primi lavaggi li ho fatti senza l’App, poi ho provveduto a scaricarla, e l’associazione con lo spazzolino è stata davvero un gioco da ragazzi. All’interno dell’App è possibile anzitutto godere di informazioni specifiche sul nostro stile di lavaggio, partendo dal sensore di pressione (capace di dirci quando esercitiamo una pressione eccessiva in fase di lavaggio), arrivando alla tecnologia BrushSync che connette il manico e la testina intelligente.

photo16647247191

photo16647247192

Ma non è tutto, perché proprio dall’App è possibile attingere ad un vasto bacino di articoli super interessanti concerne l’igiene orale. Li ho trovati estremamente utili, in quanto non solo spronano a lavarsi i denti in maniera consapevole, ma aiutano e danno consigli oggettivi su come raggiungere un livello di igiene orale invidiabile.

Le criticità riscontrate nell’App sono davvero poche. Solo raramente mi è capitato di finire la pulizia e dover riaccendere lo spazzolino per sincronizzare i dati con l’applicazione. Questo succede perché terminato il lavaggio, lo spazzolino automaticamente si spegne. Poi chiaramente alla fantasia (in termini tecnologici) non c’è mai fine, quindi anche l’App potrebbe aumentare i consigli e magari personalizzarli sulla base del lavaggio. Devo ammette che anche il calendario che segnala i giorni in cui si è utilizzato lo spazzolino è un ottimo espediente per mantenere una routine.

photo16647247194

photo16647247195

photo16647247196

Esperienza d’uso | Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean

Credo che stia proprio lì il segreto di questa tipologia di prodotti. Creare una routine non è una cosa assolutamente facile, soprattutto con l’estrema vorticosità della vita di tutti i giorni. Uno spazzolino elettrico, condito con tutte queste feautures, è sicuramente un ottimo alleato per sentirsi coccolati, per creare una routine, per mantenere vivo un obiettivo.

Porto un esempio a dimostrazione di tutto ciò: prima di utilizzare questo spazzolino elettrico, io ho sempre utilizzato uno spazzolino manuale. Probabilmente sono io che non sono mai stato particolarmente bravo, ma devo ammettere di non aver mai sentito la mia bocca così pulita da quando utilizzo questo spazzolino elettrico. Il livello di pulizia è veramente di un’altra categoria. Ma non è nemmeno questo il punto focale del discorso. Inizialmente faticavo a rimanere per due minuti a lavarmi i denti, dopo quasi due settimane di utilizzo per me è diventata routine, anche per quel “sano piacere” di vedere nell’App la scritta “batti cinque! l’ultima volta hai usato una tecnica eccezionale“. Pura magia.

Conclusioni e prezzi | Recensione Philips Sonicare 9000 DiamondClean

Ho provato un prodotto che di certo è entrato di diritto nella mia routine. A mio parere non c’è complimento migliore che posso fare. Mi è piaciuto tutto, dal design curatissimo, alla tecnologia elevata delle testine, fino all’App dedicata che svolta sicuramente l’esperienza d’uso. Di migliorie da apportare ce ne sarebbero, com’è ovvio che sia; sarebbe bellissimo per esempio poter contare su una mappa con le zone di pulizia da esplorare, per accorgersi se si è tralasciata involontariamente qualche zona. Lo spazzolino è estremamente silenzioso, di stile e soprattutto utile. Consigliato a tutti, dai bambini, che potrebbero anche essere mossi (un po’ come me) dagli obiettivi giornalieri e dai simpatici consigli offerti dall’App, fino agli adulti che vogliono acquisire una sana routine.

Il prezzo non è dei più bassi, ma sicuramente compensa una così elevata qualità dei materiali e della resa in generale. Voi cosa ne pensate di questo Philips Sonicare 9000 DiamondClean? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.