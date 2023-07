Recensione Osotek Horizon h200: aspirapolvere e lavapavimenti eccezionale?

In questo articolo vedremo la recensione dell’Osotek Horizon h200 un aspirapolvere, aspiraliquidi e lavapavimenti tutto da scoprire!

È arrivato il momento di parlare di un oggetto che potrebbe cambiare la percezione delle pulizie domestiche fatte attraverso un aspirapolvere cordless. Sarà riuscito questo prodotto a rispettare tutte le promesse fatteci e a garantire una pulizia completa ed efficace? Scopriamolo insieme nella recensione di Osotek Horizon h200.

Packaging e design | Recensione Osotek Horizon h200

All’interno della confezione, non mancano sicuramente gli accessori.

Troveremo infatti, oltre al nostro Horizon h200 (che richiede solo un semplice incastro per fissare il manico), la base di ricarica, i due serbatoi (per l’acqua sporca e l’acqua pulita), la spazzola a rullo, il caricabatterie, una batteria, un flacone di detersivo specifico, uno scovolino per la pulizia dei serbatoi e il manuale d’istruzione.

Il display è piacevole e non è di tipo touch. Questa scelta è probabilmente stata fatta per mantenere un prezzo più accessibile.

Tuttavia, per passare tra le diverse modalità, sarà sufficiente premere il pulsante dedicato situato sul manico. Per avviare la pulizia automatica e l’asciugatura, invece, sarà necessario dare il comando una volta dopo aver riposto il nostro H200 nella base.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Osotek Horizon h200

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un parere completo abbiamo provato questo aspirapolvere su diversi tipi di superfici e di piastrelle differenti sporcando di proposito (e talvolta non facendolo apposta) le nostre superfici calpestabili.

Parliamo di autonomia.

La potenza è di 200 Watt e l’autonomia dichiarata dalla casa è di circa 35 minuti, dato che è più o meno condiviso dai nostri test ma attenzione: valido solo se si utilizza l’h200 nella sua modalità meno energivora.

Il punto focale è che con la modalità che ha i più bassi consumi e di conseguenza una durata maggiore la pulizia è ovviamente molto meno intensa.

Per la maggior parte dei casi si dovrà ricorrere a un utilizzo promiscuo delle modalità. Così facendo la durata della carica si attesterà fra i 25 e 30 minuti.

Minutaggio sufficiente a pulire circa due stanze con un metraggio totale di 45-50 metri quadrati.

Il nostro consiglio e di considerare l’acquisto di una seconda batteria che potrà essere caricata attraverso la base di sosta mentre la batteria principale viene ricaricata attraverso il corpo aspirapolvere stesso.

Ovviamente se avete una casa di più modeste dimensioni o se avete pulizie meno intense il discorso cambia radicalmente.

Test e utilizzi quotidiani

L’Osotek h200 offre una serie di caratteristiche innovative che rendono la pulizia domestica un’esperienza efficiente e comoda.

La sua rotazione flessibile a 180° consente di raggiungere facilmente anche gli angoli più difficili. La testa della spazzola è progettata in modo efficace per pulire i bordi su entrambi i lati, assicurando una pulizia accurata.

Le luci frontali a LED sono un’aggiunta utile per individuare la polvere nascosta sotto i mobili, garantendo una pulizia completa. Un grande rullo per spazzola offre prestazioni di pulizia superiori, migliorando l’efficacia complessiva dell’aspirapolvere.

Il display LED e la funzione di messaggi vocali forniscono informazioni chiare e utili durante l’uso.

Con 3 diverse modalità di pulizia, è possibile personalizzare l’aspirazione e la quantità di acqua in base alle esigenze specifiche. Inoltre, la funzione di pulizia automatica delle spazzole semplifica il mantenimento dell’aspirapolvere. E grazie alla regolazione dell’intensità di aspirazione e della quantità di acqua, è possibile adattare le prestazioni alle diverse superfici.

Il tempo di ricarica fino a 4 ore assicura che l’Osotek h200 sia sempre pronto per affrontare le sfide di pulizia.

Chi dovrebbe acquistare l’Horizon h200?

L’Horizon h200 è un’opzione ideale per chiunque cerchi un aspirapolvere cordless versatile ed efficiente.

È particolarmente indicato per coloro che desiderano semplificare le pulizie domestiche senza dover gestire fili e cavi. Questo aspirapolvere è adatto a persone con diverse esigenze di pulizia grazie alle sue modalità di pulizia personalizzabili e alla regolazione dell’intensità di aspirazione.

Inoltre, con la sua rotazione flessibile a 180°, la testa della spazzola efficace per i bordi e le luci frontali a LED, è perfetto per raggiungere gli angoli difficili da pulire e per individuare la polvere nascosta sotto i mobili.

Chiunque desideri un’esperienza di pulizia completa, comoda e senza sforzo troverà nell’Horizon h200 un alleato affidabile.

In conclusione, ci sentiamo di consigliare questo aspirapolvere, aspira liquidi e lavapavimenti, a chi vuole, con un solo oggetto, fare tutte le pulizie domestiche ma senza pretendere una pulizia profonda.

Se utilizzato quotidianamente potrebbe fare al caso vostro anche per tutte quelle situazioni impreviste dove si rovescia qualche liquido sul pavimento.

