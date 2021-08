Recensione Onyx Boox Nova3 Color: l’e-Reader per chi non si accontenta (del bianco e nero)

Èrecente l’arrivo anche per il mercato italiano del nuovo Onyx Boox Nova3 Color, il primo tablet/e-Book Reader da 7,8″ con schermo e-Ink a colori realizzato dalla casa cinese. Basteranno i colori a renderlo un prodotto vincente?

Abbiamo avuto la possibilità di testare per diverse settimane il nuovo Onyx Boox Nova3 Color, e-Reader dalla dotazione hardware di fascia media che ha, come fiore all’occhiello, l’integrazione di uno schermo e-Ink con tecnologia New Kaleido Plus. Questa tipologia di pannello permette di visualizzare fino a 4096 colori con una densità di pixel pari a 100ppi, mentre per i contenuti in bianco e nero si sale 300ppi. Il vantaggio di questa tecnologia risiede sia in un bassissimo consumo energetico che in una più confortevole lettura dal momento che la vista non viene affaticata dall’emissione di onde blu da parte dei display LCD o OLED. La dotazione hardware del Nova3 Color prevede:

Display: e-Ink Kaleido Plus da 7,8″, 4096 colori, con rivestimento in vetro AG ;

; Risoluzione: 1404x1872p (300ppi) per i contenuti monocromatici, 468x624p (100ppi) per contenuti a colori ;

; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 636 ;

; GPU: Adreno 509 ;

; RAM: 3GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 32GB di tipo eMMC non espandibile ;

di tipo ; connettività: Bluetooth 5, WiFi dual band 2.4 e 5 GHz ;

; batteria: 3150mAh ;

; dimensioni: 197,3 x 137 x 7,7mm;

peso: 265g ;

; OS: Android 10 ;

; Prezzo: 419,99€



S1

Design ed Ergonomia | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

Parlando brevemente del contenuto della confezione, oltre al tablet troviamo una pellicola protettiva, un cavetto USB-A/USB Type-C per la ricarica, la penna ed un minuscolo manuale di istruzioni. L’azienda ci ha gentilmente inviato anche la cover “a libro” dove poter alloggiare il dispositivo insieme alla stilo. La custodia è davvero ben fatta, ma lascia basiti per un solo grossolano errore: l’assenza dei fori per lo speaker. Infatti se alloggerete il dispositivo all’interno della cover, la qualità dell’audio sarà inevitabilmente compromessa. Passando al design, la sua forma rettangolare unita alle dimensioni contenute lo rendono piacevole alla vista oltre che somigliante ad una piccola lavagnetta. Il margine inferiore è leggermente più ampio di quello superiore per ospitare la scritta ‘Boox’ ed il tasto fisico ‘Back’, quest’ultimo personalizzabile. Lungo il profilo superiore è presente unicamente il pulsante di accensione/standby, al cui interno è possibile notare un piccolo LED di stato. Sul profilo inferiore, invece, trovano posto il microfono e la porta USB-Type C per la ricarica o il trasferimento dati. Niente da segnalare sui restanti lati. Sul retro è presente unicamente uno speaker mono.

Dal punto di vista ergonomico, i suoi 265g lo rendono leggero e facilmente trasportabile grazie alle sue dimensioni contenute. Il vero problema sorge nell’utilizzo tipico del device, ovvero tenendolo con una sola mano in verticale come se fosse un taccuino. Avendo il display a filo di scocca e le 2 cornici laterali molto strette, è praticamente quasi impossibile non toccare con il pollice il pannello, finendo con l’impartire comandi involontariamente. Usando il dispositivo in orizzontale la situazione cambia radicalmente poiché sfrutterete le cornici più spesse per sostenerlo. Il prodotto è realizzato interamente in plastica, ma ciononostante si mostra solido e resistente ai graffi. Non resiste invece allo sporco il display, che sembrerebbe non aver ricevuto alcun trattamento oleofobico.

F1

F2

F3

F4





Caratteristiche | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

La prima cosa che colpirà alla prima accensione sarà l’immagine ricca di colori che comparirà durante il bootstrap. Una volta terminata la configurazione iniziale e la calibrazione del touchscreen tramite stilo, vi ritroverete di default all’interno della sezione ‘Libreria’. Dopo pochissimi minuti dal primo utilizzo, però, noterete che lo schermo è particolarmente “buio” rispetto ad un qualunque altro e-Book Reader con display monocromatico. È chiaramente un limite derivante dalla nuova tecnologia Kaleido Plus, ma è bene sapere da subito che necessiterete di una buona illuminazione ambientale o artificiale per poter leggere fumetti senza dover ricorrere alla retroilluminazione integrata. Quest’ultima in compenso, se attivata, migliorerà la qualità dei colori rendendoli un po’ meno slavati.

A proposito di colori, la loro accuratezza è ancora molto lontana da quella offerta dai display LCD oppure OLED montati sugli smartphone, ma nulla esclude che le future generazioni di e-Book Reader a colori possano colmare sempre di più il divario. La penna fornita in confezione è in plastica leggerissima, ma non è possibile “attaccarla” al device non essendo magnetizzata. È abbastanza precisa, soprattutto nella scrittura. Sia che si tratti di prendere appunti o disegnare, il feedback uditivo è molto piacevole in quanto il suono prodotto dallo scorrimento della penna sullo schermo è molto simile a quello di un pennarello che scorre su un foglio. Altra nota di merito è che capovolgendo la stilo è possibile cancellare quanto appena scritto/disegnato in un lampo, semplicemente passando la punta sulle aree interessate. Tutto questo senza necessità di alcuna fonte di alimentazione.

Software di sistema | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

Il sistema operativo installato su questo prodotto è Android 10. Ciò si traduce nella possibilità di poter installare ed utilizzare qualsiasi software presente nello store di Google. L’interfaccia utente si presenta ordinata e pulita ed è identica in tutto a quella presente sui dispositivi Onyx Boox Note Air e Onyx Boox Note3. Troviamo infatti:

Libreria: contenente una raccolta di tutti i file che è possibile leggere (TXT, ePub, PDF, DOC, rtf, JPG, BMP e PNG);

Store: il market virtuale dell’Onyx Boox che vi consente di acquistare libri (in inglese);

Note: l’elenco dei file creati da voi per prendere appunti di qualsiasi tipo;

Archivio: insieme di cartelle della memoria interna del tablet;

App: l’elenco delle App preinstallate oltre che quelle scaricate dal Play Store di Google;

Impostazioni: permette appunto di modificare varie opzioni di sistema

Con l’ultima versione del software di sistema sono state inserite nuove funzioni tra cui la possibilità di registrare ciò che viene visualizzato su schermo e di regolare la luminosità o il volume agendo sui margini laterali. In merito a quest’ultima novità è probabile che la disattiviate dopo poco in quanto spesso, soprattutto nel caso steste disegnando o scrivendo, vi ritroverete involontariamente ad alterare il livello dell’audio o della retroilluminazione con il palmo della mano. Riguardo il software di lettura integrato, questo è molto veloce e completo dal momento che è possibile ingrandire i caratteri, tradurre da lingue straniere parti del testo, di sottolineare con l’evidenziatore usando diversi colori e, soprattutto, di scrivere annotazioni sul file stesso. La qualità di definizione dei caratteri è altissima grazie alla risoluzione di 300ppi. Anche la visualizzazione di fumetti è di buon livello, per quanto la risoluzione scende a 100ppi per i contenuti a colori, con la conseguenza che le immagini appaiono meno definite e con tonalità più “spente”.

Software di disegno | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

È ridondante ripetere che grazie al pieno supporto di Google Play potrete scaricare qualsiasi altro applicativo per l’apertura di file PDF o e-Pub. Passando al software per il disegno/scrittura è stato fatto un ottimo lavoro essendo ricco di funzioni. Implementa poi il sistema dei “livelli” per poter disegnare su più strati come accade nei più rinomati programmi di fotoritocco. Per disegnare o scrivere ci sono diversi strumenti quali matita, pennello, evidenziatore, penna a sfera, tutti con la possibilità di regolarne il tratto e scegliere tra 16 colori. Il meglio, però, più che nel disegno emerge nella scrittura. Questa stessa recensione è stata scritta utilizzando il Nova3 Color ed impostando un template a righe per le diverse pagine. Il programma consente inoltre di convertire la scrittura a mano in digitale con un’accuratezza abbastanza alta (ma molto dipenderà dalla vostra grafia). Unica nota dolente è che siccome non è presente un giroscopio, per poter scrivere mettendo il device in orizzontale sarete costretti a ruotare manualmente l’immagine via software.

Prestazioni generali | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

L’esperienza d’uso generale è molto valida considerando che non ha mai mostrato incertezze nelle diverse modalità di utilizzo. Potrete usare in contemporanea fino a 2 applicazioni grazie alla modalità ‘split screen’, navigare sul web, guardare video su YouTube e persino fare il mirroring di ciò che viene visualizzato tramite Chromecast. A proposito di quest’ultima funzione, si fa presente una piccola anomalia: mentre con tutte le App c’è una puntuale sincronizzazione, aprendo il software per disegnare ciò non accade. Volendo essere più chiari, se si traccia una linea questa apparirà dopo moltissimo tempo sulla TV. Stranamente, però, se dopo aver disegnato qualsiasi cosa si seleziona un qualunque strumento, il disegno apparirà immediatamente. Passando all’esperienza di navigazione web, la qualità è eccelsa. Il browser preinstallato basato su Chrome è veloce non mostrando mai problemi di caricamento delle pagine o crash saltuari.

Prestazioni nei video(game) | Recensione Onyx Boox Nova3 Color

È possibile impostare fino a 3 diverse modalità di refresh rate: Normal, Fast, A2. Quest’ultima è la velocità più elevata e consente una buona fruizione dei contenuti video a discapito però di una elevata presenza di ghosting. Guardare video su YouTube in modalità A2 è piacevole, ma non è comunque il tipo di pannello adatto per visionare film. Probabilmente è più indicato per guardare qualche cartone animato data la presenza di uno speaker mono. Quest’ultimo è di qualità sufficiente, con un audio abbastanza alto ma non indicato per l’ascolto di musica. Parlando infine brevemente di performance, sorprende come il Nova3 Color riesca a fornire prestazioni discrete anche nell’esecuzione di videogame pesanti da gestire come ‘Asphalt 9’ o ‘Call of Duty’. Ovviamente in modalità A2 c’è un effetto ghosting elevatissimo, ma è comunque potenzialmente “giocabile” se si accettano i ritardi di input dovuti alle caratteristiche intrinseche del display. Ovviamente questo test è stato fatto più per sfizio, per stressare al massimo il dispositivo che non è assolutamente pensato per questo utilizzo.

Conclusioni

Il nuovo dispositivo marchiato Onyx è eccellente sotto il profilo delle prestazioni, della compatibilità con qualsiasi App e dell’esperienza d’uso. Il vero punto debole di questo terminale, aldilà di qualche problema oggettivo di usabilità in verticale, è paradossalmente proprio il display. Per quanto sia bellissimo poter leggere fumetti a colori, navigare su Facebook o guardare video da YouTube senza affaticare minimamente la vista, il fatto che per limiti tecnici il pannello sia “scuro” spingerà spesso ad attivare la retroilluminazione. Ne conseguirà anche un consumo più repentino della batteria, la cui durata si attesta sulla decina di giorni rinunciando alla retroilluminazione, mentre si arriverà a 4 giorni se si fa largo uso della suddetta. La memoria interna è da 32GB non espandibile, ma sarà più che sufficiente per scaricare qualche applicazione e immagazzinare un quantitativo mastodontico di libri.

Cosa ne pensate del nuovo e-Book Reader a colori di Onyx? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttoteK.it per rimanere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!