Recensione OneOdio F1: TWS performanti ed economiche

Recensione OneOdio F1. Un vero Best Buy? Scopriamo se è vero che le F1 vantano un rapporto qualità prezzo niente male!

OneOdio, è nota nel settore per la produzione di dispositivi prestanti e qualitativi, a prezzi modici. Il settore in cui opera è quello della fascia media, ma dove realmente negli ultimi anni si è concentrata è proprio la fascia bassa, riuscendo a dare il minimo sindacale, senza mancanze tecniche importanti, a prezzi davvero accessibili, modalità e posizione di mercato che gli ha fatto acquisire notorietà.

Inizialmente OneOdio nasce con l’intento di concentrarsi nel settore della produzione musicale, fornendo microfoni e cuffie di alta qualità, solo successivamente entrano appieno nella produzione di apparecchiatura consumer.

Le F1 sono tra i prodotti più venduti al momento di OneOdio, delle cuffie True Wireless entry level, con controlli touch, una buona durata della batteria, e driver da 10mm, ma bando alle ciance, entriamo nel vivo della recensione con le OneOdio F1.

Unboxing e design | Recensione OneOdio F1

Nella scatola, troviamo diverse informazioni riportate, e le specifiche tecniche del prodotto. All’interno oltre alle cuffie ed il relativo case di ricarica, abbiamo il cavetto di ricarica, ovviamente Tipe C, e due paia di gommini. Sono relativamente le misure Big e Small, saranno già montate sulle cuffie le misure Medium difatti.

La costruzione in generale è nella media, abbiamo della semplice plastica per la costruzione di cuffie e case, senza particolari trattamenti sulla superficie. Della semplice plastica, liscia. Le cuffie però al tatto risultano compatte, non emettono scricchiolii, e sembrano essere robuste. Solido allo stesso modo è il case di ricarica, unico neo la cerniera, che non è tra le più stabili provate. Cosa significa? Che non è molto robusta, facile che emette scricchiolii, e che “gioca” con troppa facilità. Niente che inficia nell’utilizzo, ma va segnalato.

Ciò che potrebbe invece inficiare negativamente nell’utilizzo, è la chiusura magnetica, e la resistenza in massima apertura della cerniera una volta aperta la parte superiore. La cerniera, non è come detto molto forte, e la calamita l’opposto, per cui quando di apre il coperchio non rimante aperto, deve essere tenuto fermo, altrimenti si chiude alla velocità della luce magneticamente. Anche se poggiato su di una superficie la cerniera si chiude. Per cui per l’estrazione delle cuffie bisogna tenere il case aperto nella parte superiore.

Le cuffie alloggiano nel case magneticamente quindi non vi è rischio che cadano, e l’estrazione è semplice e veloce. Non è presente grip che ostacola l’estrazione. Allo stesso modo l’inserimento è veloce e non problematico.

Il design è semplice senza particolari elementi che spiccano, un misto tra minimal ed elegante. Abbiamo sotto il logo inciso 4 spie LED che indicano ovviamente lo stato della batteria. Questi LED si accendono ogni qual volta interagiamo o con le cuffie, o con il case aprendolo semplicemente.

Come suonano queste cuffie? | Recensione OneOdio F1

Le OneOdio F1 posseggono un Driver da 10mm, ottimizzato con parti in alluminio per rendere più stabile la membrana. Il driver è realizzato in grafene.

Per riassumere il tutto potremo dire che le cuffie suonano mediamente bene. Per essere specifici, potremo dire che nei toni medi, misti alti, la chiarezza è abbastanza buona, permette un ascolto godibile e piacevole, dove invece manca di intensità e profondità sono i bassi, davvero poco presenti, provando da App terze a regolarli la situazione sembra migliorare ma è un risultato un po’ artificioso. Medi buoni dunque, con bassi che peccano. I toni alti invece, fanno bene, con poca distorsione.

Le cuffie a mio avviso sono un misto tra delle In Ear, e delle Open Fit, in quando il gommino si è presente ma non è molto invasivo come design. Questo per alcuni è un vantaggio per altri meno, soprattutto per chi desidera cuffie che vanno proprio a chiudere il canale. In ogni caso, una volta indossate, sentirete i suoni esterni, e non è presente sensazione di “tappamento”. A questo comporta però che all’aperto in alcuni scenari avrete bisogno di alzare parecchio il volume massimo. E relativamente a questo, il volume massimo che le cuffie raggiungono devo dire che è molto buono, nella media. Con volume tra l’80 e il 90% sentite ancora suoni esterni, ma l’audio è godibile senza problemi.

Come vanno in chiamata?

Queste cuffie posseggono 2 microfoni. I due fori presenti all’interno della testa, appena dietro al gommino, sono dedicati alla funzione di passaggio d’aria, per una fuoriuscita ottimale del suono. I due microfoni devo dire, mi hanno sorpreso per la fascia di prezzo in cui ci troviamo.

I microfoni funzionano in sincro, con la peculiarità che in microfono posto sull’asta in basso cattura la voce del parlante, quello più in alto riduce i rumori ambientali. Ho eseguito alcuni test di registrazione, da App di voice note, su WhatsApp e in chiamata. L’audio risulta essere sempre limpido, con una voce che non risulta affatto metallica e distorta. Un ottimo lavoro da parte di OneOdio.

Merito soprattutto del design a bastoncino che favorisce questo lavoro da parte dei microfoni. Anche nella soppressione dei rumori lavora bene, con rumore d’acqua che scorre, con vento leggero, e con voci di sottofondo. Dove vanno in crisi, è quando il rumore diventa troppo elevato, è capitato più volte che, con vento importante, molte voci di sottofondo, e rumori ambientali, il riverbero aumenta, rendendo la voce molto distorta, che continua ad essere percepibile, ma è difficile capirne le parole.

Nella stragrande maggioranza dei casi l’interlocutore vi sentirà sempre bene, e nel complesso sono rimasto molto colpito dalla qualità dei microfoni, che di gran lunga è superiore alla qualità del Driver per l’ascolto della musica.

Parliamo invece di connessione, le OneOdio F1 si basano sul bluetooth 5.0 a bassa latenza e consumo di batteria. Ed effettivamente è così, la batteria è molto buona, in quanto in una settimana almeno per il mio utilizzo, sono state ricaricate completamente, considerando il case, solo 3 volte. Le cuffie in termini di durata, senza riporle del case intendo, mi hanno permesso di arrivare a 3/ 4 ore di media, con un utilizzo misto fatto di chiamate, e ascolto di musica. Una durata modesta devo dire, sono anche riuscito a fare circa 4 ore e mezza, con un utilizzo maggiormente rivolto all’ascolto di musica. Il case secondo alcuni test fatti appositamente volti a scaricare completamente le cuffie, ha ricaricato da 0 a 100, 3 volte. O meglio, 3 volte completamente, l’ultima carica restate ha ricaricato le cuffie a metà. La batteria delle cuffie è di 50mAh, mentre quella del case è di 300mAh. La ricarica avviene in circa un oretta scarsa.

Un comportamento decisamente buono devo dire. Per utilizzare tecnicismi invece, il Chip utilizzato per il bluetooth è un AD6973D, con una capacità di coprire range fino a 10 metri. Così riporta la scheda tecnica, ma anche in abitazioni di 3 piani, ed a 15 metri, cuffie non si sono mai disconnesse. Oltre sì. L’impedenza è pari a 32 ohm.

Feature di utilizzo | Recensione OneOdio F1

Ho testato le cuffie su dispositivi Apple e Android (un Oppo ed un Samsung per la fattispecie), ed in entrambi i casi hanno funzionato perfettamente in egual modo. Il vantaggio di utilizzarle con Android è che tramite App di regolazione e personalizzazione, come ad esempio Hey Melody, potrete personalizzare comandi, e regolare valori come toni e frequenze, oppure latenze e sensibilità del tocco.

Parlando di sensibilità, le cuffie posseggono controlli touch sulla superficie piatta della parte superiore, la zona è indicata dal logo del brand. Merito della vestibilità che è ottima, e permette alle cuffie di non cadere, neppure durante attività di palestra o corsa, i controlli touch a sfioramento non muovono la cuffia, che resta sempre fissa in sede.

I controlli funzionano benissimo sia con ISO che con Android. Le cuffie supportano assistenti vocali come Alexa, Siri e Google. Di default le cuffie presentano questo schema, con un tocco si aziona il Play/pausa di un brano, oppure si risponde, o chiude una chiamata, tenendo premuto un secondo circa si avvia l’assistente vocale, tenendo premuto a lungo la singola cuffie viene completamente spenta.

Le OneOdio F1 si collegano istantaneamente al dispositivo una volta rilevate dal bluetooth, e l’accoppiamento successivo è pressoché istantaneo quando estratte dal case.

Conclusioni e prezzo

Siamo giunti alla fine della recensione di queste OneOdio F1, un prodotto che nel complesso mi è piaciuto, non come valore assoluto, ma per la fascia a cui appartiene. Un modello da tenere assolutamente in considerazione nella sua fascia di appartenenza.

Si possono acquistare ad un prezzo di circa 32 Euro, e, a questo prezzo, non possiamo che consigliarvele, se volete acquistare delle True Wireless, ed il vostro budget massimo è di 30/ 40 euro. Non l’ho ancora detto ma sono presenti in tanti colori, per cui libera scelta alla fantasia. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.