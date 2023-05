Recensione Ninja AF400EU friggitrice ad aria doppia da 9,5 L

In questo articolo vedremo la recensione della friggitrice ad aria Ninja AF400EU. Sarà riuscita questa air fryer a soddisfarci? Scopriamolo insieme

La Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX da 9,5 L AF400EU è un apparecchio versatile ed efficiente che offre sei modalità di cottura tra cui Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldamento, essiccatore e frittura ad aria.

Scheda tecnica e prime impressioni | Recensione Ninja AF400EU friggitrice ad aria

Dimensioni : A 32,5 cm X L 41,5 cm X P 27 cm

: A 32,5 cm X L 41,5 cm X P 27 cm Peso : 8.8 Kg

: 8.8 Kg Capacità : 9.5L

: 9.5L Intervallo di temperatura :

: Altro : Max Crisp, Cottura arrosto, Essiccazione, Riscaldamento, componenti lavabili in lavastoviglie

: Max Crisp, Cottura arrosto, Essiccazione, Riscaldamento, componenti lavabili in lavastoviglie Potenza: 2470 W

La friggitrice ha un aspetto un po’ diverso dalle altre offerte sul mercato, soprattutto per la sua grandezza e la presenza di due cestelli. Tuttavia, i colori adottati sono simili a quelli delle altre friggitrici presenti sul mercato.

Secondo noi, la scelta delle finiture e le linee sono molto belle e adatte a un ambiente moderno e minimalista.

Le dimensioni della friggitrice sono abbastanza grandi e quindi è necessario avere un’area libera per posizionarla senza che diventi un ostacolo.

All’interno dei due cestelli della friggitrice troveremo una griglia per ciascuna zona di cottura. Anche queste griglie sono dotate di una copertura antiaderente e possono essere rimosse per essere pulite. Inoltre, la pulizia dei cestelli e delle griglie può essere effettuata comodamente in lavastoviglie.

Modalità d’uso| Recensione Ninja AF400EU friggitrice ad aria

La Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU è un elettrodomestico altamente efficiente e versatile che offre sei diverse modalità di cottura, tra cui Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldamento, essiccatore e frittura ad aria. Dotata di due zone di cottura indipendenti, questa friggitrice ad aria consente di cucinare due pietanze contemporaneamente, rendendola ideale per riunire la famiglia a tavola.

Grazie alla funzione SYNC, è possibile cucinare pietanze differenti nei due scomparti e servirle insieme, mentre la funzione MATCH raddoppia le porzioni selezionando le stesse impostazioni per entrambi gli scomparti. Inoltre, ciascun scomparto è dotato di una griglia antiaderente estraibile per una facile pulizia, che può essere effettuata anche in lavastoviglie.

La capacità di questa friggitrice ad aria di cucinare grandi porzioni, come un pollo da 2 kg, è resa possibile dal fatto che ciascun scomparto può cuocere fino al 25% in più rispetto alla media.

Inoltre, la friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU offre una velocità di cottura fino al 75% più veloce rispetto ai forni ventilati e riduce fino al 75% di grassi rispetto alla frittura tradizionale, garantendo una scelta salutare per la preparazione di deliziose pietanze a casa.

Infine, la facilità d’uso e la pulizia rendono la Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU una scelta ideale per coloro che cercano un apparecchio facile da usare e in grado di cucinare grandi quantità di cibo in poco tempo.

Scopriamo altri dettagli

La friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU si è rivelata un’ottima scelta per la preparazione di una vasta gamma di cibi. Abbiamo trovato particolarmente utile la possibilità di utilizzare solo una delle due zone di cottura per piccole preparazioni, riducendo gli sprechi di energia. D’altra parte, quando abbiamo bisogno di cucinare grandi quantità di cibo, la capacità di 9.5L ci consente di cuocere tutto in una sola volta, risparmiando tempo e fatica.

Tuttavia, c’è una limitazione nell’utilizzo dei cestelli divisi a metà. Non è possibile cucinare cibi troppo grandi, come una pizza o una torta salata. A meno che non si scelga di cuocerli in due parti separate. Nonostante questa limitazione, la Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU si è dimostrata un’apparecchiatura altamente versatile ed efficiente, che consigliamo vivamente per la preparazione di una vasta gamma di piatti.

La Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU può sembrare un po’ complicata all’inizio, ma dopo averla utilizzata alcune volte diventa molto intuitiva.

Il sistema touche e la manopola centrale per regolare la temperatura e il tempo di cottura sono facili da usare e funzionano in modo impeccabile. Una volta che ci si abitua alle funzioni della friggitrice, è possibile preparare una vasta gamma di piatti in modo rapido e semplice

Chi dovrebbe acquistare questa friggitrice ad aria Ninja AF400EU?

In conclusione, la Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU è un’ottima scelta per chi cerca un elettrodomestico versatile ed efficiente per la preparazione di una vasta gamma di cibi. La possibilità di utilizzare solo una delle due zone di cottura per piccole preparazioni consente di risparmiare energia, mentre la capacità di 9.5L è perfetta per cuocere grandi quantità di cibo in una sola volta, risparmiando tempo e fatica.

Nonostante la limitazione nell’utilizzo dei cestelli divisi a metà per la cottura di cibi troppo grandi, la friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU si dimostra comunque un’apparecchiatura altamente versatile ed efficiente, facile da usare grazie al sistema touch e alla manopola centrale per la regolazione della temperatura e del tempo di cottura.

Consigliamo la Friggitrice ad aria Ninja Dual Zone MAX AF400EU a chiunque sia alla ricerca di una soluzione pratica, veloce ed efficiente per cucinare una vasta gamma di cibi in modo sano e gustoso. Sia per le piccole preparazioni che per le grandi quantità di cibo, questa friggitrice ad aria si dimostra una scelta eccellente.