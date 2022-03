Recensione Ninebot Max: monopattino elettrico instancabile

Il monopattino elettrico Ninebot Max è il più potente della gamma Segway Ninebot che permette di percorre lunghe distanza senza necessità di ricaricare. Vediamo più da vicino in questa recensione

Vi parliamo di un monopattino elettrico davvero completo e potente. Ninebot Max è un compagno ideale per spostarsi in città percorrendo distanze corte o medio-corte. Vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche per vedere se è il prodotto adatto a voi!

Design e costruzione | Recensione Ninebot Max

Con il suo design esterno nero minimalista e il robusto telaio, il Max è un mezzo di trasporto costruito per resistere al passare del tempi senza sembrare fuori luogo. Il suo stile senza fronzoli piacerà agli abitanti delle città che hanno bisogno di qualcosa di robusto per muoversi la mattina per andare a lavorare oppure durante i proprio viaggetti di piaceri nei dintorni. Grazie all’ampia pedana di Ninebot Max, alla robustezza generale e alla capacità di supportare un peso fino a 100 kg, non incontrerete nessun problema negli scenari urbani più comuni.

Con un peso di circa 20 kg, il Max non è uno monopattino leggero e non è quello che classificherei come veramente portatile. La portabilità è solitamente un fattore chiave nella scelta di questo tipo di prodotti per pendolari, tuttavia, data l’autonomia elevata di cui parleremo tra poco, è improbabile che sia necessario trasportarlo per lunghe tratte. Ha comunque anche un meccanismo di piegatura molto solido, ideale per riporre il monopattino quando non viene utilizzato.

Autonomia e motore | Recensione Ninebot Max

Ancora più importante, non rimarrete delusi dall’autonomia della batteria. Questo monopattino è stato appositamente costruito per i viaggi a medio raggio. Con una copertura massima di 65 km circa, non avrete problemi a spostarvi all’interno di città di grandi e medie dimensioni. Se arriverete a scaricarlo completamente, dovrete attendere solo 6 ore affinché si ricarichi completamente. È il monopattino elettrico perfetto se state cercando qualcosa che possa portarvi lontano in termini sia di qualità che di autonomia.

Oltre ad avere una durata della batteria impressionante, il Ninebot Max è anche dotato di un discreto propulsore per portarci a destinazione abbastanza rapidamente. Il suo motore, che muove la ruota posteriore, eroga da 350 W e consente di raggiungere una velocità massima di circa 30 km/h, offrendo anche la giusta quantità di coppia per una buona accelerazione che consente di sfrecciare nelle strade cittadine e non solo. Certo, ci sono prodotti più veloci e, sebbene il Max sia all’estremità inferiore della scala di velocità rispetto ad altri monopattino elettrici nella stessa fascia di prezzo, l’autonomia molto estesa compensa, soprattutto se si considera la qualità che viene con il marchio Ninebot.

Profili regolabili

Il Ninebot Max dispone anche di tre diverse profili di velocità: modalità eco, standard e sportiva. Impostando un profilo si potranno variare le soglie di velocità, il che è l’ideale durante la navigazione nelle strade trafficate della città dove le condizioni possono variare rapidamente, oltretutto si riesce a prolungare la durata della batteria. Grazie ai cambi di marcia intelligenti si potranno scalare pendenze sino al 20%, senza rallentare drasticamente. Le varie modalità possono essere selezionati attraverso il cruscotto a LED sul manubrio.

Tra sicurezza e comfort | Recensione Ninebot Max

Se stai scegliendo un monopattino che prevedi di guidare regolarmente, devi essere sicuro che sia dotato di ottimi freni per la tua sicurezza e quella degli altri. Fortunatamente, Ninebot non si è risparmiata. Ha dotato il Max due tipologie di freno, equipaggiando la ruota anteriore con un freno a tamburo meccanico e quella posteriore con freno elettrico. La potenza combinata di questi genera una frenata reattiva e costante. Inoltre, il freno a tamburo è progettato per resistere sia allo sporco che all’acqua, il che rende la necessità di manutenzione al minimo.

Un altro aspetto legato alla sicurezza e manutenzione sono gli pneumatici che come sappiamo sono molti sono soggetti a forature che possono portare a incidenti o comunque dei danni. Ninebot ha aggirato questo problema con introducendo in Max gli pneumatici autorigeneranti. Gli pneumatici di questo monopattino elettrico infatti sono in grado di sigillare forature con un diametro inferiore a 6 mm. Questo perché sono riempiti con una specie di pasta che sigilla il foto automaticamente, evitando di dover cambiare o rattoppare la ruota.

Quindi, il Max soddisfa tutti i requisiti principali quando si tratta di funzionalità per i pendolari, ma per quanto riguarda il comfort del conducente? Forse in questo frangete il Ninebot Max potrebbe migliorare sotto questo punto di vista. È dotato di grandi pneumatici da 10 pollici che sono ideali per generare una maggiore trazione e assorbire l’impatto delle fastidiose imperfezioni della superficie, ma purtroppo non sono state integrate delle sospensioni che limitano il comfort in presenza di strade dissestate. Fortunatamente, le gomme sono abbastanza morbide da affrontare l’asfalto liscio e la maggior parte dei terreni urbani senza problemi, ma qualsiasi cosa leggermente irregolare porterà a una corsa accidentata. Insomma, non conviene utilizzarlo nei centri storici lastricati.

La parte smart | Recensione Ninebot Max

Il monopattino viene fornito con un’app integrata che può connettersi al cellulare tramite il pannello del display nel manubrio. Da qui, puoi personalizzare la tua esperienza di guida e passare da una modalità di guida all’altra, nonché accendere e spegnere i fari. Parlando di illuminazione, il Ninebot Max è dotato di un luminoso faro anteriore e di una luce posteriore che garantiscono una visibilità sufficiente anche di notte. Il faro posteriore permette di segnalare la proprio presenza agli altri utenti della strada, ma se utilizzate questo mezzo di trasporto soprattutto di notte è consigliabile utilizzare qualcosa in più, come ad esempio una giacca cartarifrangente.

Conclusioni

Con un costo di 849,99 dollari, questo è il più costoso degli scooter Segway Ninebot, tuttavia, ci sono un paio di buone ragioni per prenderlo in considerazione. Ha un’eccellente qualità costruttiva e una serie di espedienti che semplificano la vita e l’utilizzo. Ma la funzionalità fondamentale è l’autonomia che è tra le migliori in questa fascia di prezzo. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!