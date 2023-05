Recensione Neakasa P1 Pro: il kit per la toelettatura definitivo?

In questa recensione conosceremo il kit per la toelettatura degli animali P1 Pro di Neakasa e vedremo come si è comportato nella nostra prova

Avere un amico a quattro zampe porta dentro casa una ventata di felicità senza pari. Tuttavia avere un cane o un gatto nella propria abitazione, sebbene abbia tanti effetti benefici, vuol dire prendersi cura di loro sotto ogni aspetto possibile. Ciò vuol dire giocare con i propri animali, dargli da mangiare e bere, portarli fuori per una passeggiata e anche prendersi cura di loro per quanto riguarda la toelettatura.

Per quest’ultimo procedimento, però, si tendono ad acquistare una miriade di prodotti, dalle semplici spazzole per il pelo, a quelle per il sottopelo, passando per i rasoi elettrici e quant’altro. Comprare tutti questi oggetti può essere dispendioso economicamente, ma il problema principale consiste poi nel pulire tutto ciò che rimane a terra dopo una bella spazzolata.

Neakasa ha pensato a tutti questi problemi ideando un kit con tutti gli oggetti indispensabili per la toelettatura degli animali; questo è inoltre dotato anche di aspirazione a vuoto per una raccolta efficace di tutti i peli appena raccolti, ma sarà veramente utile come descritto dalla società? Iniziamo questa recensione riguardante il P1 Pro di Neakasa e scopriamolo insieme.

Scheda tecnica

Dimensioni : 290 x 132 x 210 mm

: 290 x 132 x 210 mm Peso : 2 kg

: 2 kg Potenza : 300 W

: 300 W Potenza d’aspirazione : 95 W

: 95 W Rumorosità massima : 75 dBA

: 75 dBA Capacità serbatoio : 1 L

: 1 L Lunghezza tubo d’aspirazione : 1,3 m

: 1,3 m Accessori: spazzola per il pelo, spazzola per il sottopelo, rasoio elettrico, spazzola per la pulizia, testa a beccuccio, 5 pettini tagliacapelli di varie dimensioni

Confezionamento e design – Recensione Neakasa P1 Pro

Il kit arriverà in una confezione che cerca di strizzare l’occhio all’ambiente, almeno nella misura strettamente necessaria pensata dalla società. Non mancheranno gli involucri di plastica, ma sono ridotti veramente all’osso e servono per lo più per tenere puliti e al sicuro i vari accessori. Questi ultimi saranno posizionati e smistati negli appositi scomparti del cartone che limiterà gli urti accidentali dovuti durante il trasporto. Il tutto si presenta con un design semplice e delicato.

Il corpo principale, nonché il dispositivo di aspirazione è pensato per essere facilmente trasportato grazie all’apposita maniglia. Gli unici due pulsanti presenti su quest’ultimo sono quello di accensione e quello per settare la potenza di aspirazione. Nel mezzo trovano posto gli due LED che segnaleranno quale velocità abbiamo attiva al momento dell’utilizzo.

Il tubo sul quale collocheremo tutti i vari accessori è molto flessibile e abbastanza lungo per permetterci un buon margine di manovra. Tuttavia quest’ultimo non è rimovibile; ciò può trasformarsi in un problema quando andremo a riporre il dispositivo di aspirazione poiché il tubo tenderà a piegarsi eccessivamente all’imboccatura e a lungo andare questo potrebbe comprometterne l’integrità.

Tante opzioni, un’unica funzione – Recensione Neakasa P1 Pro

Che il benessere del nostro amico a quattro zampe sia l’0biettivo fondamentale della società ci è stato chiaro fin da subito, ma sarà veramente così? Durante la nostra prova non abbiamo avuto dubbi riguardo questo aspetto. La rumorosità del prodotto è veramente bassa e questo lo rende adatto anche per i nostri compagni pelosi, dal momento che loro hanno un udito più sviluppato del nostro.

Già al minimo della potenza possiamo godere di un’ottima aspirazione, in grado di assorbire quasi tutti i peli che andremo a spazzolare o tagliare a seconda delle nostre esigenze. Le due spazzole infatti sono ben realizzate e grazie ai dispositivi per la pulizia in un click, basterà premere un tasto per far sì che i peli rimasti impigliati vengano assorbiti all’interno del tubo. Tuttavia, quella dedicata alla solo spazzolatura del pelo non sempre si pulirà perfettamente, vedendoci costretti a spingere i peli verso il bocchettone.

Ovviamente qualche pelo cadrà a terra o rimarrà impigliato nei nostri vestiti, è inevitabile. Proprio a questo ha pensato la società che ci propone sia una testina a beccuccio tradizionale per pulire il pavimento e sia la spazzola pensata per essere passata sui vestiti. In questo modo saremo in grado di raccogliere tutto in pochi secondi senza il minimo sforzo.

Taglio del pelo – Recensione Neakasa P1 Pro

Sebbene il mio cane non abbia poi chissà quali peli ingombranti o bisognosi di un accorciatura, si tratta di un meticcio a pelo medio-corto, abbiamo comunque voluto (e dovuto ai fini della recensione) testare il sistema di taglio con il rasoio elettrico. Possiamo dire di essere rimasti estremamente soddisfatti sotto questo punto di vista.

Partiamo innanzitutto parlando dello strumento in generale. Si tratta di un comune rasoio elettrico, sebbene funzioni collegato solo al corpo principale, con la lama mobile in plastica dura. L’impugnatura, così come per tutti gli utensili presenti, è molto comoda e permette di avere un buon grip che ci eviterà scivolamenti improvvisi dalla mano. La parte a contatto con il nostro animale è rivestita in plastica per evitare che la temperatura elevata, dovuta allo sfregamento dello sfregamento della lama, ustioni il nostro amico a quattro zampe.

Sarà possibile installare i vari pettini a clip facilmente per selezionare la lunghezza che più desideriamo. Inoltre vi è anche una funzione che permette di avvicinare ulteriormente la lama mobile al’estremità metallica in modo da accorciare ulteriormente i peli. Il tutto sempre con il solito sistema di aspirazione che ci permetterà di assorbire i peli appena tagliati senza farli cadere per terra. Il taglio risulta essere preciso e netto. Non rischieremo dunque di “strappare” il pelo al nostro animale domestico.

Come prendersi cura di un amico speciale

Siamo giunti alla fine di questa recensione riguardante il P1 Pro di Neakasa ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Il prodotto propostoci e inviato dalla società statunitense è pensato per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe sotto ogni punto di vista. I vari accessori sono infatti pensati sia per cani che per gatti e sono utilizzabili sia che questi abbiano il pelo corto che quello lungo.

La leggerezza di questo prodotto ci ha lasciati sbalorditi, tanto da farci pensare che fosse trasportabile. Tuttavia non è così, sebbene fra filo e tubo aspiratore vi sia un buon margine di manovra. Ciò potrebbe risultare un piccolo problema se il nostro animale domestico avrà paura del dispositivo non avvicinandosi a quest’ultimo o se si allontana da noi per un qualsiasi motivo che ha attratto la sua attenzione.

L’ampio serbatoio da 1 L ci permette un uso prolungato, andando a pulire con perizia ogni parte del corpo prima di doverlo svuotare. La pulizia è molto semplice, sebbene rimangano dei peli incastrati e quindi si debba rimuoverli a mano. Nell’aspirazione non abbiamo riscontrato problemi di nessun tipo e anzi si è dimostrata veramente ottima; a questa si aggiunge una rumorosità pressoché inesistente che lo rende ottimo da utilizzare anche di sera, quando magari abbiamo un po’ più di tempo libero a disposizione.

Ottimi sono risultati tutti gli accessori; svolgono in maniera impeccabile il loro scopo e il sistema di pulizia in un click ci evita di dover toccare i peli ogni volta che dobbiamo pulire la spazzola in uso. L’unico vero neo forse deriva dal prezzo di 159,99 €, probabilmente un pelino troppo alto a nostro avviso e che potrebbe far desistere in molti dall’acquisto. Tuttavia se proposto in offerta con uno sconto del 20-30% sicuramente è un buon affare! Per questa recensione riguardante il Neakasa P1 Pro è ormai tutto. Per non perdervi ulteriori recensioni e news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!

(in offerta su amazon.it) Neakasa P1 PRO Kit per toelettatura e aspirazione a Vuoto per Animali Domestici, Tosatrice per Cani e Gatto Pelo Lungo Professionale, con spazzole per Cani e Altri 5 Strumenti per la toelettatura 【Set per la cura della pelliccia 5 in 1 con aspirapolvere】 La cura della pelliccia degli animali domestici è spesso complessa e richiede molti lavori di pulizia in seguito. Il dispositivo di rimozione dei peli di animali domestici Neakasa P1 Pro è la risposta versatile a queste difficoltà: combina la toelettatura e uno speciale aspirapolvere per peli di animali domestici, in modo che i peli non volino ovunque durante il taglio o la spazzola tura, mantiene la tua casa sempre pulita e ordinata.