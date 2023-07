Recensione Neakasa F1: asciugare velocemente i propri animali

In questa recensione andremo a conoscere il phon per animali Neakasa F1 e vedremo come si è comportato durante la nostra prova. Scopriamolo insieme

Una delle esperienze più critiche per chi possiede degli amici a quattro zampe è sicuramente quella relativo al bagnetto. Lavare il proprio animale infatti potrebbe essere molto più complicato di quanto si possa pensare. Spesso dovremo lottare con lui per riuscire a metterlo nella vasca o nella doccia per lavarlo e questa è solo la punta dell’iceberg purtroppo. Uno dei momenti più critici arriva nel momento in cui dobbiamo iniziare ad asciugare il pelo del nostro cane o gatto che sia.

Spesso i nostri amici a quattro zampe saranno spaventati dal rumore del phon che abbiamo dentro casa e, se anche così non fosse, ci impiegheremo una vita ad asciugarli perfettamente. Questo vale soprattutto per gli animali a pelo lungo, il quale richiede ancora più pazienza da parte nostra. Neakasa ha pensato a questo inconveniente realizzando il phon F1, che andremo ad esaminare in questa recensione, interamente pensato per i nostri amici.

Scheda tecnica

Dimensioni : circa 250 x 50 mm (larghezza x diametro)

: circa 250 x 50 mm (larghezza x diametro) Peso : 560 g

: 560 g Flusso d’aria : 62 m/s

: 62 m/s Velocità di rotazione del motore : 76.000 rpm

: 76.000 rpm Livelli di velocità : 2

: 2 Rumorosità : 40-75 dB

: 40-75 dB Stadi di calore : 4

: 4 Testine: 3

Confezionamento e design | Recensione Neakasa F1

Questo pratico phon per animali arriva in una confezione abbastanza grande da contenere, oltre al prodotto in questione, anche tre testine intercambiabili per asciugare al meglio i nostri amici a quattro zampe. All’interno troveremo anche una comoda sacca per trasportarlo ovunque vogliamo. Il peso di soli 560 g e il design cilindrico lo rendono infatti ottimo per essere trasportato facilmente all’interno di una valigia o uno zaino, in modo da poterlo avere sempre con noi in caso di emergenza.

La colorazione bianca e argentata lo rendono molto elegante e permettono di adattarsi a qualsivoglia stile di arredamento presente nelle nostre case. È realizzato con una plastica dura molto resistente che riesce a donare al tatto un senso di robustezza importante. La parte inferiore è composta da una griglia bucherellata che permette di assorbire l’aria per poi espellerla dalla parte frontale.

Collocata quasi a metà fra queste parti del corpo principale troviamo una piccola zona ovale con all’interno due tasti. Il primo, a scorrimento, ci permetterà di accendere e settare la potenza del flusso dell’aria; il secondo, a pressione, ci permetterà di variare ciclicamente fra i quattro stadi di calore che questo phon riesce a raggiungere. Si parte da quello a temperatura ambiente, che restituisce l’aria così com’è nella stanza, per aumentare sempre più e asciugare il prima possibile i nostri amici a quattro zampe.

Funzionamento | Recensione Neakasa F1

L’elevata velocità di rotazione del motore permette di creare un flusso d’aria abbastanza forte e caldo, a seconda del livello selezionato, che ci permetterà di asciugare velocemente il pelo dei nostri animali. Le tre testine intercambiabili poi facilitano ancora di più il lavoro, permettendoci di concentrarci su ampie aree o singoli pezzi a seconda delle nostre esigenze. Si tratta quindi di un prodotto molto valido, almeno per quanto riguarda la velocità di asciugatura, di gran lunga superiore a quella di un comune phon che usiamo noi ogni giorno.

Nonostante quindi sia così valido sotto questo punto di vista, vi sono alcuni piccoli difetti che, sebbene non inficino più di tanto sull’esperienza, non potevamo esimerci dal non farvi notare. Il primo, e forse quello più importante, riguarda il rumore che viene prodotto al momento dell’utilizzo a velocità massima. Partiamo dal presupposto che un range di rumorosità che oscilla da 40 dB a 75 dB non è poi così elevato e, sebbene i nostri animali sentano più di noi, non dovrebbe creare poi così troppi problemi.

Il problema principale consiste però nel tipo di rumore generato, che sembra quasi come se fosse un risucchio, molto stridulo sia per le nostre orecchie, che per quelle degli animali. All’inizio questo potrebbe creare qualche problema, soprattutto se il nostro amico pelosetto è un gran fifone, facendolo allontanare dal phone e costringendoci a inseguirlo per la stanza. Un suono più corposo e caldo sarebbe stato di gran lunga più apprezzato.

Il secondo invece riguarda il posizionamento dei tasti per accenderlo e settare il livello di calore. Se cerchiamo di tenere il pollice su uno dei due tasti involontariamente andremo a coprire la griglia per l’aspirazione, compromettendo leggermente il flusso d’aria. Ovviamente non si tratta di un problema gravissimo, ma sistemare i due tasti nella parte soprastante sarebbe stata sicuramente un’idea migliore.

Chi dovrebbe acquistarlo?

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante il Neakasa F1 ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Avere un animale domestico è sicuramente impegnativo, specialmente se si decide di lavarlo dentro casa per cercare di risparmiare qualche euro. Disporre di un buon phon che ci permetta di asciugarlo in pochi minuti è pressoché indispensabile, soprattutto se il pelo è lungo.

Con il Neakasa F1 avrete sicuramente il prodotto che fa al caso vostro. Grazie a questo particolare phon potrete asciugare i vostri amici a quattro zampe in pochi minuti, permettendovi di risparmiare tempo che potrete utilizzare per altro. Le dimensioni e il peso ridotti lo rendono poi ottimo al trasporto. Si tratta dunque di un’ottima soluzione se avete deciso di partire in ferie per il mare, che vi permetterà di asciugare il vostro animaletto ogni volta che si bagnerà nell’acqua.

Tuttavia, sebbene sia così ottimo, presenta alcuni difetti che potrebbero essere eliminati dalla società in futuro. In primis il rumore simile a un risucchio, prodotto quando è in funzione al massimo della potenza, può risultare fastidioso ai nostri amici, nonostante la rumorosità non superi mai i 75 dB. Anche l’impugnatura sarebbe da rivedere, con i tasti relativi al funzionamento spostati troppo verso il basso. Con questa soluzione, quando impugneremo il phon durante l’utilizzo, copriremo i fori della griglia che permettono l’entrata dell’aria, andando a inficiare leggermente sul suo flusso.

Per questa recensione riguardante il phon F1 di Neakasa è ormai tutto. Vi ricordiamo che potete acquistarlo sul sito ufficiale a 129,99 €, un prezzo abbastanza buono considerando la portabilità dello stesso. Voi ne avete già uno a casa o avete intenzione di acquistarne uno? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future recensioni relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!