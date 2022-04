Recensione Jya Fjord Pro: un depuratore d’aria straordinario

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Jya Fjord Pro un depuratore d’aria smart che non nasconde la sua anima tech

Probabilmente non tutti conoscete il marchio Jya. Nonostante il brand soggetto in questa recensione sia famosissimo oltreoceano e sia vincitore di numerosi premi nell’emisfero europeo è appena arrivato.

Per far conoscere il proprio lavoro Jya ha scelto anche noi fra i giornali online per testare e raccontare i suoi prodotti.

Noi di tuttoteK abbiamo accettato più che volentieri l’incarico e dopo circa tre settimane in compagnia del loro depuratore top di gamma Jya Fjord Pro siamo pronti a dirvi la nostra.

Estetica e materiali | Recensione Jya Fjord Pro

Il design scelto da Jya per il suo Fjord Pro è abbastanza classico ma come detto non fa nulla per nascondere la sua anima più tecnologicamente avanzata.

Sul frontale troviamo una scocca color argento opaco che viene interrotta dalla griglia frontale, indispensabile per l’aspirazione dell’aria, di colore nero. Proprio a fine griglia spunta un led lineare che cambierà di colore in base alla qualità dell’aria.

Sulla parte alta del frontale troviamo il logo del brand sul lato sinistro e un display con schermo OLED sulla parte destra.

Lo schermo sarà fondamentale per tenere sotto controllo i valori dell’aria della nostra casa e grazie alle funzioni touch ci servirà anche a selezionare alcuni parametri. Su questo schermo torneremo inseguito ora continuiamo con la nostra carrellata d’informazioni sui materiali.

Sui due lati troviamo ancora questo elegante grigio. Per quanto riguarda il posteriore il disegno ribatte a piene mani l’anteriore. Troviamo infatti nella parte nascosta un’altra griglia nera su scocca argentea.

Questa volta la griglia è removibile con la pressione di un tasto e ci permetterà di raggiungere il filtro. Appena sopra troviamo una piccola griglia forata e altr piccole prese d’aria tutte atte a nascondere i vari sensori per la valutazione della qualità dell’aria e non solo.

Nella parte alta troviamo le alette che si apriranno o chiuderanno i base all’occorrenza o alle vostre scelte. Una chicca molto gradita si trova invece dove il nostro purificatore d’aria Jya Fjord Propoggia per terra. Sul lato più basso infatti troviamo delle comode rotelle in grado di far scivolare senza alcuna fatica il nostro depuratore. Peccato solo che le rotelle siano bloccate sull’asse orizzontale e non si possano far scorrere anche spingendo avanti o indietro il Fjord.

Per quanto riguarda i materiali le plastiche risultano solide e non ci sono scricchiolii di sorta.

Vediamo insieme la scheda tecnica | Recensione Jya Fjord Pro

Prima di andare a conoscere sul campo attraverso i nostri test questo purificatore d’aria crediamo che sia utile dedicare qualche minuto a snocciolare le informazioni principali del prodotto.

Possibilità di purificare fino a 66㎡ in un’ora.

12220L di aria riciclati al minuto.

Protezione dal 99,95% di batteri, virus, pollini, formaldeide e fumo.

Controllo tramite display touch, applicazione o assistente vocale.

Modalità non disturbare ultra silenziosa.

Griglia regolabile in tre angolature (30°, 60° e 90°).

Possibilità di controllare temperatura e umidità della stanza

In poche parole sembra che Jya con il suo Fjord Pro abbia davvero pensato a tutto.Un sistema di purificazione eccezionale, una serie di controlli in grado di accontentare tutti, un bel design e anche una funzione quiet mode.

Ora scopriamo come si è comportato davvero sul campo, anzi in casa!

Test e funzionalità | Recensione Jya Fjord Pro

All’accensione in modo del tutto automatico il Jya Fjord comincerà una scansione dell’aria per una prima valutazione.Sul display vedremo dei numeriche vanno dal minimo della scala che è 0 al suo massimo che è contraddistinto dal numero 600.

Sul display verrà anche ben distinta l’eventuale impurità nell’aria. Le scritte POLLEN o TVOC assumeranno un colore differente in base appunto alla loro presenza. Sempre dallo schermo potrete decidere con uno switch verso destra di andare a conoscere le altre funzionalità.

Potrete infatti posizionare l’uscita dell’aria tramite le tre varianti di angolatura delle alette, regolare la luminosità del display su 4 differenti intensità, collegare il WI-FI, controllare lo stato di usura del filtro, impostare la modalità notturna (o automatica) o ancora tenere d’occhio le eventuali impurità dell’aria.

Durante i nostri giorni in compagnia di Fjord e nonostante la nostra fortuna nel vivere in un’area poco trafficata ci siamo resi conto che il supporto è davvero continuo e importante.

A ogni tiro di sigaretta elettronica, anche se molto distanti, il depuratore d’aria ci ha stupito non perdendo mai occasione per farci notare che l’aria non era più così pura. La scala delle impurità si impenna e con lei parte la depurazione e i LED di notifica passano in rassegna tutti i colori fino al rosso per poi tornare in tonalità più rassicuranti.

Ovviamente l’utilità si è fatta notare anche durante le fasi culinarie. Quando infatti abbiamo deciso di mettere da parte la nostra friggitrice ad aria, per cucinare in maniera tradizionale ci siamo resi conto che il fumo derivante da qualche aletta di pollo o dalle zucchine alla piastra veniva dissolto in pochi istanti.

In poche parole oltre alle ottime funzioni di pulizia da batteri, pollini e fumi si aggiunge una parte di utilizzo quotidiano non trascurabile.

L’utilizzo dell’app inoltre amplia la comodità di poter fare tutto quello che è possibile svolgere dallo schermo touch seduti comodamente sul divano. In oltre ci darà un’idea più completa della qualità dell’aria.

L’applicazione, come il collegamento alla rete WI-FI, è semplicissima e non richiede particolari doti o conoscenza di domotica.

Chi dovrebbe acquistare questo depuratore ad aria?

In conclusione siamo davanti a un prodotto che raggiunge standard di purificazione dell’aria invidiabili.

Il Jya Fjord Pro riesce a depurare in maniera veloce e precisa stanze anche di diversi metri quadri. La parte smart è ben congegnata e funzionale, la stessa si presta alle persone più esigenti, più “tech addicted”, ma anche a chi non ha molta dimestichezza con il mondo della tecnologia più all’avanguardia.

La possibilità di eliminare fumi, odori, batteri e polveri sottili, sopratutto per chi vive in città, è una cosa da non sottovalutare.

Ovviamente la tecnologia intrinseca di questo prodotto, gli ottimi materiali e il design ben caratterizzato fanno levitare il prezzo e non di poco. Il prezzo per la versione Pro di Jya Fjord, quella testata in questa recensione, costa €499 con possibilità di ricevere uno sconto ancora per pochi giorni.

Se interessati a risparmiare un centinaio di euro potreste prendere in considerazione la versione “base” di Fjord che vi costerebbe solo 359 euro grazie allo sconto applicato.