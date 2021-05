Recensione Imoo Ear-care Headset: le cuffie perfette per il tuo bambino?

In questo articolo la recensione delle Imoo Ear-care Headset un paio di cuffie apposta per i bambini. Un argomento delicato quello dei pargoli, sopratutto quando si parla della loro salute. Scopriamo insieme perché queste cuffie sono adatte a loro grazie a questa recensione

Al giorno d’oggi noi genitori (sì lo sono anche io) dobbiamo fare i conti con una nuova realtà. Che si voglia oppure no gli smartphone, i tablet, e l’elettronica in molteplici forme è (anche) alla portata dei più piccoli. Giusto? Sbagliato? Credo che la verità stia nel mezzo ma credo anche che sia quasi inevitabile che i nostri bambini per qualche minuto (se non qualche ora) trascorrano il loro tempo in compagnia di un device elettronico.

Si è parlato molto in passato di protezione per gli occhi, noi stessi abbiamo recensito gli occhiali della Nowave, ma non si sente spesso parlare di un altro senso molto importante da salvaguardare. Ovviamente sto parlando dell’udito.

Spesso si presta un paio di cuffie ai piccoli oppure gli si danno quelle che vengono fornite in dotazione con lo smartphone di turno. Oggi voglio presentarvi fra pregi e difetti le cuffie apposta per bambini Imoo Ear-care Headset.

Scopriamo queste cuffie da gaming grazie alla loro scheda tecnica

Altoparlante Soundbeaming di grandi dimensioni da 16,2 mm

di grandi dimensioni da 16,2 mm Sensore di utilizzo a infrarossi per l’avvio e la pausa automatici

per l’avvio e la pausa automatici 1 ora di carica rapida

rapida 8 ore di durata della batteria

della batteria Bluetooth 5.0 con fino a 10m di portata

con fino a 10m di portata Design forte e robusto costruito per rimanere sulla testa dei bambini

costruito per rimanere sulla testa dei bambini Materiali estremamente leggeri e antiallergici

Come si può intuire dalle specifiche Imoo ha davvero pensato a tutto. Se non vi bastassero le specifiche dichiarate dalla casa c’è un ulteriore tassello che ne garantisce l’affidabilità. Il volume delle cuffie Imoo Ear-care arriva al massimo a 85dB per soddisfare le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per proteggere le orecchie dei bambini dai danni precoci all’udito.

In poche parole oltre ai materiali anallergici ci sono altre funzioni in grado di salvaguardare l’udito dei più piccoli. Il sistema stesso di diffusione del suono avviene mediante “un sistema indiretto”. In parole semplici le cuffiette non saranno inserite come le classiche cuffie a cui siamo abituati ma saranno appoggiate sotto il trago, la parte più esterna dell’orecchio.

Non andando a contatto direttamente con il canale uditivo si riesce a preservare più facilmente l’udito. Le foto aiuteranno sicuramente a rendere più semplice il concetto.

Packaging e design | Recensione Imoo Ear-care Headset

All’interno della confezione delle Imoo Ear-care Headset troveremo lo stretto indispensabile. Ovvero: le nostre cuffiette, un cavo ricarica (che potrete collegare a un qualsiasi caricabatterie da smartphone) e un libretto d’istruzioni.

Il colore verde metallizzato le rende simpatiche anche ai più piccoli e unisex. La forma anatomica le rende confortevoli anche dopo molto tempo di utilizzo. I materiali utilizzati nonostante la leggerezza risultano molto resistenti. La resistenza e il peso sono due fattori indispensabili se si vuole far utilizzare le stesse ai più piccoli.

L’archetto superiore è rivestito con una guaina gommata che le rende morbide al tatto e previene la possibilità di farsi male anche giocando in maniera irruenta. Le parti finali sono fatte di una plastica più rigida ma la parte che viene a contatto con l’orecchio risulta anch’essa gommata.

La confezione mostra da subito il contenuto con una visione a finestra. La scatola risulta minimal e priva d’informazioni che sono racchiuse tutte nel libretto interno.

Utilizzo e funzionalità

Abbiamo testato le Imoo Ear-care Headset per parecchio tempo e ora possiamo dare un giudizio completo su queste cuffie apposta per bambini.

Le cuffie nonostante siano pensate appunto per un pubblico di più piccoli conservano un ottimo comparto audio e non sgranano neanche portando al massimo la loro potenza. La connessione bluetooth è molto stabile e non abbiamo mai notato disconnessioni di sorta. La ricarica avviene in breve tempo e con un caricabatterie di ultima generazione si ultima in circa 70 minuti.

Il tempo di 8 ore di utilizzo dichiarato se usate nella maniera corretta viene anche superato. Grazie alla certificazione IP54 anche gli schizzi d’acqua non son un problema e ora che andiamo in contro alla bella stagione la cosa ci fa stare molto più tranquilli.

Un’altra feature da non sottovalutare è quella del Sensore di utilizzo a infrarossi. Questa funziona permetterà di far andare in pausa o play il video che si sta riproducendo quando si tolgono o re-indossano le cuffie. Un ottimo sistema per gestire la batteria e non solo.

In poche parole siamo davanti a un paio di cuffiette davvero ben fatte. Certo non costano poco (circa 60 euro) ma credo che per la salute dei nostri piccoli non si possa e non si debba guardare troppo al denaro.

Chi dovrebbe acquistare queste Imoo Ear-care Headset?

In conclusione ci sentiamo di consigliare a ogni genitore premuroso questo paio di cuffiette per bambini. A fronte di una spesa leggermente più alta di un paio di cuffiette “standard” si potrà avere un paio di cuffie studiate appositamente per i bambini. La robustezza generale, la certificazione IP54, gli 85dB per soddisfare le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il posizionamento al di sotto del canale uditivo le rendono un must per i più piccoli.

Come detto un paio di cuffiette bluetooth si trovano con 20 euro ovunque ormai, ma la dove la scelta di un adulto si può fermare solamente sulla qualità dell’audio per i più piccoli dovremmo fare attenzione a molti più particolari. Grazie a queste Imoo Ear-care Headset potrete dormire sonni tranquilli, almeno per quanto riguarda l’udito dei vostri piccoli amati terremoti.