Recensione Hydragun: la Massage Gun USA top gamma. Oggi metteremo le mani su Hydragun, leader americano con un prodotto che punta sul binomio silenziosità/ prestazioni

Hydragun, come detto brand statunitense, si pone l’obiettivo di realizzare un prodotto efficiente da un punto di vista ingegneristico, ben curato in termini di prestazioni, molto silenzioso, e soprattutto adatto a tutti. Iniziamo subito col dire che ci è riuscito egregiamente, ma entriamo nel vivo della recensione completa per scoprire pregi e difetti di questa Massage Gun.

La Massage Gun USA top gamma | Recensione Hydragun Massage Gun

Senza essere ripetitivi, abbiamo già ampiamente raccontato la natura scientifica e tecnica, la nascita, e l’arrivo di questi prodotti nel mercato consumer direttamente dal settore sportivo e terapeutico, per cui, se volete scoprire il perché le Massage Gun hanno preso piede nel settore dell’elettronica, e soprattutto a cosa serve e perché serve, vi rimandiamo a questo articolo, in cui esponiamo tutto quello che c’è da sapere brevemente sul Myofascial release. Proprio come potrete leggerete dell’articolo poc’anzi riportato, ribadiamo per prassi e correttezza anche in questa sede che non siamo né medici, e né esperti del settore terapeutico medico e sportivo. In questa recensione analizzeremo direttamente nell’essenza quello che è una delle Massage Gun migliori in commercio.

Hydragun brand statunitense, per la precisione con sede a New York, nasce con l’intento di soddisfare gli atleti più esigenti, specie olimpionici, non a caso il brand americano possiede svariate partnership con molte squadre di atletica, baseball, calcio, e molti altri sport del territorio USA. Focus principale del brand, sin dai primi prototipi era quello di realizzare un prodotto che rispettasse il binomio Prestazioni/ Silenziosità, ci sarà riuscito? Scopriamolo.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione Hydragun Massage Gun

A livello di estetica, è fin ora il prodotto più curato mai provato da noi. Partendo proprio dal primo scatolo. A primo impatto notiamo una cura nel dettaglio presente anche nei minimi particolari. Arriva con un primo scatolo brandizzato Hydragun contenente la borsa, ovviamente anch’essa presenta il rischiamo del logo in rilievo, ed una comoda maniglia. Sullo scatolo sono riportate tutte le informazioni relative alla Massage Gun in questione, ben illustrate. Soprattutto lo scatolo presenta quel tipico design di “Unbox Experience” che vi accompagnerà nell’apertura del prodotto, sinonimo che indica qualità e attenzione.

La borsa per il trasporto è di ottima qualità, dalle cerniere alla rigidità della stessa. All’interno è presente addirittura un’ampia tasca dove poter mettere qualcosa, e dove troviamo un manuale di istruzioni illustrato molto bene, anche se l’utilizzo è abbastanza intuitivo. La borsa è sagomata all’interno, e ogni componente ha il suo preciso alloggio, davvero utile per il trasporto. In confezione è presente ovviamente il caricatore proprietario. E visto che il suo principale mercato è quello USA, arriva di fabbrica con la spina di corrente americana, niente paura Hydragun mette a disposizione un piccolo scatolino dove all’interno ci sono ben 3 adattatori compresa la spina EU.

I materiali sono assolutamente premium. La Hydragun è costruita con una qualità davvero impeccabile, non ci sono difetti, ed è molto solida e robusta.

Non emette scricchiolii anomali durante l’utilizzo, segno che la costruzione è stata studiata nel minimo dettaglio, nonostante comunque l’elevata velocità che raggiunge. Il corpo motore nonostante è molto potente non tende a riscaldarsi e vibrare, merito anche nel corpo di metallo che ospita il corpo motore ed il suo châssis esterno. Peso totale ammonta a circa di 1.04 Kg, ben distribuiti. Specie per la scelta di aver realizzato la Massage Gun con il manico inclinato a 99° gradi, per migliorare impugnatura e confort.

Questo modello presenta un manico ricoperto in gomma per una presa più stabile e confortevole, impossibile perdere il grip. Il Design è una ventata di aria fresca, nel panorama di Massage Gun sempre più simili tra loro. Abbiamo una struttura realizzata completamente in alluminio come detto, con manico in gomma. Nella parte inferiore, dove troviamo l’ingresso per il caricatore DC-IN da 24V, abbiamo diverse informazioni riportate, e poi, il tasto di accensione On/ Off.

Abbiamo poi un “cerchio” frontale ricoperto in gomma, dove sono disposte le info e i tasti di interazione, ed un anello rosso in alluminio che richiama il colore del logo del brand. Facile ed intuitivo, abbiamo le indicazioni di utilizzo indicate con un pattern a led disposto a croce. Sulla linea orizzontale, da sinistra verso destra, indicati anche con relativo numero, abbiamo le velocità di utilizzo, da 1 a 6, e sulla linea verticale, abbiamo i primi 3 led in basso che indicato la batteria su 3 livelli, e sui 3 led alti, viene indicato il livello di pressione che rileva la Massage Gun, utile per un utilizzo ben calibrato su determinate aree muscolari.

Focus su scheda tecnica e testine | Recensione Hydragun Massage Gun

La Massage Gun è realizzata come detto dal corpo centrale in metallo, manico gommato. Per tutta la struttura interna sono presenti invece svariate fessure di areazione, volte alla dissipazione del motore. Dissipazione che difatti è molto efficiente e funzionale, una notevole quantità di aria fuoriesce dalla zona di ingresso del pistone frontalmente.

Al centro il pulsante di attivazione. Con una pressione prolungata si accendono i led di stato, o, si spegnerà il motore. Premendo nuovamente il tasto di accensione una sola volta andremo a selezionare le velocità di utilizzo. Vi consigliamo di non farla scaricare completamente, magari di metterla in carica appena vedrete solo un LED batteria accendersi.

La parte di inserimento delle testine, mostra una scanalatura per un blocco migliore delle testine una volta inserire, e diverse guarnizioni interne. La bocchetta del pistone (dove inseriamo le testine) è realizzata in alluminio. Arriverà con del grasso già pre-applicato così da favorire un prolungato utilizzo nel tempo.

Il motore è di elevata qualità, e lo si percepisce dal rumore prodotto e dal feeling che restituisce durante l’utilizzo. Il movimento è secco e preciso. Il motore brushless che loro chiamano “Smoothdrive” (non è nota la potenza nominale in Watt) ed è realmente silenzioso. Dichiarano un range tra i 30 e i 50dB, ma nelle rilevazioni da noi effettuate non ha mai superato a massima velocità i 45/47 dB, un ottimo lavoro da questo punto di vista.

Il motore lavora per muovere un range di 12mm di ampiezza di percussione (Amplitude). 12mm è un valore che lo posiziona nella media per questo settore, sicuramente perfetto per un taglio sia professionale, che non. È un range molto gestibile e versatile, e dunque valido per tutti. È sicuramente ottimo per la Vibration Tissue Therapy, ed anche per la Deeper Percussion Therapy. Anche se in commercio ci sono molti prodotti professionali che offrono 16mm di ampiezza di percussione, e certamente maggiore ampiezza equivale a maggiori possibilità di trattamento, il motore è così efficiente che i 12mm sono struttati perfettamente.

Sulla Deeper Percussion Therapy, un piccolo appunto e richiamo alla letteratura scientifica. iniziamo a parlare di Deeper Percussion Therapy, solo quanto – proprio come le evidenze delle ricerche scientifiche effettuate dai medici dell’istituto J Sports Sci Med. vogliono – il valore Amplitude parte da un minimo di 10/13(preferibilmente) mm fino ad un massimo di 16mm, che indica il settore professionale, e specifico per trattamenti medici. 12 dunque è una valida via di mezzo.

6 le velocità da sfruttare, ricordiamo che per velocità si intende quante volte al minuto la testina effettua un’escursione completa di 12mm. Non si conosce la taratura specifica delle velocità per ogni Step, dunque non possiamo dirvi quanti RPM specifici corrispondono ad ogni velocità impostata. Conosciamo solo il Range minimo e massimo, dove al primo livello abbiamo 200 RPM, e all’ultimo livello ovvero il sesto, abbiamo 3.200 RPM. Il livello di partenza è davvero “soft” e leggero, per cui dopo averla testata possiamo affermare che da un livello 1 a 4 siamo ancora nella topologia di trattamento Vibration Tissue Therapy, è dal livello 5 a 6 che può essere sfruttata per l’utilizzo di trattamento Deeper Percussion Therapy.

Continuiamo la recensione della Hydragun proprio parlando delle testine, ne abbiamo ben 7 in dotazione.

Abbiamo la testina Forkhead (realizzata in plastica dura), maggiormente utilizzata per la zona cervicale, o spina dorsale; la testina Bullet (realizzata in plastica dura), che è indicata per trattare Trigger Point e dunque per il trattamento Deep Tissue; la testina Round (realizzata in foam duro), che è utile per gruppi muscolari ampi, quali può essere il grande gluteo, gran pettorale, quadricipiti e bicipiti femorali, o gran dorsale; la testina Curved Head (realizzata in plastica dura), che avendo questa forma ergonomica riesce a trattare specifiche zone come gemelli mediali, bicipiti, tricipiti.

Fondamentalmente le testine principali e primarie sono terminate qui, in realtà sarebbero presenti altri 3 testine che dovrebbero essere “particolari”, ma che in realtà sono nella pratica uguali. Ci sono 3 testine che dicono essere realizzate in alluminio, ma questo è vero solo in parte. È una semplice testina in plastica ricoperta da uno strato sottile di alluminio, sono 3 forme diverse, ma in realtà la differenza è così sottile che la percezione è di utilizzare sempre la stessa medesima testina. Le 3 testine realizzate in “alluminio”, non credo abbiamo una funzione particolare di trattamento, a parte quella che più si avvicina ad una Flat. Essendo che sono ricoperte di questo strato di alluminio però, fa si che possano essere utilizzare a corredo con creme per trattamento ed essere lavate con facilità.

Manca purtroppo una vera testina Flat, molto utile in diverse occasioni, e manca una testina Air Cushion, che non dovrebbe mancare mai.

Infine parlando di testine, Hydragun include inoltre una guarnizione sostitutiva, e 2 anelli. Le alte velocità che raggiungono le testine, durante il funzionamento, generano calore nel pistone che tende a surriscaldarsi, questo col passare del tempo potrebbe usurare la guarnizione delle testine, causando minor aderenza durante l’escursione del movimento. Chiaro, è improbabile che accada con un anno, forse anche due, ma comunque è qualcosa in più.

Stall Force e… Come si comporta nell’utilizzo? | Recensione Hydragun Massage Gun

In tema autonomia questa Massage Gun possiede una batteria da 2600mAh. Hydragun sostiene che dura circa 3-6 ore, e non si sbaglia. Dipende da come viene utilizzata, con che frequenza ma soprattutto a che velocità. Sono riuscito anche a raggiungere le 5 ore di utilizzo ma sfruttando le frequenze 3 e 4. Per una ricarica completa invece, servono meno di 4 ore. Lo stato della carica viene indicato allo stesso modo di come abbiamo spiegato sopra, dai led appositi.

A questo punto della recensione della Hydragun passiamo al motore. Il motore è molto potente, probabilmente pure troppo per 12mm di ampiezza. La Massage Gun non surriscalda praticamente mai. Il motore qualitativamente parlando anche a bassi livelli di carica assicura una potenza sempre costante.

In quanto a valori Stall Force, la Hydragun “dovrebbe” (in quanto non abbiamo un dato ufficiale riportato) un valore tra 15 e 25 Kg. Ci sono però sicuramente modelli che generano più forza in uscita. Ma devo dire che il motore è abbastanza potente che non si riesce a fermare la corsa del pistone, o con estrema difficoltà partendo dalla frequenza 5 in su. Il motore spinge abbastanza, il taglio di potenza nell’utilizzo quotidiano è tarato perfettamente, e come detto, forse anche troppo potente per i suoi 12mm.

Diagramma Stall Torque

Per chi non lo sapesse il valore Stall Force è riferito alle Massage Gun, ma potremo fare riferimento anche allo Stall torque e quindi parlare più in generale di motori elettrici, e si riferisce alla coppia del motore stesso, prodotta da un dispositivo meccanico, la cui velocità di rotazione in uscita è pari a zero. Dunque è il riferimento ad un carico esterno applicato esternamente contro pressione al dispositivo, è ciò riduce la coppia (quindi la velocità di rotazione) avvicinandosi allo stato di 0, per l’appunto, andando in stallo. In altre parole è la quantità di pressione necessaria per fermare il movimento della Massage Gun, più la pressione deve essere alta, più la Massage Gun è in grado di esprimere una data forza.

Conclusioni e prezzo

Ho utilizzato questa Massage Gun dopo sedute di pesistica, corsa e corpo libero, ed è sempre è risultata efficace. Post allenamento soprattutto nel trattamento del lattato accumulato con lo sforzo ripetuto, come anche nel trattamento di Trigger Point miofasciali.

La batteria come detto dura il necessario per una seduta allenante, ho superato a volte le 4/5 ore e mezza si utilizzo settimanale, utilizzandolo per circa 20/25 minuti ad inizio allenamento e 20/ 25 minuti a fine allenamento. Come detto, vi consiglio di non far scaricare completamente la batteria, ma caricarlo a circa metà del suo livello. In termini di portabilità la valigetta è fantastica.

Attenzione a non utilizzare questo prodotto in presenza di tali situazioni;

Traumi recenti

Fratture

Rabdomiolisi

Dermatiti o dermatosi

Processi febbrili

Processi infiammatori acuti di origine traumatica, infettiva o allergica

Gravi flebopatie

Insufficienza cardiaca con edema agli arti inferiori (edema di natura secondaria)

Patologie del sistema nervoso centrale (SNC) a evoluzione spastica

Gravi necrosi

Tumori, neoplasie

Sono presenti però alcuni lati negativi. In generale questa Massage Gun ad oggi è uno dei migliori modelli presenti in commercio, senza ombra di dubbio. Si sente però la mancanza di due testine fondamentali come la Flat o la Air Cushion, e soprattutto essendo che dichiara di essere un modello professionale, manca la batteria sostituibile. E questo sicuramente è tipico dei prodotti non, professionali. Soprattutto per il suo prezzo finale, non proprio bassissimo.

Acquistabile sul sito e su Amazon USA, il suo prezzo è di 299.00 Dollari, all'incirca 250 Euro al cambio. Costa tanto, ma si comporta bene nell'utilizzo, certo per il prezzo alcuni dettagli potevano essere inclusi. Adatta sia a trattamenti Vibration Tissue Therapy che Deeper Percussion Therapy.