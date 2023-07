Recensione Fnatic React: le migliori cuffie sotto i 100€?

In questa recensione analizzeremo l’headset da gaming “Fnatic React”. Potrà essere considerato come uno dei migliori al disotto dei 100€?

Una volta atterrati nel vasto universo delle cuffie da gaming, spesso ci troviamo di fronte a una scelta ardua: quale paio di cuffie sarà in grado di offrirci un’esperienza di gioco straordinaria? In questo scenario affollato, sorge una proposta interessante: le cuffie Fnatic React. Con il loro background nel settore degli esports e il coinvolgimento dei migliori giocatori al mondo, questo è il primo paio di cuffie prodotto dal brand Fnatic. Le cuffie Fnatic React promettono di offrire un’esperienza di gioco immersiva, concentrando le loro caratteristiche sulle funzionalità essenziali. Ma cosa rende davvero queste cuffie degne di nota? Esplorando ogni aspetto, scopriremo i loro punti di forza e le possibili limitazioni che potrebbero influire sull’esperienza di gioco. Ma siamo veramente di fronte a un prodotto che merita attenzione? Per scoprirlo, vi invito ad immergervi in questa recensione completa.

Unboxing e prime impressioni | Recensione Fnatic React

All’interno della confezione delle cuffie Fnatic React, troverete solo gli elementi essenziali. Oltre alla guida rapida, troverete le cuffie stesse, il microfono staccabile e lo splitter per il jack audio. L’estetica delle cuffie ci ha immediatamente colpito. La predominanza del colore nero è evidente, ma i materiali utilizzati per la loro costruzione sono diversificati. L’archetto presenta una rivestimento in similpelle con il logo Fnatic visibile all’esterno, mentre la parte superiore è rivestita da una comoda e traspirante stoffa imbottita. I padiglioni auricolari sono realizzati in plastica opaca, con il logo dell’azienda in bianco. L’archetto è regolabile e collegato ai padiglioni tramite supporti in alluminio. I cuscinetti auricolari sono rivestiti in similpelle e presentano marcature “L” e “R” all’interno per indicare il lato corretto. Sul padiglione sinistro è presente l’ingresso per il microfono, mentre dal basso sporge il cavo gommato che include un piccolo controller.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, le cuffie Fnatic React offrono una sensazione di robustezza generale. La struttura in alluminio conferisce solidità, mentre l’archetto rivestito in una combinazione di stoffa traspirante e similpelle sulla parte superiore offre un certo grado di comfort. Tuttavia, abbiamo notato che il materiale plastico utilizzato per la parte centrale dei padiglioni auricolari potrebbe risultare meno resistente nel tempo.

Feeling | Recensione Fnatic React

Parlando del livello di comfort, le cuffie Fnatic React si adattano comodamente alla testa e risultano relativamente leggere nonostante le dimensioni generose. I cuscinetti auricolari in memory foam rivestiti in similpelle offrono un piacevole comfort, assicurando una comoda esperienza di gioco anche durante lunghe sessioni. La morbidezza del memory foam permette alle cuffie di avvolgere delicatamente le orecchie, fornendo anche una buona isolazione acustica dal rumore esterno.

Tuttavia, è importante notare che alcune persone potrebbero percepire una leggera pressione sulle orecchie, specialmente dopo un utilizzo prolungato. Inoltre, nel caso indossaste gli occhiali, il materiale dei padiglioni potrebbe non risultare del tutto adatto.

Per quanto riguarda le dimensioni, le cuffie non sono estremamente compatte, ma nemmeno troppo ingombranti. Il peso di 350g è ragionevole considerando la loro struttura solida. Questo peso è, però, ben bilanciato.

La qualità costruttiva delle cuffie è evidente sin da subito. La struttura è robusta e priva di scricchiolii, mentre le cerniere consentono un movimento fluido delle cuffie. La fascia sulla testa ha una tensione adeguata per garantire una vestibilità sicura senza risultare troppo stretta.

Infine, la lunghezza del cavo standard è di 1.2 metri, ma è incluso anche un’estensione di 2.0 metri con uno splitter alla fine per consentire una maggiore libertà di movimento. Un piccolo contro è, secondo il nostro punto di vista, il materiale del cavo. Questo è in gomma e, con tutta sincerità, ci è capitato che facesse un po’ di attrito durante le nostre sessioni di gaming. Sicuramente un cavo telato sarebbe stato più consono.

Come suonano? | Recensione Fnatic React

La qualità audio delle cuffie Fnatic React è soddisfacente e offre un’esperienza sonora complessivamente piacevole. Grazie ai driver da 53 mm, l’audio è chiaro, dettagliato e bilanciato nella gamma di frequenze. Rispetto ad altri modelli che tendono ad esagerare con i bassi per creare un effetto più “cinematografico”, le Fnatic React si concentrano maggiormente sulle tonalità medie e alte. Questa scelta si rivela vantaggiosa per i giochi competitivi, in quanto permette di distinguere con chiarezza suoni cruciali come i passi e la ricarica delle armi, mentre la direzionalità audio è gestita in modo efficace. La risposta in frequenza presenta una leggera diminuzione nella gamma dei bassi al di sotto di 100 Hz e una lieve attenuazione nella gamma molto alta, garantendo un ascolto bilanciato in cui le esplosioni e gli spari non sovrastano gli altri suoni del gioco. Inoltre, grazie alla maggiore enfasi nella gamma alta, i suoni delle voci risultano chiari e naturali.

È importante sottolineare che le cuffie Fnatic React sono principalmente progettate per il gaming competitivo e non sono ottimizzate specificamente per l’ascolto musicale o la fruizione di contenuti multimediali. Non è possibile regolare l’equalizzatore o personalizzare specifiche frequenze, ma ciò non rappresenta un problema significativo poiché il suono è già ben ottimizzato per il gaming. Le prestazioni audio sono tuttavia soddisfacenti anche per un uso più casual, come guardare serie TV su Netflix o ascoltare musica, ma è evidente che l’accento principale sia posto sul gaming competitivo.

Il microfono delle cuffie Fnatic React è di alta qualità e offre registrazioni chiare, ricche e naturali. La presenza di un filtro anti-pop contribuisce a eliminare i suoni di respirazione indesiderati durante le conversazioni. Si tratta senza dubbio di uno dei migliori microfoni che si possono trovare su un gaming headset, fornendo una buona esperienza nelle comunicazioni durante il gioco.

Le cuffie offrono anche un buon livello di isolamento acustico grazie agli spessi cuscinetti in memory foam. Sebbene non siano dotate di cancellazione attiva del rumore, riescono a isolare efficacemente dai rumori ambientali tipici di un ambiente domestico.

Tiriamo le somme

In conclusione, le cuffie Fnatic React offrono un’esperienza di gioco davvero soddisfacente e si posizionano con decisione come una scelta eccellente in termini di qualità-prezzo. La loro costruzione solida è accompagnata da un design accattivante che si adatta in modo confortevole alla testa, nonostante le dimensioni generose. I cuscinetti auricolari rivestiti in similpelle e imbottiti con memory foam garantiscono un comfort notevole anche durante lunghe sessioni di gioco, offrendo inoltre un isolamento efficace dai rumori esterni. La qualità audio complessiva delle cuffie è davvero buona, con un suono chiaro, dettagliato e ben bilanciato, perfetto per il gaming competitivo. Il microfono staccabile è ottimo e il filtro anti-pop attenua i suoni di respirazione indesiderati. Anche se non è possibile regolare l’equalizzatore, l’esperienza sonora rimane equilibrata e piacevole anche per un utilizzo più informale. Pur non essendo dotate di cancellazione attiva del rumore, i generosi cuscinetti in memory foam offrono un buon isolamento acustico.

Nel complesso, considerando il prezzo attuale di circa 65 euro su Amazon, le cuffie Fnatic React rappresentano senza dubbio una scelta consigliata per chi desidera un headset con un eccellente rapporto qualità-prezzo nel contesto del gaming competitivo.