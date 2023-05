Recensione EZVIZ Smart Lock: alla scoperta della nuova serratura smart

In questo articolo testeremo e recensiremo per voi la nuova serratura intelligente EZVIZ Smart Lock. La serratura elettronica con modulo Wi-Fi integrato dalla facile istallazione e dal design accattivante

Fondato nel 2013, EZVIZ è un marchio dedicato alla creazione di un ambiente sicuro. Conveniente e intelligente per i suoi utenti attraverso i dispositivi intelligenti, una piattaforma basata su cloud e tecnologie AI. I prodotti e servizi innovativi di EZVIZ possono essere utilizzati in casa, nei luoghi di lavoro, in negozi, scuole e altro ancora. EZVIZ consente ai partner di condividere servizi cloud esclusivi, per costruire un fiorente ecosistema IoT. In quest’articolo andrò a presentarvi la nuova serratura intelligente EZVIZ Smart lock.

Punti di forza

Tra i punti di forza della nuova serratura elettronica EZVIZ troviamo:

Facile da istallare .

. Supporto di un modulo Wi-Fi integrato e connessione Bluetooth.

e connessione Bluetooth. Gestione tramite applicazione . Può essere sbloccato/bloccato tramite l’applicazione EZVIZ, che può gestire le autorizzazioni degli utenti di blocco intelligente e interrogare le informazioni sullo stato del blocco della porta.

. Può essere sbloccato/bloccato tramite l’applicazione EZVIZ, che può gestire le autorizzazioni degli utenti di blocco intelligente e interrogare le informazioni sullo stato del blocco della porta. Modalità di “Auto Lock” e modalità “Privacy” . Smart lock si blocca in automatico alla chiusura della porta oppure potrete programmare un periodo di tempo per disattivare lo sblocco mobile automaticamente.

. Smart lock si blocca in automatico alla chiusura della porta oppure potrete programmare un periodo di tempo per disattivare lo sblocco mobile automaticamente. Tastiera esterna multifunzionale . È possibile aprire la porta come se sbloccaste il vostro smartphone, inserendo un pin o con il solo tocco delle dita.

. È possibile aprire la porta come se sbloccaste il vostro smartphone, inserendo un pin o con il solo tocco delle dita. Gateway Domestico A3. Utile per sbloccare da remoto l’apertura della porta.

Confezione e unboxing | Recensione EZVIZ Smart Lock

Cominciamo dalla confezione. La scatola della Smart Lock è abbastanza grande ma compatta. Con uno sfondo grigio, la scatola presenta sulla parte anteriore il nome dell’azienda EZVIZ, con il nome del prodotto in risalto e l’immagine della serratura nella sua interezza. Nei lati troviamo la descrizione delle componenti e la modalità di montaggio, per rendere più facile l’istallazione del prodotto. Vi è spiegato nei dettagli quali sono le componenti che vanno poste all’interno e quali quelle che saranno posizionate all’esterno. Nella parte posteriore, invece, troviamo un’immagine della serratura montata su una porta per vederne il risultato finale prima dell’utilizzo. Inoltre troviamo il nome del modello con il codice a barre.

All’interno | Recensione EZVIZ Smart Lock

Aprendo la confezione, possiamo estrarre finalmente la nostra serratura smart nelle sue 3 componenti principali. Questa è posizionata ad incastro nella parte superiore della confezione così da non potersi muovere e danneggiare durante il trasporto. Nella parte sottostante della confezione, abbiamo una scatolina che contiene al suo interno:

l’immancabile manuale d’uso con QR code per poterlo scaricare da smartphone,

per poterlo scaricare da smartphone, un foglio illustrativo con il montaggio delle componenti,

con il montaggio delle componenti, cavo per la ricarica USB con adattatore per la presa di corrente

per la presa di corrente 6 pile stilo

2 copri serratura

viti, mini giravite e chiave esagonale per il montaggio

2 schede di prossimità.

Caratteristiche tecniche | Recensione EZVIZ Smart Lock

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche tecniche di EZVIZ Smart Lock + Home Gateway + tastierino:

Comunicazione: Ezviz Connect Zigbee che richiede l’utilizzo con Home Gateway

che richiede l’utilizzo con Home Gateway Tipo di batteria: 4 pile alcaline AA incluse nella confezione

incluse nella confezione Condizioni operative: – 25/+55 (-13/+131°F)

Funzioni: blocco automatico; gestione diritti utente; notifica push su Mobile; privacy; avviso batteria scarica

Grado di protezione: impermeabile

Certificazioni: CE / UKCA / RoSH / WEEE / REACH

Dimensioni: 126,9×43,2×56,9 mm (4,99″x1,70″x2,24″)

Per il tastierino:

Tipo di batteria: 2 pile alcaline AA incluse nella confezione

incluse nella confezione Condizioni operative: -25/+55 (-13/+131°F)

Funzioni: sblocco della password, anti-sbirciatina, campanello elettronico, avviso batteria scarica, allarme antimanomissione, blocco contro i tentativi errati per password temporanee e registro delle attività di blocco

Grado di protezione: IP56

Certificazioni: CE / UKCA / RoSH / WEEE / REACH

Dimensioni: 71×30 mm (2,80″x1,18″)

Materiali e design | Recensione EZVIZ Smart Lock

Ora mi soffermerò sul design del prodotto. Per quanto riguarda la parte estetica, posso dire di essere rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro fatto dall’azienda EZVIZ su su questa serratura smart. Design al TOP. Davvero bella da vedere, con un ottima scelta di colori. I materiali al tatto sembrano davvero resistenti e non si ha quella sensazione di fragilità che si potrebbe avvertire in altri prodotti simili. La manopola dei questa serratura è interamente realizzata in lega di alluminio, mentre l’involucro è in plastica. Per quanto riguarda il tastierino, piccolo e leggero, l’involucro è realizzato anch’esso in plastica. Idem per quanto riguarda l’Home Gateway, piccolo e leggero (ma di colore bianco). Nel complesso, posso dire che questa serratura è davvero bella da vedere! Fa il suo bell’effetto non solo se applicata alla porta d’ingresso, ma anche per chi, come ad esempio in un B&B, potrebbe averne bisogno negli ingressi delle varie stanze.

Test | Recensione EZVIZ Smart Lock

Ora passiamo alla parte più importante di tutte, la fase dei test del nostro prodotto. Ho effettuato svariate prove di questa Serratura elettronica. Posso dire che lEZVIZ Smart Lock si è comportata in maniera abbastanza egregia durante tutte le prove, anche se con delle limitazioni. Posso ritenermi abbastanza soddisfatto del risultato finale. Partiamo dall’inizio; l’istallazione alla porta è stata abbastanza semplice grazie a tutte le indicazioni riportate sia sulla scatola che sul manuale. Anche una persona poco pratica come me, in 10 minuti, è riuscita a montarla in completa autonomia. Questo perché la serratura va applicata direttamente su quella già esistente, senza dover smontarla e (come nel mio caso) senza dover fare buchi alla porta.

Nel dettaglio | Recensione EZVIZ Smart Lock

La cosa importante (che può essere una limitazione) è il fatto che per funzionare, la porta deve istalliamo la serratura deve poter essere sbloccata dall’esterno anche con una chiave inserita all’interno. Lo spessore della chiave deve essere inferiore a 5 mm, mentre la testa della chiave deve essere inferiore a 40 mm. Bisogna controllare lo spessore del cilindro del lucchetto per selezionare la montatura adatta. La montatura A va applicata direttamente alla porta mentre la B viene posta a sua volta sopra ed agganciata con le viti e la chiave esagonale. Poi va inserita la chiave ed infine si applica la smart lock con le viti. Applicare le batterie e chiudere il coperchio della Smart Lock. Infine, parallelamente alla parte inferiore della serratura applicare al lato della porta il sensore (più o meno a 5 cm).

Parte finale dell’istallazione | Recensione EZVIZ Smart Lock

Scaricare l’app sullo smartphone. Scansionare il QR code per collegare il dispositivo (tenendo premuto il pulsante matching key per alcuni secondi fino al bip). Seguire le istruzioni e quando l’indicatore luminoso diventa blu i dispositivi saranno appaiati. fare la stesa cosa per il Gateway, leggendo il QR code sul retro. Seguire tutte le istruzioni e collegarlo alla serratura tramite l’app.

Funzionamento | Recensione EZVIZ Smart Lock

Una volta istallato tutto correttamente, potrete cominciare ad aprire e chiudere la vostra porta senza il bisogno di utilizzare la chiave. Potrete aprire la porta semplicemente toccando il vostro smartphone, oppure utilizzando il tastierino elettronico posto all’esterno della porta. Da lì potrete inserire un codice (scelto da voi) ed accedere senza bisogno di inserire la chiave nella serratura. Anche il blocco avviene in automatico alla chiusura della porta; sentirete proprio la serratura chiudersi e bloccarsi. Potrete così dire addio a quella fastidiosa e perenne ricerca delle chiavi. Tramite l’app, in tempo reale potrete anche ricevere le notifiche sullo stato della serratura e gestire i codici di accesso temporanei.

Considerazioni finali

Posso dire di ritenermi abbastanza soddisfatto di questo prodotto targato EZVIZ. Il funzionamento, in generale, è abbastanza egregio. La comodità di poter aprire la porta di casa in maniera rapida e smart è davvero incredibile, ad esempio per far accomodare gli ospiti semplicemente condividendo un codice d’accesso o sbloccando la porta da remoto. O ancora, controllare di aver chiuso tutto senza magari doversi rialzare dal divano o dal letto, in piena comodità. Le uniche (ma grandi) limitazioni di questo dispositivo, sono date dal fatto che

può funzionare soltanto con un certo tipo di serrature . Se la vostra porta non supporta l’apertura dall’esterno se c’è già la chiave inserita dall’interno, il dispositivo non potrà funzionare;

. Se la vostra porta non supporta l’apertura dall’esterno se c’è già la chiave inserita dall’interno, il dispositivo non potrà funzionare; se la chiave non rispetta delle misure prestabilite non riesce ad adattarsi alla serratura.

