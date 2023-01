Recensione EZVIZ RH1: aspirapolvere e lavapavimenti 3in1 senza fili

In questo articolo andremo a vedere la recensione di EZVIZ RH1, aspirapolvere e lavapavimenti 3in1 senza fili

Abbiamo imparato a conoscere EZVIZ grazie ai suoi molteplici oggetti dedicati alla videosorveglianza coma ad’esempio EZVIZ C6, EZVIZ BC1C e tante altre telecamere da interno o da esterno. Nell’articolo di oggi però andremo a scoprire questo brand sotto un punto di vista tutto nuovo, ossia quello della pulizia.

Abbiamo già recensito molti prodotti in gradi di aspirare solidi e liquidi e di lavare il nostro pavimento. È arrivato il momento di mettere per l’ennesima volta tutta la nostra esperienza regressa a vostro servizio per valutare lati positivi e negativi di questo prodotto.

Come si sarà comportato questo EZVIZ RH1? Scopriamolo in questa recensione.

Packaging e design | Recensione EZVIZ RH1

All’interno della confezione sicuramente non mancano gli accessori. Troviamo infatti oltre al nostro EZVIZ RH1 la base di ricarica, due filtri Hepa, due spazzole a rullo, il caricabatterie, una batteria, un flacone di detersivo apposito, uno scovolini per la pulizia dei serbatoi e il manuale d’istruzione.

Per quanto riguarda il design siamo davanti a un prodotto che rispecchia le scelte dei diretti competitor. Troviamo il nero e il grigio a dominare tutte le plastiche e le parti removibili. Come per tutti i modelli di questo genere troviamo anche in grande display centrale in grado di fornirci tutte le informazioni su autonomia, modalità di aspirazione/lavaggio ed eventuali anomalie.

Per passare fra le modalità sarà comunque sufficiente premere il pulsante dedicato posto sul manico. Per avviare l’auto pulizia e l’asciugatura, invece, basterà dare il comando una volta dopo aver riposto nella base il nostro EZVIZ RH1.

Utilizzo e prestazioni | Recensione EZVIZ RH1

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un parere completo abbiamo provato questo aspirapolvere su diversi tipi di superfici e di piastrelle differenti sporcando di proposito (e talvolta non facendolo apposta) le nostre superfici calpestabili.

Per quanto riguarda la potenza siamo abbiamo un motore da 180 Watt che sviluppa un’aspirazione massima di 12.000 Pa. Dati che sono in media con i prodotti che abbiamo testato in precedenza.

La casa madre non fornisce dati sulla durata effettiva della batteria e si limita a comunicarci che il loro RH1 è in grado di pulire un appartamento di 200 metri quadrati. Dato che non si allinea esattamente con i nostri test. La batteria infatti ha una durata di circa 40 minuti se utilizziamo il lavapavimenti al minimo della sua potenza e che scende di una manciata di minuti (circa a 25/30) se gli si richiede qualche sforzo in più.

Dubitiamo che in un lasso di tempo così compreso si possa coprire una metratura tanto vasta ma nel complesso non possiamo lamentarci dell’autonomia che si attesta in media con i competitor.

Test e utilizzi quotidiani

La potenza come detto è sufficiente a sopperire il fabbisogno quotidiano. Riesce inoltre a garantire un buon livello di pulizia generale. La polvere come i liquidi vengono ben aspirati dalla spazzola a rullo e la pulizia generale risulta completa ed efficace.

Ultimo ma non meno importante il test sulle macchie. Se bene ci sia un sistema di autogestione della pulizia che incrementa la potenza per le macchie più ostinate non è stato semplice pulire a fondo lo sporco più ostinato. Per alcune macchie lasciate da un succo di frutta ormai asciugato ci sono volute diversi passaggi. Il problema è che così facendo l’autonomia non è più stata sufficiente per terminare il nostro ciclo di pulizia e il tempo dedicato a esso è notevolmente aumentato.

Nel complesso però le pulizie più blande vengono portate a termine e l’acqua rilasciata per il lavaggio si asciuga davvero molto in fretta il che è davvero ottimo.

Chi dovrebbe acquistare questo EZVIZ RH1?

In conclusione siamo davanti a un buon prodotto in linea con i diretti competitor che forse come unico difetto ha un prezzo un po’ troppo alto.

Nonostante qualche piccolo difetto l’EZVIZ RH1 risulta essere un buon aspirapolvere/lavapavimenti. Essendo però il primo lancio di un oggetto dedicato alle pulizie da parte di un brand, che si è occupato esclusivamente di altro fin’ora, sarebbe stato forse meglio azzardare un prezzo più aggressivo.

Se riuscite a trovare qualche sconto acquistate tranquillamente questo prodotto per la pulizia della vostra casa.