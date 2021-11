Recensione EZVIZ C3TN 3MP

C3TN 3MP è l’ultima videocamera di sorveglianza con filo di EZVIZ e promette un’ottima qualità grazie al sensore da 3MP, visione notturna a colori e tanto altro. Scopriamola nel corso di questa recensione!

Non è passato poi così tanto tempo dall’apparizione di un prodotto EZVIZ sulle nostre pagine. Se questo nome non vi risultasse poi così tanto estraneo è probabilmente merito di Amazon, dove i prodotti EZVIZ sono particolarmente apprezzati. Questa è infatti un’azienda improntata alla produzione di periferiche per la sicurezza della propria casa, il proprio ufficio (o qualsiasi posto che vogliate mettere in sicurezza). Dopo aver recensito il modello BC1C, dove la caratteristica principale era l’assenza di cavi, EZVIZ ci ha fornito la nuova C3TN 3MP che dovrebbe sorprendere per qualità video e ricezione WiFi. Se ha pareggiato, superato o addirittura deluso le nostre aspettative, però, lo scoprirete solo leggendo!

Specifiche tecniche

Domotica: compatibile con Alexa e Google Home

Sensore di immagini : a scansione progressiva CMOS da 1/2,7″, 3 megapixel

Otturatore: autoadattivo

Obiettivo: 2,8 mm a F2,0, angolo di visione: 109° orizzontale, 126° diagonale

Supporto obiettivo: M12

DNR: 3D

WDR digitale

Compressione video: H.265/ H.264

Velocità di trasmissione segnali video: Ultra-HD; HD; standard. Velocità di trasmissione autoadattiva

Risoluzione max.: 2304 × 1296

Frequenza fotogrammi max.: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

Archiviazione: slot per scheda microSD (max. 256 GB)

Rete cablata: RJ45 × 1 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

Caratteristiche generali: snti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, protezione con password, filigrana

Max. Bitrate: 2M

Standard WiFi: IEEE802.11 b/g/n

Gamma di frequenza WiFi: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Larghezza di banda del canale: supporta una larghezza di banda fino a 20 MHz

Sicurezza: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bit

Velocità di trasmissione: 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 144 Mbps

Alimentazione: 12 V CC/1 A

Consumo di energia: max. 6 W

Grado IP: IP67

Distanza visione notturna (Modalità visione notturna in bianco e nero): max. 30 m

Dimensioni: 72 mm × 72 mm × 150 mm

Unboxing e prime impressioni – Recensione EZVIZ C3TN 3MP

Caratterizzata da una confezione larga e stretta, la quale si apre dal lato superiore, la videocamera si presenta già assemblata e ben protetta. Tolta la guida e sollevato un cartoncino, la cam ci si para davanti con a lato una piccola confezione contenente i vari accessori. Qui, oltre all’alimentatore da 12.0W, troveremo la dima per il montaggio, il kit di tasselli e viti e un kit di impermeabilità nel caso decidessimo di installare la videocamera effettuando dei fori sui muri.

Come dicevamo, la videocamera è già provvista di base out of the box e quest’ultima non è sostituibile. Tutto il corpo del prodotto è in metallo, incluso il meccanismo sferico che ne permette il movimento nel momento in cui andremo ad installarla. Le uniche parti in plastica interessano la base che verrà avvitata al muro e (ovviamente) le due antenne volte alla ricezione WiFi. Sul davanti abbiamo una parte in vetro che include l’obbiettivo da 2,8 mm, i due Flash LED e i due sensori infrarossi. Il retro ospita, invece, il cavo da 40cm che offre un’entrata da 12V per l’alimentazione e un’entrata LAN per l’eventuale collegamento alla rete internet.

L’utilizzo prevalente del metallo permette a questa telecamera di raggiungere il peso di 319g che, in rapporto alla dimensione (15cm in lunghezza per 7,2cm in larghezza), ci fa capire che si tratta di un prodotto resistente. Anche esteticamente fa la sua figura. La finitura del metallo è satinata e in tinta bianca. Il corpo è interrotto da una linea rossa, mentre i loghi dell’azienda sono presenti su entrambi i lati. La parte inferiore ospita lo slot per inserire la MicroSD e il tasto per effettuare il reset, oltre allo speaker, mentre sul lato destro vi è il foro del microfono.

Configurazione e installazione – Recensione EZVIZ C3TN 3MP

L’installazione ha richiesto le medesime procedure che abbiamo effettuato con il modello BC1C. Una volta collegata la videocamera all’alimentazione, potremo scegliere se utilizzare il collegamento WiFi, oppure collegare un cavo LAN (che poi andrà nel router). Noi abbiamo testato il tutto attraverso connessione wireless. La procedura di avvio della telecamera si avvale sempre dell’app EZVIZ, disponibile sia su Android che su iOS. Qui dovremo aggiungere il dispositivo scansionando il QR presente sulla base della camera. Eseguite le poche istruzioni presenti sull’app, la telecamera entrerà in funzione.

Nonostante la scollegassimo a installazione terminata, il tutto rimarrebbe in memoria e ripartirebbe tranquillamente quando la ricollegheremo. Questo ci permette di fissarla con tranquillità al muro. Il fissaggio è avvenuto molto rapidamente grazie alla solita dima che ci guiderà nell’attuazione dei fori e alla comoda viteria fornita.

Per ruotare la videocamera, però, il meccanismo è più intricato rispetto al modello testato in precedenza. Innanzitutto, dovremo svitare la vite di regolazione e poi scegliere un’angolazione precisa. Questo ci obbliga ad effettuare dei test prima di montarla definitivamente.

Analizziamo le varie impostazioni

Tra le varie impostazioni visionabili cliccando l’ingranaggio in alto a destra nell’applicazione, potremo gestire la videocamera attraverso le nostre preferenze. Abbiamo la facoltà, innanzitutto, di decidere se attivare o disattivare l’audio che la videocamera registrerà durante i video, così come il led di stato di colorazione blu presente sul frontale.

L’impostazione “modalità visione notturna” ci permetterà di scegliere ben tre opzioni: visione notturna a colori, in bianco e nero, o intelligente. Mentre la prima utilizzerà i fari della videocamera per illuminare la scena e garantire delle registrazioni a colori anche in notturna, la visione in bianco e nero sacrifica i due led per offrire le classiche registrazioni in bianco e nero. L’ultima opzione è, per l’appunto, la più intelligente perché sarà di base in bianco e nero e, nel caso rilevasse movimenti, i due led si accenderebbero e la registrazione diverrebbe a colori.

Chiaramente potremo gestire il fuso orario, decidere se utilizzare l’archivio in Cloud o la Micro SD e scegliere se criptare o meno le registrazioni attraverso una password (in modo da accrescerne la sicurezza). Ogni talvolta che la videocamera rileva dei movimenti ci viene inviata una notifica sull’app. Queste notifiche possono essere settate a nostro piacimento. Oltre a scegliere se pianificare le notifiche in base a giorni o fasce orarie, potremo dire all’app di avvisarci quando spunta una figura umana o semplicemente quando si ha un cambio d’immagine. Potremo anche selezionare solo una porzione della scena da tenere sott’occhio piuttosto che tutta e addirittura aumentare o diminuire la sensibilità della rilevazione di movimento.

L’unica funzionalità che viene meno consiste nell’impossibilità di impostare un allarme audio nel momento in cui la videocamera rileverà movimenti. L’allarme è impostabile manualmente dall’applicazione, ma non vi è modo di far sì che sia automatico.

Differenza tra modalità in bianco/nero e a colori in condizioni prive di luce

La nostra esperienza – Recensione EZVIZ C3TN 3MP

Se con EZVIZ BC1C abbiamo coperto la parte anteriore della nostra abitazione, con questa C3TN 3MP abbiamo deciso di effettuare i vari test sul retro. La resa generale ha eguagliato le nostre aspettative che erano alte grazie al modello precedente. Il sensore è sempre il CMOS da 1/2,8″, questa volta da 3 megapixel, che copre un angolo di visione di 109° orizzontali, per 126° in diagonale a una risoluzione massima di 2304 × 1296 pixel. Chiaramente, si ha la possibilità di scegliere la risoluzione dall’app, così come se utilizzare le modalità bianco e nero o a colori in notturna.

Sulle immagini acquisiate, nulla da dire: chiare e pulite sia in condizioni ben illuminate che con scarsa luminosità. Se con la modalità b/n si perde qualche dettaglio, quella a colori riesce a fornire un’ottima resa anche di notte. Persino l’audio catturato dal microfono non è niente male.

Riguardo al rilevamento, questa C3TN 3MP si è comportata alla grande. Con la possibilità di scegliere se rilevare le figure umane o i cambiamenti di immagine, noi abbiamo utilizzato la prima opzione. La videocamera ci ha sempre avvisati in caso di rilevamento tramite l’app e grazie al “marker rilevamento” (sempre selezionabile delle impostazioni) avremo un rettangolo rosso che seguirà il soggetto nelle varie registrazioni, oppure nella “vista live”. L’unico appunto è che, talvolta, la videocamera ha registrato una clip nonostante nessuna figura sia passata davanti a essa, forse per determinati movimento ambientali.

Tutti i video registrati saranno ordinati per fascia oraria e dureranno fino a che il soggetto non scomparirà dall’inquadratura. La chicca che ci è particolarmente piaciuta consiste nel poter vedere tutti i video della giornata raggruppati in una sorta di “timelaps giornaliero”. Chiaramente, oltre ai video che la videocamera registrerà automaticamente, potremo registrare manualmente dall’applicazione, oppure catturare un’istantanea. Non manca poi la possibilità di utilizzare lo speaker presente sulla videocamera per parlare attraverso il microfono del nostro smartphone.

Grazie alle due antenne presenti sui lati, la ricezione è ottima. Nonostante il posizionamento lontano dal modem, a 3 muri di distanza (circa 10 metri in linea d’aria), non siamo mai andati incontro a problematiche di alcun genere.

Conclusioni

Quella della quale vi abbiamo parlato è EZVIZ C3TN 3MP, una videocamera dal costo base di 79,99€, ma che al momento della recensione potrete trovare a 59,99€ su Amazon. Nel caso cercaste una cam di sorveglianza con cavo e, quindi, non aveste particolari problemi riguardo a cablaggi, fori e quant’altro, questo è un prodotto davvero affidabile. Assume maggiormente senso, però, nel caso possedeste o voleste costruire un ecosistema EZVIZ, con varie videocamere e un NVR dedicato.

Ci sentiamo quindi di consigliare EZVIZ C3TN 3MP a occhi chiusi, sia riguardo all’ottima qualità, che all’app di gestione davvero completa.

