Recensione EZVIZ BC2: piccolissima.. ma che qualità!

In questa recensione analizzeremo la videocamera per interni EZVIZ BC2

EZVIZ è un marchio che abbiamo avuto l’opportunità di conoscere approfonditamente sulle nostre pagine, grazie alla sua notevole presenza nel mondo dei sistemi di sicurezza smart. Da tempo, infatti, EZVIZ è diventato uno dei brand più famosi nel settore della sicurezza domestica, offrendo soluzioni di monitoraggio video affidabili e convenienti.

Con il modello BC1C abbiamo già avuto la possibilità di testare una videocamera di sicurezza senza fili progettata per l’uso esterno, mentre questa volta siamo entusiasti di poter esplorare in dettaglio la EZVIZ BC2, una mini-videocamera di sicurezza pensata specificamente per essere posizionata in ambienti indoor. Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle sue funzionalità innovative, questa videocamera si propone come il prodotto ideale per chiunque desideri un monitoraggio video discreto e affidabile in casa propria. Scopriamola insieme nella recensione completa.

Specifiche tecniche

Sensore di immagine: CMOS a scansione progressiva da 1/2,8″, 2 megapixel

Otturatore autoadattivo

Obiettivo: 4 mm a F1.6, angolo di visualizzazione: 100°, 85° (diagonale), 46° (orizzontale)

Visione notturna: max. 5 m

Illuminazione minima: 0,1 Lux

Attacco obiettivo: M12

Visione diurna e notturna: filtro IR con commutazione automatica

DNR 3D

Risoluzione max: 1920 x 1080

Frequenza fotogrammi: 15 fps Funzionalità autoadattiva durante la trasmissione in rete

Compressione video: H.265/ H.264

Condizioni operative: Da -10 °C a 45 °C; umidità massima 95% (senza condensa)

Capacità della batteria: 2000 mAh

Requisiti di rete minimi: 2 Mbps

Unboxing e prime impressioni – Recensione EZVIZ BC2

La confezione del prodotto EZVIZ BC2 include un cavo USB da una parte e micro-USB dall’altra per la ricarica della batteria. Inoltre, è presente un supporto magnetico con possibilità di rotazione, degli adesivi e una staffa con relative viti per il fissaggio a muro. Infine, il manuale di istruzioni è incluso per guidare gli utenti nell’installazione e nell’utilizzo della videocamera di sicurezza.

Quello che sorprende di più una volta osservata la camera sono le sue dimensioni veramente ridotte. Parliamo infatti di 39.1mm X 39.1mm X 51.3mm. La scocca è realizzata totalmente in plastica dove si alternano sezioni lucide e opache. Questo permette all’ip cam di mantenere il peso ridotto di 85,6 g.

La parte frontale ospita l’ottica, il sensore per filmare anche in luoghi bui, il led ed il microfono. Nel retro abbiamo invece i due tasti volti al reset e all’accensione/spegnimento, l’entrata per la micro-SD e un ingresso micro-USB per la ricarica. La parte superiore ospita lo speaker e quella inferiore l’adesivo con le specifiche. Sotto il guscio, la camera ospita una batteria di 2000 mAh. Ci teniamo a specificare che il fondo della videocamera è magnetico. Questo permetterà di ancorarla alla basetta (che è anch’essa magnetica) andandola a posizionare praticamente ovunque.

L’installazione è davvero semplice. Per effettuarla, infatti, basterà installare l’app (disponibile sia su Android che su iOS) e seguire le direttive, scansionando il QR posto sotto l’ip cam.

La nostra esperienza – Recensione EZVIZ BC2

Abbiamo testo in diversi ambienti EZVIZ BC2. Parliamo innanzitutto dell’obbiettivo. Il sensore è da 2 megapixel e l’angolo di visione è di 100°, 85° (diagonale) e 46° (orizzontale). Questo permette di sorvegliare al meglio qualsiasi tipo di stanza se posizioneremo la cam in modo ottimale.

La qualità delle registrazioni ci ha soddisfatto appieno. La risoluzione massima è di 1920 x 1080 pixel e le clip saranno registrate a 15 fotogrammi al secondo. Seppur potrebbe sembrare non sufficiente, vi assicuriamo che, per la tipologia di prodotto, sono dei parametri più che soddisfacenti. Ovviamente, tutto deve essere esaminato pensando che si tratta di una mini-videocamera a batteria.

Di base, la videocamera registrerà una volta rilevato il movimento attraverso il sensore PIR a infrarossi che individua fonti di calore (umani e animali). Sarà possibile, però, modificare la modalità operativa in modo che questa registri sempre a patto che sia collegata all’alimentazione e a patto che abbiate una micro-SD abbastanza capiente.

Abbiamo testato EZVIZ BC2 in diversi scenari e non abbiamo mai riscontrati problemi. La videocamera ha rilevato sempre i nostri movimenti e ci ha fornito clip e notifiche in modo preciso. Riguardo all’autonomia, invece, lasciando le impostazioni di base la videocamera si è scaricata in circa due settimane. Questo è un parametro che cambia in base alle impostazioni da voi utilizzate a dal numero di rilevazioni che la videocamera effettua.

Tiriamo le somme

In sintesi, EZVIZ BC2 è una mini-videocamera di sicurezza che offre una soluzione affidabile e discreta per il monitoraggio video in ambienti interni. Con la sua tecnologia e le sue funzionalità, la videocamera si dimostra una scelta ideale per chiunque desideri un sistema di sicurezza efficace e conveniente per monitorare un ambiente della propria abitazione (o ufficio) in modo davvero discreto.