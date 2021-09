Recensione ExoGun DreamPro: una valida alternativa. Oggi testeremo un prodotto ambizioso della casa ExoGun, che cerca di sfidare i più grandi

ExoGun DreamPro, è una Massage Gun che vanta una scheda tecnica di tutto rispetto, e che cerca di affermarsi in un settore saturo ed agguerrito, dove fare differenza diventa sempre più difficile. ExoGun presenta la Massage Gun DreamPro come un modello adatto alla Deeper Percussion Therapy, sarà così? Cerchiamo di scoprirlo.

Solito disclaimer prima di continuare con la recensione, se volete conoscere la storia dell’azienda in questione, vi rimando a questo articolo, mentre, senza essere ripetitivi, abbiamo già ampiamente raccontato la natura scientifica e tecnica, la nascita, e l’arrivo di questi prodotti nel mercato consumer, per cui, se volete scoprire il perché hanno preso piede nel settore dell’elettronica, e soprattutto a cosa serve e perché serve, vi rimandiamo a questo articolo, in cui esponiamo tutto quello che c’è da sapere brevemente sul Myofascial release. Detto ciò, entriamo nel vivo della recensione di ExoGun DreamPro.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione ExoGun DreamPro

Arriva all’interno di una borsa dedicata al trasporto. La borsa a differenza di altri modelli presenti in commercio non è rigida ma morbida e poco solida, questo potrebbe essere uno svantaggio. Oltre a ciò, non presenta degli alloggi rinforzati per le testine, per cui una volta inserite al suo interno semplicemente non rimangono in posizione, ogni qualvolta apriamo e chiudiamo la borsa li troveremo sparsi all’interno di quest’ultima.

In generale la borsa non presenta loghi personalizzati, è completamente anonima. Al netto di ciò, troviamo all’interno il classico foglio illustrativo, i gommini che analizzeremo dopo, e l’alimentatore proprietario che, purtroppo vi costringerà ad acquistare un adattatore separatamente. In quanto l’alimentatore è USA di tipo A e non presa Europea. Alimentatore DC-IN da 24V.

Abbiamo poi l’imponente Massage Gun e le sue 4 testine allocate dentro la stessa. La qualità costruttiva è abbastanza buona in generale, con qualche pecca, in quanto abbiamo il blocco contente il motore realizzato in alluminio, tale struttura è molto solida, e poi abbiamo degli inserti in plastica a terminare il design della stessa.

La plastica utilizzata però, non è sicuramente di prim’ordine. Il manico è inclinato così da favorire una presa ergonomica all’utilizzatore, ma a mio avviso sfavorire l’auto-trattamento rispetto alla classica forma a “martello” o altresì regolabile, ma questo è un fattore puramente personale. Inoltre sempre il manico è realizzato in gomma per un maggiore grip durante la presa, peccato che però il rivestimento non è proprio stabile, durante l’utilizzo tende a muoversi troppo e con troppa facilità, e sembra non aderire al 100% sulla superficie (vedi foto).

Il design non presenta particolari elementi se non per il richiamo del nome prodotto posto su un lato della Massage Gun. La batteria non è sostituibile, e non abbiamo prese d’aria per la dissipazione.

L’ingresso per il caricatore non è posto come avviene di solito sul fondo del manico, bensì del corpo motore, nella zona inferiore del blocco. Si interagisce con la Massage Gun tramite lo schermo presente, Il display presenta un vetro che non ha un trattamento oleofobico è le impronte che rimangono impresse sono davvero tante. Presente un unico tasto di accensione/ spegnimento, che è poi anche il selettore delle modalità di utilizzo. Ha un peso di 930g misurati, sul sito viene indicato 2.5 pounds che dovrebbero equivalere a circa 1,130 kg, ma non è così nella realtà.

Focus su scheda tecnica e testine | Recensione ExoGun DreamPro

ExoGun DreamPro possiede un display per l’interazione, dotato come detto di un tasto di accensione e due semplici caselle Led. Si accende con una leggera pressione prolungata di qualche manciata di secondi, stessa modalità per spegnerla, mentre per passare da una frequenza all’altra basta una semplice pressione. Nella casella di sinistra abbiamo l’indicazione di velocità corrente, in quella di destra il livello di batteria da 1 a 99%.

Le velocità sono 6. Il display non è molto visibile a 360°, soprattutto se leggermente inclinato, è stato realizzato come design un taglio obliquo del corpo motore per favorire la visibilità ma il display interno è comunque verticale, per cui durante l’utilizzo a colpo d’occhio non vediamo le info, dovremo fermarci inclinarlo a nostro favore e riprendere. Non è necessariamente un problema, in quanto sono settaggi da impostare quasi ad occhi chiusi, ma una nota da segnalare sicuramente. Inoltre è estremamente sensibile, basta sfiorare per dare un comando.

ExoGun sul proprio sito indica che questo prodotto possiede 16mm di Amplitude, ma ciò non corrisponde alla realtà, o almeno, al nostro modello, anche se, diversi colleghi oltreoceano hanno riscontrato questa medesima incongruenza. Dunque dovremo basarci principalmente su misurazioni e feedback. Le nostre misurazioni effettuate, seguendo ciò che la scienza dietro questi prodotti detta. 23mm in massima escursione, / – / meno 15mm in massimo accorciamento, per un risultato di 8mm, i suoi reali mm di Amplitude. Questa è la misurazione che globalmente è riconosciuta dal mondo terapeutico, considerare anche porzione di testine non ha valenza.

Come sul motore brushless, che in questo caso ExoGun non dichiara neppure quale sia la potenza nominale del motore. Sappiamo solo che dovrebbe a detta loro possedere un valore Stall Force di circa 60 lbs (pound), che convertiti in chilogrammi sarebbero circa 27 Kg. In ogni caso misuriamo sempre i dati forniti dalle aziende, e se essi corrispondono alla realtà.

Continuando, 27 Kg sono abbastanza per garantire un buon trattamento, ma forse anche troppi per così poca ampiezza. La Massage Gun in questione ha un ampiezza di percussione (Amplitude) pari a 8mm misurati. ExoGun sostiene si esser adatta per utilizzi in campo Deeper Percussion Therapy. La realtà è però diversa, iniziamo a parlare di Deeper Percussion Therapy, solo quanto – proprio come le evidenze delle ricerche scientifiche effettuate dai medici dell’istituto J Sports Sci Med. vogliono – il valore Amplitude parte da un minimo di 10/13(preferibilmente) mm fino ad un massimo di 16mm.

8mm di ampiezza di percussione (Amplitude) è un valore relativamente basso confrontato a ciò che i competitor offrono, soprattutto in termini economici, un valore che sicuramente nelle Massage Gun tradizionali è fuori target dalla media, se dobbiamo confrontare la scheda tecnica dovremo metterla a confronto con le Massage Gun della categoria Mini, ma sarebbe un confronto inadeguato per le dimensioni.

Sappiamo bene che l’Amplitude però non è tutto, e che, anche 16mm se accorpate ad un motore poco potente ed efficiente possono venir gestiti male e non risultare efficaci, è poi anche vero che al netto dei dati, ciò che conta è il feedback che restituisce in campo pratico, ma dobbiamo comunque analizzare i dati per inquadrare la posizione di mercato di questa ExoGun DreamPro.

6 le velocità disponibili, al livello 1 abbiamo 1.200 RPM con 20 Hz, al livello 2 abbiamo 1.600 RPM con 26.7 Hz, al livello 3 abbiamo 2.000 RPM con 33.3 Hz, e al livello 4 abbiamo 2.400 RPM con 40 Hz. Infine abbiamo al livello 5 un valore di 2.800 RPM con 46.7 Hz, e all’ultimo livello, abbiamo 3.300 RPM con 53.3 Hz.

In dotazione abbiamo 4 testine, per lo più le classiche. Troviamo difatti le seguenti testine; Bullet (realizzata in plastica dura), che è indicata per trattare Trigger Point e dunque per il trattamento Deep Tissue; Forkhead (realizzata in plastica dura), maggiormente utilizzata per la zona cervicale, o spina dorsale, e Round (realizzata in foam duro), che è utile per gruppi muscolari ampi, quali può essere il grande gluteo, gran pettorale, quadricipiti e bicipiti femorali, o gran dorsale; Flat con pattern (realizzata in plastica dura), che non ha una sezione muscolare target univoca ma si è vista essere efficace per svariati gruppi muscolari, piccoli e grandi. Per il prezzo che ha, mi dispiace davvero tanto non aver trovato anche una sempre comoda ed utilissima in diversi trattamenti specifici, ovvero la testina Air Cushion.

Le testine hanno un piccolo fastidioso difetto, la guarnizione che è presente su di esse, non è molto resistente e stabile. Quando inserite, tendono infatti a “scollarsi”, le testine rimangono fisse in sede, ma sicuramente aumenterà l’usura futura, e provoca più rumore, allego una foto per intenderci sicuramente meglio, dove possiamo vedere la gomma di guarnizione fuoriuscire dalla sede della bocca di ingresso.

Continuiamo la recensione della nostra ExoGun DreamPro trovando poi un dettaglio sicuramente apprezzabile, ovvero, guarnizioni sostitutive per le testine. Avete visto le foto in apertura. E inoltre, la zona di ingresso per le testine è realizzata in metallo, altra nota apprezzabile. In quanto il pistone tende a surriscaldarsi nel tempo, e potrebbe portare all’usura prematura delle guarnizioni già presenti ovviamente sulle testine. C’è da dire però che non ho mai notato il surriscaldamento del pistone, probabilmente perché nonostante le elevate velocità non abbiamo un ampiezza di escursione particolarmente importante.

Stall Force e… Come si comporta nell’utilizzo? | Recensione ExoGun DreamPro

Pro e contro di questa ergonomia obliqua, ci troviamo certamente di fronte ad un gusto personale, il classico formato a “T” o, con manico e testina regolabile, è decisamente un sempreverde, universale classico e funzionale. Questo design è sicuramente anch’esso valido, ma con questa forma l’auto-trattamento è un po’ limitante, ad esempio raggiungere l’altezza del trapezio inferiore, mentre con una classica forma lo si raggiunge mantenendo la testina perpendicolare al terreno, con questo design lo si fa con una marcata angolatura. È molto personale, dipende dalla vostra mobilità, e dai vostri gusti. Il peso inoltre, è leggermente sbilanciato, lo si avverte nella presa. Insomma, L’ergonomia potrebbe risultare scomoda a qualcuno.

Veniamo alla batteria, che è di 2400mAh, viene dichiarato che con una carica si arriva a circa 4/ 6 ore di utilizzo. Su questo non si sbagliano, difatti queste sono le ore di utilizzo che sono riuscito a fare con essa, tutto dipende a che velocità verrà utilizzata. Personalmente non sono mai sceso sotto le 5 ore di utilizzo complessive, divise all’interno di una settimana, utilizzandola nel Pre e Post seduta allenante. Per ricaricarsi completamente servono all’incirca 5 ore. Il consiglio è sempre quello di non farla scaricare mai completamente per preservare la batteria, ma caricarla intorno al 40 – 50 %.

In termini di silenziosità, Exogun dice 70 dB, noi abbiamo misurato un range che oscilla da un minimo di un minimo di 47/ 49 dBA con velocità 1 e 2, per arrivare ad un massimo di 55/ 58 dBA. Dunque nella media, né troppo silenziosa, ne eccessivamente rumorosa.

Nell’utilizzo si è rivelata nel complessivo efficace. Come detto non conosciamo il valore di potenza effettiva del motore. Ma sappiamo che in quanto a Stall Force dovrebbe attestarsi intorno a circa 27 Kg. Il motore è potente, non tra i più potenti, ma sicuramente è la componente migliore dell’intera Massage Gun. Non si riesce a fermare la corsa del pistone, o con estrema difficoltà, a partire dalla velocità 4. Il motore è stabile durante il funzionamento, e anche con pressioni importanti non ha esitazioni o impuntamenti. Un motore di qualità insomma, anche se sono comuni suoni di scricchiolii e rumori meccanici provenienti dal motore. Nel complessivo però, è sicuramente promosso.

Per chi non lo sapesse il valore Stall Force è riferito alle Massage Gun, ma potremo fare riferimento anche allo Stall torque e quindi parlare più in generale di motori elettrici, e si riferisce alla coppia del motore stesso, prodotta da un dispositivo meccanico, la cui velocità di rotazione in uscita è pari a zero. Dunque è il riferimento ad un carico esterno applicato esternamente contro pressione al dispositivo, è ciò riduce la coppia (quindi la velocità di rotazione) avvicinandosi allo stato di 0, per l’appunto, andando in stallo. In altre parole è la quantità di pressione necessaria per fermare il movimento della Massage Gun, più la pressione deve essere alta, più la Massage Gun è in grado di esprimere una data forza.

Conclusioni e prezzo

Tra le specifiche tecniche e la realtà poi, non è sempre la stessa cosa in termini di feedback. ExoGun DreamPro è un prodotto che fa il suo lavoro bene, e cerca di puntare ad un settore professionale. Al momento secondo me non ci siamo, nonostante sia comunque valido, un prodotto professionale possiede feature e cura del dettaglio superiore. Del resto nelle settimane di utilizzo si è rivelata efficace scuramente, ho avuto, in termini di feedback, la percezione di utilizzare una Massage Gun quasi adatta alla Deeper Percussion Therapy. Anche se, l’ho utilizzata in svariati scenari e condizioni di trattamento, effettuando diversi confronti, e credo che ci troviamo difronte ad un modello più adatto alla Vibration Tissue Therapy che la precedente, e non di più. Questo per via dell’Amplitude, e del valore Stall Force non elevatissimo.

Intendiamoci non è un male, la forza espressa è comunque percepibile e risulta efficace. Ma, più che altro, è sotto la media per questi determinati prodotti, di questo prezzo soprattutto, nonostante la forza espressa è percepibile e comunque risulta efficace. Dipende poi, se avete mai utilizzato Massage potenti, oppure, se questa sarà la vostra prima compagna di Workout.

Attenzione a non utilizzare questo prodotto in presenza di tali situazioni;

Traumi recenti

Fratture

Rabdomiolisi

Dermatiti o dermatosi

Processi febbrili

Processi infiammatori acuti di origine traumatica, infettiva o allergica

Gravi flebopatie

Insufficienza cardiaca con edema agli arti inferiori (edema di natura secondaria)

Patologie del sistema nervoso centrale (SNC) a evoluzione spastica

Gravi necrosi

Tumori, neoplasie

Questo era tutto per la recensione di ExoGun DreamPro. In conclusione, non basta solo un buon corpo motore, per realizzare una buona Massage Gun. ExoGun dovrebbe probabilmente migliorare la comunicazione, ovvero le informazioni reperibili sul sito ufficiale per quanto riguarda la DreamPro non sono chiarissime, un possibile acquirente non sa, prima di acquistare, importanti specifiche tecniche sulla stessa. E nel foglio illustrativo molte di queste non sono neanche riportate. Inoltre, non troviamo una feature che è obbligatoria per i prodotti professionali, ovvero la batteria sostituibile. In generale la costruzione è buona, anche se ci sono alcuni elementi migliorabili in futuro.

Se vi state domandando se sia efficace o meno, come ampiamente detto, lo è, ma con il suo prezzo elevato di circa 169 Dollari, ovvero all’incirca 142,76 Euro al cambio, la DreamPro alza di parecchio le aspettative, e come tale, non va giudicato da solo, ma nel contesto dei suoi diretti competitor. ExoGun ha tutto il potenziale di produrre un prodotto sicuramente interessante e migliore in futuro, e siamo sicuri che lo farà. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.