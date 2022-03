Recensione Eksa H6: cuffie wireless economiche e senza pretese

In questa recensione vedremo da vicino le Eksa H6, cuffie entry-level wireless che abbinano una discreta comodità ad un prezzo vantaggioso

Sono tantissime ormai le cuffie da gaming in commercio, e questa volta ci concentriamo su un modello di EKSA. Quest’azienda ha in catalogo diversi prodotti su diverse fasce di prezzo. In questa recensione analizzeremo da vicino le H6, modello entry-level che abbina buone feautures a compromessi dettati dal prezzo vantaggioso.

Confezione e unboxing | Recensione Eksa H6

Si presentano in una confezione arancione e all’interno sono comunque ben rivestite. All’interno della confezione troviamo le cuffie, un trasmettitore bluetooth, un cavo di ricarica tipo C, una sacca per trasportarle in comodità e sicurezza e un manuale d’istruzioni.

Caratteristiche tecniche

Versione bluetooth 5.0 con una impedenza da 32 Ohm e sensitività di 114 dB. La batteria ha una durata dichiarata di 30 ore, abbinata ad un tempo di ricarica di circa un’ora e mezza. Risposta in frequenza dai 20Hz ai 20 kHz e 40mm di diametro per quanto concerne i driver.

Primo utilizzo e impressioni | Recensione Eksa H6

Iniziamo col dire che il prezzo particolarmente invitante presenta dei compromessi sul prodotto non indifferenti. Vorrei partire dal design, sicuramente non particolarmente brillante e innovativo. Non ho particolarmente apprezzato l’estetica (e il posizionamento) del bottone presente sul padiglione sinistro. Tutto sommato l’imbottitura non è malvagia e anche il cuscinetto sulla parte superiore del prodotto risulta abbastanza comodo. I materiali sono ovviamente plastici e non particolarmente premium.

Tutti i tasti sono concentrati sul padiglione sinistro (scelta molto frequente anche se a mio parere poco comoda) e sono i seguenti: volume+, volume-, on/off e il tasto “non disturbare”. Tutti questi tasti diventano dei comodi multifunzione. Infatti il tasto on/off può essere utilizzato anche come play/pause, i tasti del volume se premuti due volte permettono di andare alla traccia successiva o precedente. Il tasto multifunzione “non disturbare” può essere premuto tre volte per svegliare l’assistente vocale. Il microfono purtrppo non è estraibile e può essere disabilitato semplicemente portandolo in posizione verticale. Il trasmettitore bluetooth è abbastanza compatto anche se non presenta nessuna scritta o logo.

Come si sente? | Recensione Eksa H6

Già solo il fatto di trovare delle cuffie wireless ad un prezzo così basso mi aveva inizialmente fatto storcere il naso. Seppure la qualità costruttiva non è delle migliori, devo ammettere che tutto sommato il comparto audio non è malvagio. Il suono è tuttavia un po’ scarno, bassi poco accentuati con le frequenze medie e alte che spiccano. La spazialità del suono è comunque garantita da una discreta stereofonia.

Ho provato le cuffie su Warzone, giocando da PS4 e collegando il trasmettitore bluetooth direttamente all’ingresso USB della console. Il pairing è immediato anche se la resa sonora non è stata delle migliori. Un plauso però va fatto, al microfono, che si è dimostrato molto ben equilibrato e qualitativamente all’altezza del prezzo che costano. Le cuffie poi possono essere abbinate anche ad uno smartphone, anche simultaneamente. Ho apprezzato queste caratteristiche che rendono questo paio di cuffie diverse dalle altre, giustificando il prezzo non con la qualità audio ma con chicche come questa.

Conclusioni e prezzo | Recensione Eksa H6

Se dovessi basarmi esclusivamente sulla resa sonora non consiglierei queste cuffie, poiché a parità di prezzo si trovano soluzioni qualitativamente superiori. Tuttavia trovo che queste cuffie abbiano senso perché riescono ad inserire delle caratteristiche non comuni in altri prodotti di questa fascia di prezzo (poco meno di 50€ su Amazon). La possibe connettività in simultanea è sicuramente un plus per questo paio di cuffie, a cui si aggiunge anche il fatto che sono wireless. Sappiamo bene come i cavi sulla nostra scrivania ci recano particolare fastidio, quindi trovare un headset molto economico e totalmente wireless non è un fattore da sottovalutare. La parole d’ordine è “compromesso“, e reputo che queste Eksa H6 abbiano il giusto compromesso tra qualità, comodità e prezzo.

Voi cosa ne pensate di queste Eksa H6? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.