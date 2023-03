In questo articolo andremo a vedere la recensione di Ecovacs Deebot T10 Turbo uno degli ultimi ritrovati del brand cinese

Ormai Ecovacs è un brand conosciuto e ben apprezzato nel nostro paese. Grazie alla serie infinita di modelli offre una soluzione adatta davvero ad’ogni abitazione e a ogni bisogno.

In particolar modo quello che salta all’occhio di questo Ecovacs Deebot T10 Turbo è sicuramente la scelta di dare nuove forme alla base di ricarica e lavaggio. Di questo e molto altro ne parleremo ovviamente nella recensione del prodotto.

Packaging e design | Recensione Ecovacs Deebot T10 Turbo

Per quanto riguarda l’estetica ci sono davvero poche differenze dai modelli precedenti. Il bianco rimane il colore principe e ci permette di posizionare il nostro aspirapolvere in qualsiasi angolo della casa, ammesso che ci sia una presa elettrica e sufficiente spazio.

La vera novità, che poi è il trend che si sta seguendo, risiede nelle dimensioni della base di ricarica e lavaggio.

Nonostante la base possa sembrare appunto di dimensioni più ridotte rispetto modelli precedenti in realtà si va in qualche modo a “schiacciare”. Infatti la dove modelli come Dreame DreameBot L10s puntano sull’asse verticale questo Ecovacs macina centimetri in orizzontale. Di questo Ecovacs Deebot T10 Turbo non possiamo di certo lamentarci per le capacità dei serbatoi però che vantano una capienza di 4L ciascuno.

Un vero peccato è ovviamente la mancanza di un sistema automatico di svuotamento. Se bene ritroviamo tutte le funzionalità che tanto ci piacciono come ad esempio la pulizia e l’asciugatura dei mop, non è trascurabile il fatto che si debba andare a svuotare manualmente il serbatoio polvere da 0.4 litri.

All’interno della confezione troviamo ovviamente il nostro Ecovacs Deebot T10 Turbo e la sua base di ricarica. Troviamo inoltre le due spazzole per il lavaggio e la lucidatura del pavimento e una spazzola per una pulizia manuale del robot.

Aspirazione e lavaggio | Recensione Ecovacs Deebot T10 Turbo

In fase di aspirazione la potenza generata dal Deebot T10 Turbo è sufficiente per lasciarci contenti anche se inferiore rispetto ad altri modelli sulla stessa fascia di prezzo. La potenza di 3000 Pa come detto è sufficiente a pulire il nostro appartamento ma non è lontanamente paragonabile ai 5300 Pa del Dreambot L10s.

Anche il sistema di svuotamento come detto non è il massimo dato che l’operazione va conclusa a mano. Considerando inoltre che per poter raggiungere il serbatoio bisogna rimuovere completamente il coperchio superiore le cose non migliorano certamente. Anche in modelli meno blasonati come quelli di Yeedi il sistema è gestito in maniera decisamente migliore. Il serbatoio infatti si raggiunge aprendo una parte del coperchio e non rimuovendolo completamente.

In poche parole l’aspirazione generale risulta buona anche se il sistema di svuotamento non ci ha quasi per nulla convinti.

Vediamo come lava questo Deebot T10

In fase di lavaggio non abbiamo quasi nulla da recriminare. Le pulizie vengono effettuate con precisione e tolta qualche incertezza su alcune macchie più importanti o appiccicose possiamo ritenerci soddisfatti. Ci sarebbe piaciuto ricevere anche il detergente all’interno della confezione che però rimane acquistabile separatamente.

Una pecca importante risiede nella gestione della pulizia dei tappeti. Se Il Dreame L10s alza le spazzole per andare ad’aspirare, incrementando la potenza d’aspirazione, quando rileva un tappeto il T10 di Ecovacs non farà altro che evitare l’ostacolo. In questo modo in ciclo di aspirazione più lavaggio i nostri tappeti non saranno aspirati.

YIKO un assistente vocale che sposta l’ago della bilancia | Recensione Ecovacs Deebot T10 Turbo

A differenza degli altri robot aspirapolvere Debot T10 Turbo non necessita di un assistente vocale esterno come quello di Google o di Amazon. Infatti Ecovacs ha creato YIKO un assistente vocale proprietario che permette al robot di rispondere ad alcuni comandi vocali senza l’obbligo di connessione con altri device.

Grazie a questo assistente vocale si potranno sfruttare in tre microfoni posti sulla parte superiore dell’aspirapolvere e si potrà di conseguenza comandarlo.

Con questo sistema potremmo impartire i classici comandi, come quello di avvio della pulizia o di ritorno alla base di ricarica.

Inoltre gli si potrà anche ordinare di raggiungerci un punto preciso, dando il comando “pulisci qui”.

Infatti verrà localizzato il punto da cui parte la nostra voce e saremmo raggiunti dal nostro Ecovacs Deebot T10 Turbo.

In poche parole si potrà evitare addirittura di utilizzare l’applicazione e cosa da non sottovalutare non ci sarà l’obbligo di una connessione a internet.

Anche la telecamera unita all’applicazione è molto utile

Non trascurabile è ovviamente anche la telecamera che ha più funzioni.

La prima funzione importante è quella di controllo durante le pulizie. Infatti grazie a questa tecnologia il T10 Turbo di Ecovacs può riconoscere cavi elettrici, ciabatte e molto altro e segnalare il tutto tramite l’applicazione.

Sempre parlando di applicazione ritroviamo tutte le funzioni a cui siamo abituati. Possiamo infatti scegliere se aspirare e basta oppure se aggiungere anche il lavaggio e viceversa. Possiamo scegliere quanta acqua utilizzare e che potenza d’aspirazione ci interessa usare.

Ovviamente non mancano le possibilità di suddivisioni in piani della mappa o le programmazioni di orari.

Chi dovrebbe acquistare questo Ecovacs Deebot T10 Turbo?

In conclusione siamo davanti a un aspirapolvere che purtroppo non raggiunge gli standard eccelsi a cui ci ha abituato Ecovacs, non a questo prezzo perlomeno. La mancanza di un sistema di svuotamento della polvere, l’impossibilità di aspirare i tappeti se si sta facendo un ciclo di lavaggio e aspirazione combinato e la potenza se pur sufficiente comunque al di sotto degli ultimi standard non permettono di brillare a questo Ecovacs Deebot T10 Turbo.

Ovviamente c’è anche del buono, e non è poco. L’assistente vocale integrato da solo non è in grado di valere il prezzo del biglietto ma comunque riesce a giustificare parte dell’offerta.

L’aspirazione generale come il lavaggio sono sufficienti, peccato per le mancanze di cui avete letto. In poche parole YIKO e le funzioni smart mettono in risalto un buon pacchetto che però di sicuro non eccelle. Il nostro consiglio è quello di considerare l’acquisto solo con un forte scontro e non sicuramente al prezzo di 1099 euro com’è attualmente.