In questo articolo vedremo la recensione di Ecovacs Deebot N8+. Il robot aspirapolvere che non lascia, quasi, nulla al caso

Abbiamo già recensito molti modelli di robot aspirapolvere e ora è arrivato il momento di vedere come si è comportato l’ambasciatore di Ecovacs. Il modello che stiamo recensendo è fra i più venduti del brand e per fare le cose come si deve Ecovacs, che ringraziamo, ci ha fornito il modello plus che si differenzia da quello base per la stazione di svuotamento.

Ovviamente la stazione in questione di può acquistare anche a parte. Abbiamo deciso però di fare questa precisazione per non creare confusione. Infatti l’unica differenza fra Deebot N8 e Deebot N8+ risiede proprio nella presenza e nell’assenza della suddetta base di svuotamento.

Cominciamo a vedere come si è comportato nei test in fase di recensione questo Ecovacs Deebot N8+.

P1179229

P1179237

P1179238

P1179235

Packaging e design | Recensione Ecovacs Deebot N8+

La confezione del robot aspirapolvere e lavapavimenti Deebot N8+ è ricca di dettagli e cura per gli stessi.

Troviamo una confezione in cartone che riporta una foto del robot, alcuni dei principali dettagli e un sigillo che garantisce l’integrità della confezione.

All’interno della confezione troviamo, in scompartimenti ben divisi e ben protetti il robot, la stazione di svuotamento e gli accessori.

Come è facile intuire dalle foto il montaggio richiesto e davvero semplice e intuitivo. Per iniziare infatti, una volta eliminate le varie protezioni, ci basterà inserire le spazzole nel robot e collegare la base alla corrente elettrica.

Per quanto riguarda l’estetica Il bianco regna sovrano e ci permette di posizionare il nostro aspirapolvere in qualsiasi angolo della casa, ammesso che ci sia una presa elettrica, senza doverlo nascondere in uno sgabuzzino.

La stessa dock di ricarica e svuotamento vanta un design semplice ma ricercato allo stesso tempo che ci permette di lasciare in bella vista il nostro aspirapolvere automatizzato.



P1179239

P1179240

P1179241

Utilizzo e prestazioni | Recensione Ecovacs Deebot N8+

Abbiamo provato questo aspirapolvere automatico in molteplici campi e se dobbiamo essere sinceri si è, quasi, sempre comportato in maniera egregia.

La forza d’aspirazione è più che sufficiente per rimuovere polvere, peli di animale e tutto quello che può finire quotidianamente sul pavimento. Le briciole di una merenda fugace o le patatine disseminate da un piccolo party in casa non saranno un problema. Diverso il discorso per il lavaggio, ma andiamo per gradi.

Scopriamo questo robot aspirapolvere grazie alla sua scheda tecnica

Potenza di aspirazione : 2300 Pa

: 2300 Pa Tipo di navigazione : Smart Navi 3.0, TrueMapping

: Smart Navi 3.0, TrueMapping Capacità del contenitore di polvere : 0,42 ml

: 0,42 ml Batteria : Li-ion (3200mAh)

: Li-ion (3200mAh) Durata Batteria : 110 Minuti di lavoro continuo

: 110 Minuti di lavoro continuo Tempo di ricarica: da 0% a 100%: 4 ore

ricarica: da 0% a 100%: 4 ore Potenza nominale: 40W

Per quanto riguarda l’aspirazione la funzione d’incremento automatico sul passaggio dei tappeti è molto più che utile.

Comodissima inoltre la stazione di svuotamento che permetterà di far svuotare in totale autonomia il cassetto di raccolta polvere. A ogni ritorno in dock in autonomia partirà lo svuotamento che potrà altresì essere avviato dall’applicazione.

Ogni sacchetto della dock dovrà essere sostituito quando pieno. Un sacchetto si riempie in circa un mese, con un utilizzo medio, ma ovviamente le tempistiche variano da persona a persona. La sostituzione del sacchetto rimane comunque un operazione semplicissima.

La gestione della potenza è ovviamente gestita tramite la comoda applicazione, lo stesso dicasi per la gestione del lavaggio.

Se per l’aspirazione siamo davanti a un livello davvero molto alto per quanto riguarda il lavaggio il livello cala drasticamente. Nonostante si possano impostare più livelli di acqua che bagnano il panno raggiungeremo solo un passaggio superficiale in grado di rimuovere solo le macchie meno ostinate.

Per fare un esempio pratico le macchie del pavimento come aloni o simili verranno spazzate via senza fatica dal nostro Ecovacs Deebot N8 ma una macchia di una bevanda gasata o un succo di frutto darà molto filo da torcere al nostro robot lavapavimenti.

Applicazione e mappatura | Recensione Ecovacs Deebot N8+

Come avete potuto intuire siamo davvero soddisfatti dell’applicazione a corredo di questo Deebot N8+. La possibilità di gestire la forza aspirante, la quantità d’acqua per il lavaggio, la creazione di barriere virtuali e la possibilità di scegliere quale stanza pulire e quale no sono feature davvero indispensabili.

La mappatura che ricordo è gestita con sensori laser D-ToF, è possibile su due livelli. Quindi se come me avete una casa con due piani potrete tranquillamente gestire entrambe le mappature senza problemi.

Ultima ma non per questo meno importante la funzione che permette l’utilizzo attraverso gli assistenti vocali Google Home e Alexa. Nei nostri test abbiamo utilizzato Alexa che ci permette di azionare, fermare e mandare in carica il ostro robot con i comandi vocali.

Chi dovrebbe acquistarlo?

In conclusione ci sentiamo di consigliare questo robot aspirapolvere e lavapavimenti a chiunque ami la tecnologia e sia alla ricerca di una soluzione per la pulizia della casa che sia domotica e autonoma in praticamente ogni sua forma.

La pulizia e lo svuotamento autonomo rendono questo Ecovcs Deebot N8+ un vero e proprio gioiello di pura tecnologia. La pulizia continua che continua una volta ricaricata la batteria, lo svuotamento automatico e la mappatura accurata e precisa fanno sì che difficilmente si potrà fare a meno di questo aiutante robotico una volta provato.

Certo il prezzo non è dei più abbordabili ma il prezzo è in linea con il mercato.

Ci sarebbe piaciuto avere un impatto più “importante” in fase di lavaggio ma nel complesso le pulizie fatte in maniera tradizionale saranno solo un ricordo.

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico,Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa 【Esperti di robotica】 Da oltre 23 anni Ecovacs dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot. Oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo possiedono il robot aspirapolvere Ecovacs. La missione di Ecovacs: un robot per ogni famiglia.