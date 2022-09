Recensione DreameBot L10s ultra: difficile volere di più

In questo articolo andremo a vedere la recensione di DreameBot L10s ultra. Aspira, lava evita gli ostacoli, si pulisce e asciuga da solo e ha anche un’ottima telecamera integrata

Dopo la recensione del buon Dreame H12 scopa aspirapolvere, lava pavimenti e aspira liquidi, Dreame ha deciso di lanciare sul mercato un sistema di aspirazione e lavaggio completamente autonomo come difficilmente se ne vedono in circolazione sul mercato.

La tecnologia, quando messa al servizio dell’uomo, può davvero fare cose fantastiche. In passato abbiamo recensito molteplici robot aspirapolvere, ognuno con caratteristiche differenti ma non temiamo smentita nello scrivere che qui siamo davanti al più completo ed efficiente bot automatico per le pulizie domestiche che abbia varcato le nostre pagine. Quindi internauti e amanti della tanta resa con poco dispendio di energie, o popolo di persone sempre di corsa, preparatevi a leggere la recensione di questo DreameBot L10s firmato Dreame.

Design classico ma moderno | Recensione DreameBot L10s ultra

Il DreameBot, affiancato alla sua base di ricarica, svuotamento, pulizia e asciugatura vanta un’estetica ricercata e funzionale.

Il bianco scelto per la base ed il robot lo rende classico ma grazie agli inserti cromati e ai comandi touch non manca la modernità nel quadro generale. Le dimensioni (423 x 340 x 568mm) non troppo esagerate permettono l’installazione anche in un angolo della casa senza mai infastidire.

Considerando inoltre che la base contiene i due serbatoi (2.5 litri per l’acqua pulita e 2.4 litri per l’acqua usata), il sacchetto raccogli polvere e il detersivo per il lavaggio, non possiamo di certo lamentarci. Gli ingegneri che hanno lavorato al progetto di questo Dreame si sono davvero superati nel contenere gli spazi e fornire tutto il necessario in uno spazio molto ristretto.

La cosa che più ci ha colpito in questa fase è stato scoprire che il detersivo viene immesso nel circuito di lavaggio in maniera autonoma inserendo il flacone fra i due serbatoi dell’acqua. Esattamente come si metterebbe una cartuccia d’inchiostro per stampante viene inserito il flacone di detergente, una scelta davvero indovinata.

Per quanto riguarda il robot, il design richiama quello della dock. Ritroviamo il bianco che viene sapientemente spezzato da inserti neri e dalla telecamera frontale. Viene ripresa anche la cromatura posta sul sistema radar per mappatura e anche qui non mancano i comandi touch.

Cosa troviamo nella confezione? | Recensione DreameBot L10s ultra

All’interno della confezione troviamo ovviamente il nostro DreameBot e la sua base di ricarica. Inoltre scartando lo scatolo si trovano: un sacchetto per la raccolta della polvere, due spazzole per il lavaggio e la lucidatura del pavimento, un flacone di detersivo e una spazzola per la pulizia della base oltre agli ovvi manuali d’istruzione.

Ci sarebbe piaciuto trovare almeno un sacchetto di scorta per la raccolta della polvere ma considerando che un solo contenitore può durare anche fino a tre mesi si può sorvolare tranquillamente, d’altronde quando si acquista un’auto nuova non ci si trova il pieno di benzina dentro no?

Aspirazione e lavaggio | Recensione DreameBot L10s ultra

Cominciamo con il dire che il sistema di aspirazione di questo DreameBot L10s ultra è davvero entusiasmante. Grazie al potente motore che sviluppa una potenza di 5300 Pa polvere e piccoli residui sul pavimento non hanno davvero scampo. Con una singola passata il nostro fido robot può solo aspirare oppure anche lavare.

Abbiamo testato il DreameBot su diverse superfici e in ogni singolo test siamo rimasti entusiasti dei risultati. Grazie al sistema di navigazione LDS la mappatura è pressoché perfetta. Se al tutto aggiungiamo l’ottima camera a colori con funzione di riconoscimento ostacoli e non solo, il quadro è presto fatto.

Il sistema di navigazione non solo riconosce gli ostacoli e li evita ma segnala anche eventuali criticità.

Durante un ciclo di pulizia il nostro DreameBot si è imbattuto in un filo di corrente collegato a una lampada e dopo avercelo segnalato tramite l’app (con una foto) ci ha avvertito che non sarebbe ripassato in quel punto.

Il riconoscimento funziona anche in maniera più complessa. Infatti durante un altro ciclo di pulizia ha rilevato un piccolo pezzetto di legno segnalandolo come possibile escremento di animale domestico. All’avvio infatti viene richiesta la presenza di eventuali animali e nel caso il nostro amico quadrupede lasci qualche “ricordino” saremo avvisati. Così facendo il robot eviterà di passare al di sopra di questo punto per non trascinare il misfatto per tutta la superficie.

Anche il mopping è al top

A proposito di mappatura è possibile quella su più livelli. Potrete infatti tramite l’app mappare più piani dello stesso edificio. Ovviamente ci sono anche le classiche possibilità di scegliere una stanza da pulire per prima o una da evitare.

In poche parole l’aspirazione e la mappatura sono impeccabili. Inoltre non da sottovalutare lo svuotamento automatico che permette per l’appunto di dimenticarsi anche di svuotare il serbatoio della raccolta polvere.

Ottimo anche l’incremento di aspirazione del tappeto. A proposito di tappeti, è fantastico anche il fatto che a contatto con esso le spazzole di lavaggio si alzino in maniera del tutto autonoma. Se infatti il nostro robot è nel mezzo della pulizia e rileva un tappeto, le spazzole posteriori si solleveranno e noi ancora una volta non dovremo fare assolutamente nulla!

Prove di aspirazione superate, ma come lava?

In prodotti simili abbiamo notato che nonostante la qualità di aspirazione fosse buona (anche se in questo caso è addirittura migliore), le fasi di lavaggio lasciavano a desiderare. Non è questo il caso del DreameBot che anche nelle sessioni di lavaggio si destreggia egregiamente.

Innanzitutto è doveroso rimarcare la funzione che permette al robot di alzare in maniera autonoma le spazzole di lavaggio in prossimità di un tappeto. In questo modo non dovremmo più delimitare nessuna area con barriere fisiche o virtuali nella mappa dedicata al lavaggio. Le spazzole premono con forza sul pavimento (180 giro al minuto con pressione verso il basso) e riescono a lucidare oltre che a lavare con estrema facilità.

Il lavaggio è sicuramente aiutato da tre elementi fondamentali. In primis ci sono i due serbatoi delle acque e sicuramente l’inserimento autonomo nel circuito del detergente. Non trascurabile anche la pulizia e l’asciugatura delle spazzole. Quest’ultima ha una durata di sole due ore. Il tempo impiegato è senz’altro frutto di una feature non trascurabile ossia l’utilizzo di aria calda per l’asciugatura.

Le spazzole a ogni lavaggio vengono sciacquate e asciugate in modo da eliminare sporcizia e cattivi odori.

In poche parole per l’ennesima volta l’intervento da parte dell’utente è pressoché limitato o quasi nullo. Basterà infatti tenere pieno il serbatoio dell’acqua pulita e svuotare quello dell’acqua di raccolta.

Possiamo affermare quindi che finalmente siamo davanti a un prodotto che lava e aspira davvero in completa autonomia e lo fa davvero bene!

Anche l’app funziona perfettamente | Recensione DreameBot L10s ultra

Il tutto viene aiutato da un’applicazione intuitiva e completa che ci offre tantissime possibilità senza mai complicarci la vita.

Come sempre potremo scegliere potenza d’aspirazione o quantità d’acqua ma potremo anche utilizzare la videocamera integrata per dare un’occhiata alla nostra casa e al nostro animale domestico.

L’applicazione offre infatti la possibilità di accendere la camera e guidare manualmente (tramite una console che appare sullo schermo dello smartphone).

In questo modo durante la nostra assenza potremmo anche dare uno sguardo alla casa e perché no? Spiare i nostri amici a quattro zampe quando non sanno di essere osservati.

Chi dovrebbe acquistare questo DreameBot L10S?

In conclusione siamo davanti a un prodotto fantastico che finalmente davvero può operare quasi in completa autonomia. La mappatura, il sistema di aspirazione e quello di lavaggio sono fenomenali e non mostrano lacune.

Impossibile non citare l’ottima applicazione, la dock di svuotamento, lavaggio e asciugatura che da sola vale il prezzo del biglietto.

Ovviamente tutto questo ha un costo che, se pur non accessibile a tutti, è ben giustificato dalle tecnologie e dai materiali utilizzati.

Senza paure di sbagliare possiamo affermare che siamo davanti al miglior robot aspirapolvere e di lavaggio di cui potete leggere nelle nostre pagine.

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che in completa autonomia svolga per voi le pulizie e che allo stesso tempo offra anche di più (vedi l’ottima camera sull’anteriore), che possa essere sfruttato su più superfici e su più livelli lo avete trovato, si chiama DreameBot L10S!

L’unico dubbio sull’acquisto che ci sentiamo di menzionare è l’arrivo del DreameBot L10S Pro che senza scendere nei dettagli promette di mantenere alta la qualità ma apportando alcune modifiche essenziali.

Non dovrebbe esserci una stazione di svuotamento ma rimarrebbe comunque l’ottimo sistema di pulizia e lavaggio, scusate ovviamente il condizionale ma le informazioni sono ancora segretissime.

Non vogliamo inoltre farvi troppi spoiler e, se Dreame lo vorrà, vi porteremo la recensione anche di questa variante che cambia di colorazione, ne volete sapere di più? Rimanete sulle pagine di tuttoteK dove la tecnologia è passione!

