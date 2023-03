Recensione Dreame M12: evoluzione o involuzione?

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Dreame M12. Non è un aspirapolvere e non è una lavapavimenti, se fossimo in un lungometraggio animato la frase continuerebbe con un solenne: sa solo quello che non è…

Fortunatamente per voi lettori qui siamo nel mondo reale e abbiamo le idee molto chiare su questo Dreame M12.

Dopo una lunga esamina, test a suon di polveri e aspirazioni selvagge di liquidi e sporco in generale siamo pronti a fornire il nostro solenne giudizio sull’ultimo ritrovato in caso Dreame. Sarà stato in grado questa lavapavimenti ibridata a un aspirapolvere di piccole dimensioni a convincerci? Scopritelo in questa recensione dedicata.

Packaging e design | Recensione Dreame M12

In questa recensione dedita al‘M12 di Dreame cercheremo di andare spediti verso il punto. Ci prenderemo la libertà di non approfondire completamente alcuni punti che rimangono in comune con diretto predecessore Dreame H12 di cui potete leggere qui la recensione. La scelta è ovviamente stata fatta ponderando il fatto che in tal maniera ci si possa focalizzare in maniera più preponderante sui nuovi aspetti e le nuove modifiche introdotte.

Cominciamo nel dire che non ci sono grandi differenze fra questo e il modello precedente. Rimane un ampio display che cambia lievemente l’interfaccia. Si aggiunge un manico all’aspirapolvere necessario per il nuovo sistema di utilizzo dello stesso.

I colori e tutto quanto già apprezzato precedentemente rimangono invariati.

Anche gli accessori e i vari filtri rimangono li stessi.

In poche parole non troviamo grandi novità fronte estetico ma non temete le novità ci sono e sono anche piuttosto importanti.

Ritroviamo anche il display molto grande ci fornisce tutte le informazioni necessarie e ci permette di tenere sempre sott’occhio la batteria e la modalità di aspirazione. Per cambiare modalità d’utilizzo (automatica o di aspirazione) basterà premere il tasto posto sul manico. Quest’ultimo vanta un aggiornamento grafico che risulta più dettagliato e intuitivo.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Dreame M12

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un pare completo abbiamo provato questo aspirapolvere su diversi tipi di superfici e di piastrelle differenti sporcando di proposito (e talvolta non facendolo apposta) le nostre superfici calpestabili.

La prima cosa che salta all’occhio è sicuramente l’incremento della potenza che passa da 200 a 300 watt. Anche la batteria è stata migliorata e riesce a mantenere la medesima durata (circa 30 minuti) nonostante l’incremento energivoro.

Un altro cambiamento sostanziale risiede nell‘aumento della capienza dei serbatoi. I serbatoi dell’acqua pulita e del’acqua di recupero passano infatti da 500ml per l’acqua sporca e 900ml per l’acqua pulita a 700ml e 920ml. Una scelta che ci ha fatto piacere dato che noi siamo stati fra quelli che avevano suggerito una maggior capienza per i serbatoi.

Test e utilizzi quotidiani

Per quanto riguarda l’utilizzo quotidiano non ci discostiamo molto da quanto detto per l’H12, in linea generale siamo soddisfatti e l’aumento di potenza sicuramente aiuta nei compiti di pulizia quotidiani.

La vera novità però è un’altra. Infatti il nuovo Dreame M12, rispetto al suo predecessore ci permette di raggiungere gli angoli più nascosti o i nostri divani e le nostre poltrone con un sistema totalmente nuovo. La grande novità infatti risiede nel poter letteralmente scollegare il motore dal corpo aspirapolvere e collegarlo a un serbatoio a sestante. In questo modo oltre a poter aspirare e lavare i nostri pavimenti potremmo raggiungere poltrone, mensole o divani. Grazie a questa soluzione ingegnosa si riuscirà, in parte a sopperire, alla mancanza di poter usare il Dreame per raggiungere punti più difficili.

In poche parole confermiamo quanto di buono avevamo già imparato ad apprezzare con Dreame H12 e che in questo nuovo modello, grazie anche alla potenza aumentata, è anche migliore.

Chi dovrebbe acquistare questo Dreame M12

In conclusione siamo davanti a un aspirapolvere lavapavimenti con un plus molto interessante. Laddove in passato era preclusa la possibilità di raggiungere punti poco accessibili o semplicemente ci era impossibile compiere azioni di sola aspirazione, anche se modeste, ora è possibile.

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere, lavapavimenti con questo Dreame M12 sicuramente non rimarrete delusi.

Le differenze fra questo e il modello precedente non giustificano sicuramente un nuovo acquistato ma altrettanto senza dubbio per gli incerti le scuse sono finite.

L’aumento di potenza, il display migliorato, i serbatoi più capienti e la possibilità di avere un vero e proprio aspirapolvere portatile rendono ancor più completo un prodotto che già si era presentato in maniera più che valido.

(in offerta su amazon.it) Dreame M12 Aspirapolvere e Lavapavimenti Intelligente, Aspirapolvere portatile senza fili All in One per pavimenti di ogni tipo anche in legno duro,Mop pulente multi-superficie ASPIRAPOLVERE E LAVAPAVIMENTI 2 IN 1 - L'aspirapolvere per pavimenti pulisce facilmente i residui bagnati, asciutti o appiccicosi sui pavimenti duri. Passando alla modalità aspirapolvere a mano, è possibile utilizzare la versatile combinazione cremagliera/spazzola per pulire tappeti, divani, auto, mobili, tende e altro ancora. Consigliato per le famiglie con animali domestici.