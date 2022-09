Recensione Dreame H12: pulizia continua e una buona aspirazione

In questo articolo vedremo la recensione del Dreame H12. Non è solo un aspirapolvere e non è neanche solo una lavapavimenti

Siamo davanti a un prodotto completo ed efficace in grado di farci risparmiare tempo e fatica. Aspirare solidi e liquidi con un solo passaggio mentre si lava il pavimento sembra un sogno? Grazie a Dreame H12 si può fare ma scopriamo insieme pregi ed eventuali difetti in questa recensione dedicata a questo nuovo arrivato sul mercato della pulizia casalinga.

Packaging e design | Recensione Dreame H12

Se dovessimo descrivere in tre parole lo stile scelto e il contenuto della confezione useremmo sicuramente questi termini: elegante, completo e funzionale.

Iniziando dalla confezione si può notare una grande cura per i dettagli. Nulla è lasciato al caso; ogni parte dell’aspirapolvere è imballata alla perfezione e dando un’occhiata allo scatolo esterno è possibile carpirne una miriade d’informazioni. Oltre a mostrarci foto dettagliate del prodotto la confezione rivela anche le sue funzioni principali. Il tutto ci permette di avere un quadro completo delle possibilità di utilizzo.

Una volta scartati gli imballi vari ci si trova davanti a una serie precisa e completa di accessori molto utili. Oltre al nostro aspiratutto troviamo infatti la base di ricarica che ci permetterà di contenere comodamente anche la spazzola rotante di ricambio e un filtro epa di scorta. Le parti porta accessori della base non sono fisse e qualora foste interessati a ridurre l’ingombro della base lo potrete fare rimuovendole.

Ovviamente all’interno della confezione troviamo anche il corpo motore con già i due serbatoi, acqua pulita e acqua di recupero, il manico che va incastrato e il caricabatterie.

Design accattivante

Parlando di design troviamo una linea semplice ma elegante con curve affusolate e tratti ben definiti. La gestione degli spazi e ottimale. Dreame ha infatti deciso, al contrario di brand concorrenti, di portare sul frontale entrambi i serbatoi. Così facendo l’ingombro è diminuito il design ne ha sicuramente guadagnato. Va detto però che i serbatoi sono più piccoli della media che in genere si attestano sul litro per ciascuno, al contrario il nostro H12 si presenta con un serbatoio da 900 millilitri per l’acqua pulita e uno da soli 500 millilitri per quella sporca.

In poche parole si è scelto di premiare il design rispetto alla comodità, o meglio così potrebbe sembrare ma in realtà questa scelta porta anche a un risparmio di peso che, anche solo di poco, si fa sentire se come noi avete una casa su più livelli e le scale sono l’obbligo.

Il display molto grande ci fornisce tutte le informazioni necessarie e ci permette di tenere sempre sott’occhio la batteria e la modalità di aspirazione. Per cambiare modalità d’utilizzo (automatica o di aspirazione) basterà premere il tasto posto sul manico.

In modalità automatica il nostro Dreame H12 rileverà la densità di sporco e colorerà l’anello sul display in base a cosa viene rilevato (Verde per lo sporco leggero, arancione per quello intermedio e rosso per le macchie più ostinate).

Tutte le informazioni importanti oltre a essere visibili a schermo possono essere inoltre ascoltate tramite la voce del nostro aspirapolvere.

Utilizzo e prestazioni | Recensione Dreame H12

Abbiamo utilizzato questo aspirapolvere senza fili per circa tre settimane e ora siamo pronti a dare il nostro giudizio.

Per dare un pare completo abbiamo provato questo aspirapolvere su diversi tipi di superfici e di piastrelle differenti sporcando di proposito (e talvolta non facendolo apposta) le nostre superfici calpestabili.

Parliamo di autonomia

La potenza si attesta sui 200 W il che offre un buon risultato aspirante sia per i solidi che per i liquidi. Ovviamente una potenza leggermente superiore ad alcuni dei modelli direttamente concorrenti ne abbassa il tempo di utilizzo con una sola ricarica. Con una ricarica completa (circa 5 ore) potremmo utilizzare il nostro Dreame H12 per circa 30 minuti, non esattamente un’eternità. Purtroppo il tempo di utilizzo è molto limitato e una seconda batteria di supporto è quasi una scelta obbligata se avete una casa di medie dimensioni.

Test e utilizzi quotidiani

La funzione automatica riesce a distinguere in maniera efficiente il tipo di sporco e reagisce con prontezza al cambio di potenza.

Non ci siamo mai ritrovati scontenti nei momenti di aspirazione che si tratti di polveri o di liquidi.

Nonostante l’autonomia non sia delle più incoraggianti se passato una volta al giorno (quindi non permettendo di far aumentare eccessivamente lo sporco sulle superfici) si riesce a mantenere i pavimenti lucenti e ben disinfettati, il tutto è possibile anche grazie all’ottimo detersivo in dotazione.

I serbatoi sono adatti allo scopo anche se un piccolo aumento di capienza di quello dedicato all’acqua sporca non avrebbe certo fatto male. Nel complesso però data anche la durata della batteria le scelte sono abbastanza congrue.

Ottimo anche il sistema di auto pulizia. Dopo aver riportato l’aspirapolvere sulla base e premuto l’apposito pulsante laverà la spazzola e il tubo di scarico passando tutto lo sporco nell’apposito recipiente. Un consiglio da parte nostra è quello di alternare le spazzole e mettere sempre ad asciugare quella appena utilizzata in modo da non permettere la creazione di eventuali cattivi odori derivanti dall’umidità della stessa spazzola.

Chi dovrebbe acquistare Dreame H12?

In conclusione siamo davanti a un prodotto bello, elegante e funzionale. Non mancano alcune piccole pecche come la scarsa autonomia e i serbatoi leggermente ridotti nelle dimensioni.

Per quanto riguarda le fasi di aspirazione, che si tratti di solidi o di liquidi, la potenza è più che sufficiente e anche grazie al sistema di traino della spazzola svolgere le pulizie quotidiane sarà quasi un piacere.

Grazie a Dreame H12 potrete buttare via stracci e spazzoloni anche se va sempre fatto il conto con le tempistiche di ricarica.

Nonostante a nostro avviso Dreame H12 non voglia andare a sostituire completamente la classica scopa aspirante è sicuramente un valido alleato da affiancare ai nostri piccoli elettrodomestici.

Le pulizie quotidiane e i piccoli incidenti domestici, come un bicchiere di succo di frutta rovesciato sul pavimento, saranno affrontate con un sorriso e viste come un ottima scusante per utilizzare il nostro nuovo Dreame H12.

La nuova tecnologia che si sta sviluppando sarà senza dubbio in grado di renderci la vita ancora più comoda. E nonostante forse in alcuni cardini essa sia ancora un po’ acerba ci sentiamo di promuovere questa novità sperando di vederla crescere e maturare nel prossimo futuro.