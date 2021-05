Recensione Desktop Speaker V8: sensazioni da low-budget

In questa recensione vedremo all’opera il Desktop Speaker V8, soundbar davvero economica per approcciarsi al mondo del gaming e non solo

Il mondo del gaming prosegue nella sua ormai rapida e costante evoluzione, sfornando prodotti sempre più all’avanguardia. Tuttavia non bisogna dimenticarsi di tutte le persone che, per vari motivi, si approcciano per la prima volta a questo mondo. L’utilizzo di prodotti semplici, basilari e soprattutto economici sono essenziali, anche per capire sin da subito se il mondo in cui si sta entrando è di proprio gradimento. La recensione di oggi verte su un prodotto assolutamente entry-level, il Desktop Speaker V8.

Unboxing e installazione | Recensione Desktop Speaker V8

Il prodotto, di origine cinese, si presenta in una scatola molto essenziale di cartone in cui, comunque, sono presenti diverse scritte che elencano le caratteristiche tecniche e il logo del dispositivo stesso. All’interno della confezione si trova esclusivamente lo speaker, protetto adeguatamente da alcuni inserti in plastica che ne bloccano eventuali urti accidentali. A corredo il libretto d’istruzioni.

L’installazione è davvero fulminea, in quanto sono presenti esclusivamente due cavi: un USB per l’alimentazione e un cavo jack da 3,5 per il flusso dati audio. Essenziale sapere che lo speaker non potrà essere autoalimentato dalla sola uscita mini-jack. Ciò significa che sarà comunque necessario collegare anche l’alimentazione (dalla console, dal pc o magari anche da un power bank).

Caratteristiche tecniche

Il Desktop Speaker V8 si alimenta in DCa 5V 1000mA. Ha una risposta in frequenza dai 25Hz-20KHz. Le dimensioni del prodotto esatte sono di 415x78x68mm. È provvisto di due speaker separati che suonano in maniera sufficiente, ma avremo modo di parlarne in un paragrafo dedicato poco più sotto. Il prodotto è anche provvisto di un sistema che ne previene possibili interferenze con computer o smartphone. È presente infine a bordo il Bluetooth che lo rende adatto anche ad un uso ricreativo, magari in un salotto o in una stanza da giochi.

Audio e opinioni | Recensione Desktop Speaker V8

Iniziamo subito ad analizzare alcuni degli aspetti emersi dopo qualche giorno di test. Partiamo dal design: a mio parere uno dei pregi fondamentali di questo speaker. Sicuramente l’aria “plasticosa” c’è e si avverte, tuttavia lo stile utilizzato è molto apprezzabile, nasconde sicuramente bene la fascia di prezzo a cui appartiene. Lo speaker è anche munito di led RGB sulle due estremità: i colori non sono personalizzabili però l’effetto che danno, anche in condizioni di scarsa luminosità, è sicuramente riuscito. Particolarmente apprezzato, infine, il materiale utilizzato per ricoprire i due speaker omnidirezionali.

Passiamo all’audio, vero punto cardine della recensione. Se vi aspettate un suono surround degno del miglior paio di cuffie siete sicuramente fuori strada. Il prodotto è adatto ad un uso veramente consumer, a chi non ha particolari aspettative o magari, come detto prima, si approccia per la prima volta a questo mondo. Il suono risulta un po’ impastato, a volumi alti tende a distorcere e a produrre un fastidioso rumore di fondo. Il livello ottimale per una resa sonora discreta è intorno al 70% (valore impostabile dalla comoda rotella presente sul lato destro dello speaker).

A mio parere poco adatto a giochi FPS, in quanto non facilmente distinguibile la posizione dei nemici a partire dall’audio. Tuttavia ritengo sia una scelta saggia per chi ha problemi di spazio, vuole una soundbar da scrivania per giocare a titoli d’avventura, d’azione o di altro genere dove l’audio non è un fattore decisivo per la riuscita della partita stessa. Tramite Bluetooth la resa sonora non migliora, tuttavia il raggio d’azione è comunque sufficiente e le interferenze sono poche.

Conclusioni | Recensione Desktop Speaker V8

Di certo non si tratta di un top di gamma, e non si pone l’obiettivo di esserlo. L’ho trovato un dispositivo davvero basilare per approcciarsi a questo mondo. Per godersi una serie TV o un gioco dalla scrivania col proprio computer o dalla propria console credo sia l’opzione giusta. Il prezzo è davvero contenuto, parliamo di poche decine di euro, di conseguenza sarebbe anche sbagliato aspettarsi molto di più. Abbina in definita un audio mediocre ad uno stile che personalmente piace e che ritengo adatto ad ogni spazio della casa.

Voi cosa ne pensate di questo Desktop Speaker V8? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornato sulle ultime novità e non solo.