Recensione D-Link Wire-Free Camera Kit

In questa recensione andremo ad analizzare il sistema di sicurezza D-Link Wire-Free Camera Kit. Andiamo a scoprirlo insieme

La sicurezza personale, della casa o di un negozio è sempre un tema molto delicato. Cerchiamo sempre il miglior modo per controllare ogni istante della giornata, sperando che non accada mai nulla. Fortunatamente questo mercato è molto ampio e offre moltissime opzioni per ogni acquirente a seconda delle esigenze dello stesso. Anche D-Link, azienda di elettronica taiwanese, si è mossa in questo ambito e in questa recensione andremo a vedere Wire-Free Camera Kit, il sistema composto da due telecamere e un hub.

Scheda tecnica

Sensore d’immagine : CMOS progressivo 1/4″ 2 megapixel

: CMOS progressivo 1/4″ 2 megapixel Obiettivo : 1,9 mm con apertura F2.2, angolo di visuale: 115° (orizzontale), 64° (verticale), 140° (diagonale)

: 1,9 mm con apertura F2.2, angolo di visuale: 115° (orizzontale), 64° (verticale), 140° (diagonale) Angolo PT : nessuna rotazione

: nessuna rotazione Illuminazione minima : B/N (Modalità notturna), LED IR accesi: 0 lux

: B/N (Modalità notturna), LED IR accesi: 0 lux Giorno e notte : sensore PIR (infrarossi passivo) integrato

: sensore PIR (infrarossi passivo) integrato Visione notturna : 7,5 metri

: 7,5 metri Risoluzione max : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Frequenza dei fotogrammi : 24 fps

: 24 fps Compressione video : H.264

: H.264 Ingresso audio : microfono integrato

: microfono integrato Uscita audio : altoparlante integrato

: altoparlante integrato Connessione : Videocamere: 2,4 GHz: 802.11n con criptazione WPA2 Hub: Wireless: 2,4 GHz: 802.11n wireless con criptazione WPA2 Protocolli di rete: IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, IPv6

: Archiviazione locale : slot per scheda microSD (fino a 128 GB), tramite USB per archiviazione su disco esterno

: slot per scheda microSD (fino a 128 GB), tramite USB per archiviazione su disco esterno Archiviazione cloud : archiviazione cloud mydlink

: archiviazione cloud mydlink Allarme intelligente : rilevazione dei movimenti

: rilevazione dei movimenti Audio bidirezionale : supportato (doppio microfono)

: supportato (doppio microfono) Condizioni operative : -20°C ∼ 45°C, umidità da 20% a 80% (senza condensa)

: -20°C ∼ 45°C, umidità da 20% a 80% (senza condensa) Alimentazione : Videocamere: tramite batteria ricaricabile, 23,5 Wh, 3,6 V Hub: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, consumo massimo: 18 W

: Dimensione del prodotto : Videocamere: 85 x 66 x 85 mm Hub: 65 x 134 x 150 mm

: Peso : Videocamere: ≅240 grammi Hub: ≅195 grammi

:

Confezionamento e design | Recensione D-Link Wire-Free Camera Kit

Il nostro kit arriva in una confezione a scorrimento sopra la quale potremo trovare importanti informazioni riguardanti le funzionalità dello stesso, il contenuto e i vari requisiti per far funzionare il tutto al meglio. Una volta aperta la scatola, ci ritroveremo davanti ai due corpi principali delle videocamere e all’hub Wi-Fi, il quale permetterà la comunicazione fra il nostro dispositivo smart e le telecamere. Tramite quest’ultimo sarà inoltre possibile collegare fino a quattro videocamere contemporaneamente.

Sotto questi componenti troveremo uno scomparto con: un cavo Micro-USB per ricaricare le telecamere, un cavo per l’alimentazione dell’hub, un cavo Ethernet per collegare l’hub al modem, un braccio e due staffe magnetiche per il montaggio delle telecamere. Proprio questo set a corredo però fa sorgere già alcuni problemi dei quali vi parleremo più avanti.

Il design, sia delle telecamere che dell’hub, è molto semplice. Nella parte frontale di quest’ultimo troveremo solo dei piccoli LED che indicano lo stato di accensione e connessione dei vari dispositivi e un piccolo altoparlante utile per lanciare l’allarme in caso di ladri in casa. Sul retro invece avremo il tasto di accensione, le varie prese per collegare l’hub all’alimentazione e al modem e una comoda presa USB che permetterà di salvare i video direttamente su uno storage esterno. In alternativa, sulla parte laterale si trova l’apposito slot per inserire una microSD sulla quale effettuare le registrazioni.

Le telecamere invece presentano sulla parte frontale l’obiettivo circondato dai led e il sensore PIR che permette lo switch automatico dalla modalità giorno a quella notturna. Sul lato troviamo il tasto per accoppiare la telecamera all’hub, mentre nella parte retrostante, oltre alla presa Micro-USB per la ricarica, è posizionato un incavo magnetico che permetterà di fissare la telecamera alle staffe. L’alloggio per avvitare la telecamera sul braccio di montaggio invece si trova nella parte sottostante. Quest’ultima inoltre è piatta, il che rende la telecamera adatta anche per essere posizionata su un mobile.

Configurazione e montaggio | Recensione D-Link Wire-Free Camera Kit

Prima di passare al montaggio delle telecamere nelle apposite posizioni designate, sarà necessario configurarle affinché comunichino perfettamente con l’hub e con il dispositivo smart da noi designato. Tuttavia, sebbene questo passaggio sia alquanto facile e intuitivo, in qualche caso può creare qualche piccolo problema. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire il perché di queste parole.

Come avevamo anticipato precedentemente, i cavi in dotazione non sono molto lunghi. Questo può essere un problema in fase di configurazione (e anche successivamente) poiché l’hub dovrà essere posizionato, causa di forza maggiore, vicino al nostro modem. Tuttavia, dovremo disporre anche di una presa elettrica per l’alimentazione nelle vicinanze. Capite benissimo che, se il cavo del modem è abbastanza lungo e permette di posizionarlo lontano da una presa, saremo costretti a trovare un’alternativa valida per collegare l’hub D-Link.

la configurazione in generale tuttavia non è molto complessa. Basterà scaricare l’apposita app sul vostro dispositivo smart tramite lo store, creare un profilo e seguire i passi descritti a schermo. Tuttavia in questi step non compare quello che ci dice di premere il tasto di accoppiamento sull’hub, nel caso le telecamere non siano rintracciate subito. Cosa da poco, ma che può creare qualche dubbio in chi non è esperto di questi dispositivi. Lato montaggio invece tutto risulta alquanto più semplice.

Fissare il braccio o le staffe sarà facilissimo tramite gli appositi fori presenti. Inoltre la società ci dà in dotazione sia le viti che i tasselli per facilitare ancora di più le operazioni. L’unico problema lo si può riscontrare nel momento in cui andremo a posizionare le telecamere. Non essendo mobili, toccherà a noi posizionarle nella giusta direzione affinché inquadrino quello che vogliamo.

Esperienza generale | Recensione D-Link Wire-Free Camera Kit

La nostra esperienza con questo sistema di sicurezza ha vissuto momenti molto altalenanti. Partiamo innanzitutto dalla batteria delle telecamere. Quest’ultima è forse uno dei punti migliori di questo sistema di sicurezza, in quanto, almeno durante la nostra esperienza, non abbiamo mai dovuto ricaricare le telecamere. E per fortuna oseremmo dire! Sebbene una carica permetta di utilizzare per molto tempo le telecamere, il momento peggiore arriva quando la batteria si esaurisce.

Dal momento che il cavo di ricarica è molto corto, saremo costretti a togliere la telecamera dal braccio o dalla staffa per poterla ricaricare. Inoltre, se si scaricano in contemporanea, dovremo aspettare che una sia carica dal momento che vi è un solo cavo. La presa Micro-USB non facilita questi passaggi in quanto lo standard attuale ormai è quello delle USB type-C. Quindi non solo la fase di ricarica durerà di più, ma sarà anche difficile reperire un secondo cavo per ricaricarle contemporaneamente.

In generale tuttavia le telecamere funzionano veramente bene. Nonostante la risoluzione sia solo in 1080p, si possono riscontrare delle immagini molto nitide sia di giorno che di notte. La certificazione IP65 delle quali sono dotate le rende poi ottime sia per l’uso all’interno che all’esterno degli edifici. Così sarà quindi possibile tenere sotto controllo l’ingresso e una delle stanze interne da noi selezionata.

Molto apprezzato è stato il fatto che i video possano essere registrati sia su cloud che su microSD o addirittura su un disco esterno tramite la connessione USB. Ciò garantisce ampia libertà di scelta, senza vincolarci per forza ad abbonamenti mensili o annuali. Buono è risultato anche il riconoscimento dei movimenti e la possibilità di selezionare un “contatto designato” per le varie segnalazioni che arriveranno dal nostro kit.

Un’app migliorabile | Recensione D-Link Wire-Free Camera Kit

Sebbene quindi la parte hardware, nonostante alcuni limiti dovuti alla lunghezza dei cavi e all’immobilità delle telecamere, non abbia poi grossi problemi, la parte software invece lascia un po’ a desiderare. L’app infatti è lo strumento che permette la comunicazione fra i dispositivi e noi, ovunque noi siamo e in qualsiasi situazione. Tuttavia proprio quest’ultima risulta alquanto fallace in alcuni momenti, rendendoci impossibile compiere qualsiasi azione.

Spesso infatti abbiamo riscontrato problemi con la riproduzione in live delle immagini derivanti dalle telecamere. Più nel dettaglio, in alcuni casi quando si avviava la visualizzazione in live tramite l’apposito riquadro della telecamera, l’app continuava a caricare per tantissimo tempo, senza però mai fornirci alcuna immagine come output. Anche quando riuscivamo a caricare il video, comunque si impiegava troppo tempo.

Tutto ciò, unito a un delay di circa 3 secondi (ritardo attribuibile alla comunicazione telecamere-hub-smartphone), rende quasi impossibile controllare velocemente cosa accade dentro casa. Inoltre, anche quando non si impiega molto a caricare, capita che i riquadri si disattivino se si riduce per sbaglio l’app. Saremo quindi costretti a ricaricare il tutto, facendoci perdere ulteriore tempo.

Abbiamo riscontrato poi uno strano problema con il microfono. Questo infatti, la prima volta che lo abbiamo attivato, ha funzionato con il rilevamento vocale. Tuttavia la volta successiva, sebbene non avessimo toccato nessuna impostazione, siamo stati costretti ad utilizzare il push-to-talk per poter comunicare con l’interlocutore dall’altra parte dello schermo. Anche sotto i comandi vocali abbiamo riscontrato alcuni problemi. L’integrazione con Alexa e l’assistente di Google è sicuramente ben apprezzata. Tuttavia trovare i comandi giusti da utilizzare non è semplice né intuitivo e sicuramente qualche indicazione in più sarebbe stata ben gradita.

Tiriamo le somme

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante il sistema D-Link Wire-Free Camera Kit ed è giunto quindi il momento di tirare un po’ le somme. Il kit si presenta sicuramente come una buona idea per tenere sotto controllo gli aspetti principali della nostra casa o del nostro negozio. La possibilità di poter collegare fino a quattro telecamere al nostro hub è una cosa molto gradita, sebbene il kit ne contenga solamente due.

La configurazione è abbastanza semplice, grazie soprattutto alle indicazioni a schermo tramite app. Anche la visione generale non dispiace, sia di giorno che di notte. Possiamo avere delle immagini nitide e l’ampiezza dell’inquadratura riesce a coprire un’ampia area. Molto apprezzata è stata la possibilità di poter scegliere dove salvare le varie clip; non saremo quindi obbligati a spendere soldi per un abbonamento annuale e potremo salvare tutto su uno storage esterno o su una microSD.

Sebbene quindi da questo punto di vista non vi siano problemi, questi arrivano dallo strumento che più di tutti sarebbe dovuto essere perfetto: l’app. Quest’ultima infatti presenta grosse lacune e ne rende difficile l’utilizzo. Spesso infatti non vengono caricati i video in diretta, il sistema per parlare non è molto chiaro (non si capisce se funzioni con rilevamento vocale o con push-to-talk) e anche i comandi vocali tramite assistente vocale non sono ben espliciti. Sicuramente si sarebbe potuto fare molto di più per migliorare questo aspetto molto importante.

Vi sono poi anche altri difetti non propriamente di poco conto, come ad esempio cablaggi molto corti, presa Micro-USB per la ricarica, un solo cavo per questa operazione e il fatto che le telecamere siano statiche, rendendo impossibile ruotarle se non fisicamente. Insomma, ci saremmo aspettati sicuramente di più da un kit che costa 399,99 € di listino. Per questa recensione riguardante il sistema D-Link Wire-Free Camera Kit è ormai tutto. Per non perdervi future recensioni riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!