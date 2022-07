Recensione Creative Stage Air V2: compattezza sinonimo di qualità

In questa recensione parleremo diffusamente della Creative Stage Air V2, soundbar da scrivania che coniuga bene qualità e prezzo

Un nuovo prodotto di Creative, azienda con cui siamo felici di collaborare da anni, che siamo felici di testare è questa soundbar da scrivania. Si chiama Stage Air V2 ed è decisamente compatta, versatile e dal suono che convince. In questa recensione la vedremo più nello specifico e cercheremo di tirare fuori pro e contro di un prodotto economico ma performanete.

Confezione e unboxing | Recensione Creative Stage Air V2

La confezione rappresenta il biglietto da visita delle aziende e questo Creative lo sa bene. La confezione è anzitutto ben imbottita, dai colori accesi e con tutte le informazioni a corredo che possono servire all’utente per destreggiarsi tra le spesso noiose caratteristiche tecniche. All’interno della confezione troviamo la soundbar con, a corredo, un cavo miniJack/miniJack e un cavetto USB-C/USB-A. Ovviamente a disposizione anche tutta la manualistica, naturalmente disponibile anche in lingua italiana.

Caratteristiche tecniche

Ecco una carrellata delle principali caratteristiche tecniche del prodotto:

Uscita in potenza: 2 x 5W

Potenza di picco: 20W

Ingresso nominale: 5V 2A

Duarata batterie: 6 ore

Versione Bluetooth: 5.3

Frequenza operativa: 2402-2480 MHz

Design e prime impressioni | Recensione Creative Stage Air V2

Iniziamo dal design a mio parere veramente azzeccato per il tipo di prodotto. Questo rientra tra le soundbr da gaming che è possibile posizionare sotto il monitor o comunque sulla scrivania. Lo spazio che occupa è davvero piccolo, e la possibilità di collegarla in bluetooth è sicuramente un punto a favore. Ritornando al design, questo è particolarmente minimale, ma allo stesso tempo pulito e quindi adatto davvero ad ogni scrivania. Sul lato destro del dispositivo si trovano i due tasti del volume, quello di accensione e spegnimento, ed il tasto Bluetooth. Sul retro, invece, troviamo l’ingresso jack e l’ingresso USB-C che può fungere sia da ingresso per la ricarca della batteria interna che ha, sia per il collegamento di ulteriori periferiche (come PS5, PS4, Nintendo Switch, PC o Laptop).

Appena estratta dalla confezione ho provveduto a collegarla per un primo test in bluetooth al mio laptop. Non appena si accende entra automaticamente in modalità pairing, non riscontrando periferiche via cavo collegate. Il pairing è immediato ed il dispositivo è subito pronto all’uso. Comodissimo il led presente sul fronte della soundbar in quanto si riesce ad avere sempre sotto controllo lo stato della soundbar. Di seguito i possibili stati del led:

Blu fisso: dispositivo collegato

Blu lampeggiante: modalità di associazione bluetooth

Verde fisso: collegamento tramite AUX

Viola fisso: collegamento tramite ingresso USB

Per quato concerne la fase di ricarica, anche in questo caso il led ci verrà in soccorso per segnalarci lo stato della ricarica:

Rosso fisso: ricarica in corso

Led spento: ricarica completata

Come si sente? | Recensione Creative Stage Air V2

Passiamo al comparto sonoro, quello più importante. Ho trovato questa Creative Stage Air V2 molto equilibrata su tutte le frequenze. Chiaramente l’assenza di un subwoofer dedicato (che invece si trova nella versione Stage V2) si fa sentire e non poco, però sulle frequenze medie ed alte riesce ad essere equilibrata e precisa. Per l’ascolto musicale l’ho trovata particolarmente performante, così come per la visone di film o di videogiochi in cui la spazialità non è fortemente impattante sull’esperienza di gioco. Sicuramente perde qualcosa in giochi stile “battle royal” dove la spazialità è fondamentale per un’esperienza di gioco immersiva ed appagante.

I punti di forza sono sicuramente la moltitudine di dispositivi associabili, la possibilità di collegarla a PC o console. La possibilità, inoltre, di switchare velocemente tra un dispositivo e l’altro mediante i tasti della soundbar.

Conclusioni e prezzo | Recensione Creative Stage Air V2

Chi ha detto che “compattezza” fa rima con “compromessi” ? Questo non è sicuramente il caso di Creative Stage Air V2. Un prodotto maturo, progettato dopo l’esperienza pregressa dei precedenti prodotti che concilia compattezza e qualità. Sarebbe eccessivo aspettarsi una qualità audio eccelsa, dato il prezzo e data la compattezza che ovviamente non può essere trascurata per motivi prettamente fisici.

Un prodotto che sento di consigliare a chi, soprattutto in questa torrida estate, vuole posare le cuffie e godersi un po’ di film, giochi o musica in completo relax. Voi cosa ne pensate di questa Creative Stage Air V2? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguire tuttoteK per rimanere aggiornati sulle utime novità e non solo.