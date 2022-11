Recensione Creative MUVO Go: sound superlativo

In questa recensione andremo a conoscere e analizzare il nuovo speaker Bluetooth MUVO Go realizzato da Creative. Scopriamolo insieme

Il mercato degli speaker Bluetooth è sempre più in espansione. Tuttavia, non è semplice trovare quello che non costi un’occhio della testa e che riesca a restituire un buon sound. Quest’oggi tratteremo in questa recensione MUVO Go, il nuovo speaker Bluetooth di Creative che si piazza nella fascia di prezzo media, ma che ha saputo comunque regalarci un buon sound con una potenza acustica veramente importante. Scopriamolo insieme.

Scheda tecnica

Dimensioni : 204 x 73 x 61 mm

: 204 x 73 x 61 mm Peso : 570 g

: 570 g Altoparlanti : 2 x 45 mm full-range al neodimio

: 2 x 45 mm full-range al neodimio Radiatori passivi : 2

: 2 Frequenza operativa : 2402–2480 MHz

: 2402–2480 MHz Rapporto segnale/rumore : >75 dB

: >75 dB Potenza in uscita : fino a 40W

: fino a 40W Connettività : Bluetooth 5.3 Compatibilità : Android, iOS, Windows 10 e 11 con Bluetooth A2DP e AVRCP, macOS con Bluetooth A2DP e AVRCP

: Bluetooth 5.3 Codec audio : SBC

: SBC Batteria : 2600 mAh ricaricabile ai polimeri di ioni di litio x 2 Durata : circa 18 ore Tempo ricarica : 4,5 ore

: 2600 mAh ricaricabile ai polimeri di ioni di litio x 2 Resistenza all’acqua: IPX7

Confezionamento e design | Recensione Creative MUVO Go

Lo speaker Bluetooth di Creative arriverà in una confezione molto rigida sulla quale potremo trovare moltissimi dettagli a partire dal design dello stesso nella parte frontale. Lungo i lati invece troveremo tantissime informazioni che vanno dalle specifiche tecniche alle proprietà dello stesso, passando addirittura per il contenuto della confezione. L’intero imballaggio è completamente eco-friendly, fatta eccezione per una piccola bustina di plastica che riveste lo speaker per evitare graffi involontari con il cartone.

Una volta aperta la confezione che risulta essere ben chiusa per evitare aperture accidentali, potremo estrarre dalla stessa una scatolina che all’interno conterrà una guida per una configurazione veloce e il cavo di ricarica da USB-C a USB-A di circa 1,2 metri. Ora non ci resterà che estrarre l’apposito scompartimento in cartone, fatto per evitare urti accidentali, e ci ritroveremo davanti lo speaker in tutta la sua solidità strutturale. Questo infatti è costruito con della solida plastica per la struttura esterna e il lato posteriore, mentre i lati superiore, frontale e inferiore sono dotati di un rivestimento in tessuto per coprire i driver e donare un aspetto elegante e sportivo allo stesso tempo.

Sul lato superiore, se decidete di posizionare lo speaker orizzontalmente, troveremo tre tasti multimediali con doppia funzione che serviranno a riprodurre o stoppare la musica, aumentare e diminuire il volume, ma anche passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente. Sul retro troviamo poi il tasto di accensione, quello per accoppiare il dispositivo tramite Bluetooth, la presa USB-C di ricarica e due piccoli led, uno vicino a quest’ultima e l’altro fra l’accensione e il tasto Bluetooth. Questi segnalano rispettivamente lo status di carica e il funzionamento dello speaker.

Sull’altro lato, ma sempre nella parte posteriore, troviamo poi un incavo, pensato appositamente per il laccetto. In questo modo sarà più facile trasportare il dispositivo. Nella parte sottostante si trovano solamente due piedini per poggiare la cassa, mentre ai due lati troviamo i radiatori passivi con il logo della società impresso su essi.

Funzionamento | Recensione Creative MUVO Go

Accendere e accoppiare il nostro dispositivo a uno smartphone, un tablet o un PC non sarà per nulla complicato. Tuttavia durante la fase di accensione potremmo subire un vero e proprio jumpscare a causa dell’elevato volume relativo al suono di accensione e al discorso preregistrato sullo status di connessione. A parte questo piccolo lato negativo, la nostra esperienza è stata del tutto positiva con questo speaker.

Lo abbiamo utilizzato per ascoltare musica, vedere film e serie TV varie e in ogni caso si è comportato più che egregiamente. Sebbene la conformazione non sia stata fatta pensando agli audiofili, i due speaker full-range ne sono la conferma, la qualità acustica è stata veramente ottima. Abbiamo potuto godere di bassi ben definiti e di acuti cristallini, sebbene in alcuni casi i primi andavano a sovrapporsi sui secondi a causa della loro potenza, soprattutto a volumi alti. Ovviamente più aumentavamo il volume, più la distorsione era forte, sebbene comunque sia rimasta abbastanza contenuta rispetto ai diretti avversari in quella fascia di prezzo.

Ciò è stato possibile grazie all’adozione delle due membrane passive che evitano lo schiacciamento dei suoni. Questo particolare effetto infatti crea distorsioni importanti e anche un leggero riverbero che vanno ad inficiare sull’esperienza generale. Con queste piccole accortezze il suono, invece di venire compresso in una struttura solida, spinge le membrane, “allargando“ lo spazio a disposizione dello stesso e regalandoci un buon sound.

La durata della batteria è risultata molto buona e, anche se non sono state rispettate le 18 ore di funzionamento dichiarato, comunque ci siamo andati molto vicini. Ovviamente sappiamo benissimo che quel parametro è relativo e dipende da vari fattori. Un po’ lenta ci è sembrata la ricarica, nonostante l’entrata risulti essere una USB type-C. Ci è dispiaciuto invece che lo speaker non sia compatibile con l’app per Android e iOS della società di Singapore, rendendoci quindi impossibile impostare qualsiasi tipo di equalizzazione o controllare altri parametri come la durata stessa della batteria o il volume dell’accensione.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante lo speaker MUVO Go di Creative ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Lo speaker si presenta elegante e sportivo al tempo stesso, rendendolo ottimo sia per una sessione di allenamento, ma anche per animare una festa con degli amici. Nonostante il volume di avvio troppo alto senza la possibilità di poterlo abbassare, la nostra esperienza è stata molto soddisfacente, sia per quanto riguarda il lato sound, sia per la durata della batteria.

Partendo dal primo, la struttura con le due membrane passive permette di avere un suono più pulito, privo di importanti distorsioni, anche se non del tutto, dovute alla potenza dei driver. Solo con volumi veramente alti abbiamo sentito il suono cambiare rispetto a quello che dovrebbe essere originalmente. Per quanto riguarda la batteria invece nulla da eccepire. Sebbene la durata non sia stata quella dichiarata, capiamo benissimo che questo fattore può essere influenzato da vari aspetti.

Tuttavia, siamo riusciti a portarci a casa ben 16 ore di riproduzione prima di dover ricaricare lo speaker. Proprio questo passaggio, invece, ci è sembrato alquanto lungo. Quattro ore e mezzo di ricarica circa, su un dispositivo dotato di un’uscita USB-C, ci sono sembrate alquanto eccessive. Nonostante questo però, per un prezzo consigliato di 79,99 €, possiamo consigliare questo speaker a chiunque volesse una buona cassa che sappia riprodurre musica e suoni in generale in maniera molto fedele. Per questa recensione sullo speaker MUVO Go di Creative è ormai tutto. Per non perdervi future news relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!