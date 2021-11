Recensione Braun serie 9 Pro: ancora migliore

In questo articolo andremo a vedere la recensione del Braun serie 9 Pro. Un rasoio che parte da una base solida e che, se possibile, viene migliorata ancora una volta

Come ben sapete abbiamo già recensito il top di gamma di Braun. Infatti scorrendo fra le nostre pagine è possibile leggere la recensione del rasoio Braun serie 9. In questo articolo andremo a conoscere le migliorie fatte su questo dispositivo per la rasatura che aggiunge qualche dettaglio non di poco conto all’offerta già ottima della versione “liscia” della serie 9 di Braun.

Si potrebbe pensare che le migliorie apportate siano di poco conto, ma credo che in realtà questa nuova versione possa far scegliere anche gli eterni indecisi. Andiamo a scoprire questo Braun serie 9 Pro.

Scopriamo insieme questo rasoio grazie alle sue caratteristiche | Recensione Braun serie 9 Pro

A livello di tecnologia e di lame, come è lecito aspettarsi, non ci sono grandi stravolgimenti ma troviamo alcune aggiunte che migliorano ancora una volta il pacchetto.

Ritroviamo infatti tutti gli elementi che ci hanno colpito nella versione base del rasoio. Elementi quelli già visti che da soli valgono il prezzo del biglietto.

Vediamo qualche specifica di questo Braun serie 9

5 elementi di rasatura

Rifinitore ProLift

Tecnologia sonica con 10.000 micro-vibrazioni

pulsante di precisione

Come è facile notare in questa breve scheda tecnica ci sono due modifiche fondamentali al rasoio tedesco. La prima risiede in un nuovo sistema per il rifinitore che migliorato prende il nome di ProLift, la seconda miglioria riguarda invece il pulsante di precisione. Questo pulsante non presente nella versione precedente ci permetterà di stabilizzare (o immobilizzare se preferite) la testina in modo da riuscire a migliorare la precisione della rasatura in punti come il collo o sotto il naso.

Un accessorio davvero Pro

L’autonomia del rasoio è da sempre un aspetto fondamentale del rasoio, sopratutto se si viaggia spesso per lavoro o per svago. Braun ha pensato bene di aggiungere un tassello fondamentale a questo concetto innovando ancora una volta il mercato della rasatura maschile.

Grazie a questo serie 9 Pro infatti potrete avere la prima custodia PowerCase di ricarica per rasoi al mondo.

Immaginate di essere in viaggio per qualche un fine settimana o per un viaggio anche più lungo. Lo spazio in valigia è sempre un tasto dolente ma non si può rinunciare alla cura del proprio aspetto, sopratutto se si è abituati a una rasatura quotidiana. Grazie alla custodia PowerCase potrete riporre il vostro rasoio in maniera sicura e nel qual tempo ricaricarlo. Inoltre se vi siete dimenticati di caricare il vostro Braun serie 9 potrete avere il una rasatura completa con soli 5 minuti di ricarica. In poche parole il tempo di una doccia veloce e anche se il rasoio risulta scarico ecco la soluzione.

Ottima anche la possibilità di decidere se riporre il rasoio senza l’obbligo di ricaricare (la dock va accesa dall’interno) e ottima anche la fessura posta alla base che ci permette di vedere lo stato di carica del rasoio senza dovere aprire la custodia.

Una piccola pecca risiede forse nel peso della dock che già senza il rasoio non è leggerissima e che per ovvie ragioni diventa ancora più pesante con il serie 9 Pro all’interno.

Rasatura ancora più impeccabile | Recensione rasoio Braun serie 9 pro

La già alta qualità della rasatura migliora ancora, Infatti anche rasature dopo 3,5 o 7 giorni non sono un problema grazie alla tecnologia messa a disposizione da Braun attraverso il seri 9 Pro.

Abbiamo provato il rasoio nel quotidiano e la già ottima esperienza avuta con il serie 9 classico è se possibile migliorata. Ottima la possibilità di serrare in posizione la testina che ci permette di rasare con cura anche le parti del collo più scomode.

Il rifinitore apposto nella parte alta è semplicemente indispensabile. La sistemazione delle basette o la cura dei baffi giovano da questo accessorio a cui davvero non possiamo più rinunciare.

Non abbiamo avuto nessun tipo di problema nel post rasatura e non abbiamo riscontrato arrossamenti della cute anche con rasature di barbe lunghe di qualche giorni.

Chi dovrebbe acquistare questo rasoio?

In conclusione se qualcuno era ancora indeciso se passare alla serie 9 di Braun grazie a queste migliorie non ha davvero più scuse. Il già ottimo rasoio migliora ancora di più grazie alle innovazioni ma sopratutto grazie al nuovo sistema di ricarica che risulta essere una chicca tanto inaspettata quanto apprezzata.

Ovviamente il prezzo è un po’ elevato ma va considerato il fatto che questo tipo di rasoio non lo si acquista una volta l’anno. La garanzia nel tempo è assicurata e la nostra pelle ringrazierà.

Una dock così è davvero una trovata geniale sopratutto per i brevi viaggi. Certo il peso potrebbe dare qualche fastidio ma al netto della qualità costruttiva anche questo potrebbe tranquillamente passare in secondo piano.