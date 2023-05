Recensione Braun Beard Trimmer 9: un regolabarba unico

In questo articolo andremo a esaminare la recensione del regolabarba Braun Beard Trimmer 9. Questo regolabarba riesce a mantenere il prezzo nonostante la sua affidabilità e la vasta gamma di accessori disponibili

Dopo aver esaminato le recensioni di Braun serie 9 e serie 9 Pro, due prodotti dedicati al taglio completo della barba e dopo aver dato un’occhiata al Braun Beard Trimmer 7, è giunto il momento di esplorare la recensione di un regolabarba prodotto dal marchio tedesco. Anche in questo caso, abbiamo testato la rasatura, il comfort e la durata della batteria.

Dopo circa un mese di utilizzo, durante il quale abbiamo esplorato diversi tipi e stili di rasatura, è giunto il momento di fornire un parere chiaro e imparziale su questo prodotto. Come si sarà comportato questo nuovo regolabarba? Scopriamolo insieme, ovviamente, nella recensione di Braun Beard Trimmer 9.

Confezione e accessori | Recensione regolabarba Braun Beard Trimmer 9

La cura dei dettagli è evidente sin dalla confezione. Non si tratta semplicemente di una scatola di cartone anonima, ma di un vero e proprio assemblaggio di fotografie e informazioni sul prodotto.

All’interno della confezione, oltre al rasoio stesso, si trovano una serie di accessori adatti a ogni preferenza. Oltre ai pettini per regolare la lunghezza della barba in diverse misure (da 1 a 20 mm), sono inclusi anche due pettini di precisione, uno per la regolazione dei capelli e un pettine per il corpo.

Inoltre, siamo lieti di scoprire che nella confezione sono presenti una squadretta di precisione per la barba e un rasoio Gillette a tre lame. La praticità è garantita anche dalla presenza di un astuccio porta rasoio anziché la semplice pochette da viaggio.

Il design del Braun Beard Trimmer 9 segue lo stile classico di Braun, con sobrietà ed eleganza. Le dimensioni sono state attentamente scelte per offrire un’eccellente ergonomia. Il pulsante di accensione/spegnimento è rivestito da una gomma che garantisce una presa ottimale anche con le mani bagnate. Inoltre, la parte posteriore del rasoio è dotata di una trama antiscivolo sulla plastica per una maggiore sicurezza durante l’uso.

Scopriamo le caratteristiche di questo rasoio | Recensione regolabarba Braun Beard Trimmer 9

Questo nuovo regolabarba di Braun introduce alcune innovazioni nel mondo della rasatura. Il Beard Trimmer 9, con una garanzia di cinque anni, consente di regolare la barba da un minimo di cinque a un massimo di 20 millimetri.

La batteria, con una carica completa, offre un’autonomia di circa cento minuti. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di una ricarica rapida che permette una rifinitura completa in soli cinque minuti.

Grazie ai vari pettini intercambiabili e al regolatore situato sulla parte anteriore del rasoio, è possibile creare linee precise che conferiscono alla barba il disegno desiderato. Nella confezione è incluso anche un pettine per la rasatura del corpo. Questo pettine permette di regolare la barba e, allo stesso tempo, rasare parti del corpo più delicate come petto o ascelle.

Vediamo qualche specifica nel dettaglio

Precisione e controllo al massimo livello : ottieni un look professionale da barbiere con il regolabarba Series 9 di Braun.

: ottieni un look professionale da barbiere con il regolabarba Series 9 di Braun. Finiture di alta qualità a ogni passata : la lama affilata ProBlade cattura anche i peli più difficili, offrendo una rasatura uniforme grazie alla tecnologia AutoSense.

: la lama affilata ProBlade cattura anche i peli più difficili, offrendo una rasatura uniforme grazie alla tecnologia AutoSense. Controllo completo a portata di mano : scegli tra 40 impostazioni di lunghezza con precisione di 0,5 mm utilizzando il selettore di precisione, bloccando la tua selezione per evitare errori.

: scegli tra 40 impostazioni di lunghezza con precisione di 0,5 mm utilizzando il selettore di precisione, bloccando la tua selezione per evitare errori. Rifinisci e definisci con facilità : gli accessori da barbiere inclusi ti aiutano a creare linee nette, sfumature pulite e rifiniture uniformi, consentendoti di ottenere un risultato perfetto a casa.

: gli accessori da barbiere inclusi ti aiutano a creare linee nette, sfumature pulite e rifiniture uniformi, consentendoti di ottenere un risultato perfetto a casa. Design resistente e duraturo: il Braun Beard Trimmer 9 è completamente impermeabile e facile da pulire. È dotato di una batteria al litio ricaricabile che offre un’autonomia senza fili di 180 minuti, lame affilate a lunga durata, una base di ricarica e una custodia da viaggio premium per un pratico riposizionamento nel bagno.

Come si comporta durante la rasatura e la rifinitura della barba? | Recensione regolabarba Braun Beard Trimmer 9

Dopo aver esaminato attentamente il Braun Beard Trimmer 9, è giunto il momento di valutarne le prestazioni nell’uso quotidiano.

Abbiamo deciso di lasciare crescere la barba senza sistemarla, partendo da una lunghezza di circa 9/10 mm. Questa scelta ci ha permesso di avere peli di diverse lunghezze da trattare con il regolabarba Braun. Utilizzando il pettine regolabile che varia da 1 a 10 millimetri e, soprattutto, sfruttando la rotella di regolazione situata sulla parte anteriore del rasoio, siamo riusciti a ottenere risultati professionali anche a casa.

La rotella di regolazione è estremamente precisa, consentendoci di impostare lunghezze con precisione fino a mezzo millimetro. Abbiamo avuto il piacere di creare una barba con varie lunghezze, stabilendo una lunghezza generale di 4,5 millimetri e riducendo a 2 millimetri nella zona vicino al pomo di Adamo.

Un altro accessorio fondamentale è stato il pettine di precisione, che ci ha permesso di delineare linee perfette per la nostra barba. Abbiamo utilizzato il pettine anche per disegnare basette e definire il contorno delle orecchie. In poche parole, grazie a un solo rasoio e ai suoi accessori, siamo stati in grado di ottenere una cura completa difficile da raggiungere.

Ma le caratteristiche non finiscono qui. In dotazione sono inclusi altri due pettini, uno di colore bianco utilizzato per la rasatura del corpo e un mini rasoio a lamina per eliminare delicatamente la barba in punti specifici.

Con il Braun Beard Trimmer 9, l’uso del rasoio Gillette per una rasatura profonda e precisa in determinate zone e l’utilizzo della squadretta per ottenere risultati simmetrici, abbiamo potuto ottenere un livello di cura generale eccezionale.

Chi dovrebbe acquistare questo regolabarba?

Il Braun Beard Trimmer 9 è raccomandato per coloro che cercano un regolabarba di alta qualità con prestazioni avanzate. È particolarmente adatto a coloro che desiderano una precisione e un controllo professionali nella cura della barba. Questo regolabarba è ideale per gli uomini che cercano finiture impeccabili, in grado di catturare anche i peli più difficili grazie alla sua lama affilata ProBlade e alla tecnologia AutoSense, che garantisce uniformità professionale a qualsiasi tipo di barba.

Con il selettore di precisione che offre 40 impostazioni di lunghezza, intervalli di precisione da 0,5 mm e la possibilità di bloccare la selezione, il Braun Beard Trimmer 9 offre un controllo imbattibile a portata di mano. È perfetto per coloro che desiderano rifinire, definire i bordi e sfumare la barba in modo sicuro, grazie agli accessori esclusivi che consentono di ottenere linee nette, sfumature pulite e rifiniture uniformi.

Inoltre, il Braun Beard Trimmer 9 è progettato per durare nel tempo, con una costruzione impermeabile al 100% che facilita la pulizia, una potente batteria Li-Ion ricaricabile che offre un’autonomia di 180 minuti senza fili, lame affilate di lunga durata e accessori pratici come una base di ricarica e una custodia da viaggio premium.

Quindi, se sei un uomo che ricerca la massima precisione, finitura professionale e una cura dettagliata della barba, il Braun Beard Trimmer 9 è l’opzione ideale per te.