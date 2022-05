Recensione Braun Beard Trimmer 7: un regolabarba impeccabile

In questo articolo andremo a vedere la recensione del regolabarba Braun Beard Trimmer 7. Questo regolabarba riesce a contenere il prezzo nonostante la sua affidabilità e la quantità infinita di accessori

Dopo le recensioni di Braun serie 9 e serie 9 Pro, due prodotti dediti al taglio completo della barba, è ora di lanciarci nella recensione di un regolabarba firmato dal marchio tedesco. Anche in questo caso ci siamo cimentati in prove di rasatura, comfort e durata della batteria.

Dopo circa un mese di utilizzo, dove ci siamo regalati diversi tipi e stili di rasatura e ora di dare un parere chiaro e obbiettivo su questo prodotto. Come si sarà comportato questo nuovo regolabarba? Scopriamolo insieme, ovviamente, nella recensione di Braun Beard Trimmer 7.

Confezione e accessori | Recensione regolabarba Braun Beard Trimmer 7

La cura dei dettagli si nota sin dalla confezione. Non una semplice scatola di cartone anonima ma un vero e proprio agglomerato di fotografie e informazioni sul prodotto.

All’interno della confezione troviamo oltre all’ovvio rasoio, una serie di accessori per tutti i gusti.

Troveremo infatti una serie di pettini per regolare la barba in tutte le misure (da 1 a 20mm), due pettini di precisione, uno per regolare i capelli e un pettine per il corpo.

Oltre a questi accessori ci ha fatto piacere trovare anche una pochette da viaggio e una comoda base per la ricarica. Se la vostra intenzione è poi quella di non utilizzare la base potrete tranquillamente scollegare il trasformatore da quest’ultima per poi collegare il cavo direttamente al rasoio.

Il design è quello classico di Braun, sobrio ed elegante. Le dimensioni scelte accuratamente forniscono un’ottima ergonomia. Il tasto di accensione spegnimento è rivestito da una gomma che permette un ottimo grip anche con le mani bagnate. Anche la parte posteriore del rasoio è antiscivolo grazie alla trama della plastica.

Vediamo le caratteristiche di questo rasoio | Recensione regolabarba Braun Beard Trimmer 7

Questo nuovo regolabarba di Braun porta qualche novità nel mondo della rasatura. Garantito per cinque anni il Beard Trimmer 7 è in grado di regolare la barba da un minimo di cinque a un massimo di 20 millimetri.

La batteria, con una carica completa, è in gradi di far funzionare il rasoio per circa cento minuti. Non trascurabile la possibilità di poter dare una ricarica veloce che con cinque minuti permette una rifinitura completa.

Grazie ai vari pettini intercambiabili e al regolatore posto sulla parte anteriore del rasoio è possibile andare a creare linee precise in grado di dare il disegno che si preferisce alla barba. In dotazione viene fornito anche un pettine per la rasatura del corpo. Grazie al pettine appena citato oltre alla regolazione della barba sarà quindi possibile rasare anche parti del corpo più delicate come ad esempio il petto o le ascelle.

Vediamo qualche specifica di questo Braun Beard Trimmer 7

Affilato. Veloce. Efficiente : Il regolabarba 7 di Braun è realizzato con un’area di taglio ampia e cattura e taglia i peli a ogni passata

: Il regolabarba 7 di Braun è realizzato con un’area di taglio ampia e cattura e taglia i peli a ogni passata Precisione e controllo al 100% : un pettine di precisione con il 20% di plastica in meno (rispetto ai precedenti rifinitori Braun) offre una rifinitura senza sforzi

: un pettine di precisione con il 20% di plastica in meno (rispetto ai precedenti rifinitori Braun) offre una rifinitura senza sforzi Strumento di precisione : il selettore di precisione ha 39 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0,5 mm (da 0,5 a 20 mm). Modella, crea lo stile e definisce barba, baffi, pizzetto o barba corta con precisione

: il selettore di precisione ha 39 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0,5 mm (da 0,5 a 20 mm). Modella, crea lo stile e definisce barba, baffi, pizzetto o barba corta con precisione Creato per durare : questo regolabarba da uomo ha lame affilate di lunga durata, per una rifinitura della barba facile, uniforme e regolare su qualsiasi lunghezza

: questo regolabarba da uomo ha lame affilate di lunga durata, per una rifinitura della barba facile, uniforme e regolare su qualsiasi lunghezza Ingegneria tedesca avanzata : con una potente batteria Li-Ion da 100 minuti. Dotato di un pettine di sicurezza aggiuntivo per una rifinitura delicata

: con una potente batteria Li-Ion da 100 minuti. Dotato di un pettine di sicurezza aggiuntivo per una rifinitura delicata Batteria: Li-Ion, fino a 100 minuti di rasatura. Ricarica rapida in 5 minuti per una rifinitura

Come si comporta durante la rasatura e la rifinitura della barba?

Dopo aver dato uno sguardo generale al Braun Beard Trimmer 7 è arrivato il momento di vedere come si è comportato nell’utilizzo quotidiano.

Abbiamo provato il nostro regolabarba con una barba di partenza di circa 9/10mm lasciandola crescere senza mai sistemarla.

Lasciando la nostra barba incolta abbiamo così potuto avere lunghezze diverse del pelo che poi siamo andati a sistemare con il regolabarba di Braun. Grazi al pettine che varia la sua misura da uno a dieci millimetri ma sopratutto grazie alla rotella posta sulla parte anteriore del rasoio siamo riusciti a ottenere un risultato professionale anche a casa.

La rotella di regolazione riesce infatti a segnare anche il mezzo millimetro e ci siamo divertiti a disegnare una barba con lunghezze diverse. Nel nostro caso abbiamo deciso di portare la lunghezza generale a un pratico 4.5 millimetri per poi scendere a due millimetri per la parte che si avvicina al Pomo di Adamo.

Un accessorio fondamentale inoltre è stato il pettine di precisione che ci ha permesso di delineare linee perfette per la nostra barba. Abbiamo utilizzato il pettine anche per disegnare basette e contorno orecchie. In poche parole con un solo rasoio e i suoi accessori siamo riusciti a ottenere una cura generale difficilmente raggiungibili.

Se non bastasse quanto detto, in dotazione vengono forniti altri due pettini uno di colore bianco che viene utilizzato per la rasatura del corpo e un mini rasoio a lamina per i punti in cui volete eliminare la barba con delicatezza.

Chi dovrebbe acquistare questo regolabarba Braun Beard Trimmer 7?

In conclusione ci sentiamo di raccomandare questo rasoio a tutti coloro che sono in cerca di un regolabarba pratico, efficiente e affidabile.

Il rasoio risulta affidabile e preciso e gli accessori lo elevano a regolabarba perfetto. Se dovessimo trovare un difetto a questo rasoio l’unico sarebbe il riscaldamento.

Se come noi lascerete la barba lunga per un paio di settimane e vorrete cambiare look portando la lunghezza del pelo a una molto più modesta impiegherete tempo nel farlo, merito anche degli accessori che spingono a cercare la perfezione, il rasoio tenderà a scaldarsi. Nulla di realmente fastidioso ma è bene segnalare anche questo aspetto.

Grazie anche al costo davvero contenuto non temiamo di essere smentiti consigliando questo regolatore per la barba davvero a tutti.