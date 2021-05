Recensione Aukey Mini Proiettore portatile: prezzo basso, esperienza d’impatto

In questa recensione prenderemo in analisi il Mini Proiettore portatile di Aukey. Si tratta di un prodotto con un prezzo estremamente conveniente e proprio per questo potrebbe attirare l’attenzione. Ma con i prodotti molto economici c’è sempre un rischio. Vediamo i dettagli!

La tecnologia alla base dei proiettori sta diventando sempre più avanzata ed abbordabile. Infatti da prodotti che partivano da diverse centinaia di euro destinati ad un uso di nicchia per chi aveva la disponibilità economica e soprattutto di spazio, i nuovi proiettori si stanno sempre più spingendo all’interno del mercato di massa arrivando a competere a livello di prezzi e prestazioni con le TV. Oggi vi presentiamo un prodotto di fascia bassa, ma proprio per questo molto appetibile: il Mini Proiettore portatile di Aukey. Nel corso di questa recensione andremo ad esplorarne i pregi e i difetti per aiutarvi a capire meglio se è il prodotto giusto per voi!

Recensione Aukey Mini Proiettore portatile: confezione, design e qualità costruttiva

Cominciamo subito dicendo che questo proiettore è davvero compatto: con le sue dimensioni di 22 x 17 x 9 cm e un peso di poco superiore al chilo può essere facilmente riposto in un mobile o all’interno dello zaino per essere portato in giro (anche se consigliamo l’acquisto di una borsa ad hoc per evitare di rovinarlo con i possibili urti e scossoni). All’occhio questo Aukey Mini Proiettore portatile è davvero gradevole. Il colore bianco intramezzato da una fascia grigio satinato lo rende molto elegante e facile da integrare all’interno dell’arredo di caso. Dato che in genere i muri sono di tinte tenui, anche appendendolo al muro non si noterà più di tanto. L’installazione è semplicissima: basterà appoggiare il proiettore su di un supporto come un tavoli davanti allo schermo o ad una superficie bianca e il gioco è fatto. Nella parte inferiore c’è anche una vite che permette di inclinare il dispositivo per proiettare l’immagine più in alto e dei piedini in gomma con un buon grip o in alternativo un foro sfilettato per installarlo su di un treppiede o altri supporti. Purtroppo c’è un limite importante: bisogna sistema il proiettore in modo che il fascio di luce si perfettamente ortogonale perché non c’è la correzione del distorsione trapezoidale orizzontale. Il rapporto di tiro consente di proiettare uno schermo da 50 pollici ad 1.5 metri oppure 70 pollici a circa 2 metri, salendo a circa 100 a 3 metri.

DSC4811

DSC4808

DSC4803

Il tutto è ovviamente realizzato in plastica e non potevamo aspettarci di più visto il prezzo davvero contenuto. Nonostante questo però lo chassis esterno è abbastanza solido e scricchiola poco al tatto. La qualità di pulsanti e ghiere invece è piuttosto bassa: sono imprecisi e il rumore è poco rassicurante, ma abbastanza fluidi bisogna dire. Viene però fornito un telecomando davvero molto comodo in dotazione con tutti i pulsanti per le regolazioni necessarie, quindi di fatto il proiettore si tocca solamente per installarlo e regolare messa a fuoco e keystone. Un grosso problema a nostro avviso è però la polvere: non sembra esserci un sistema di filtraggio efficiente e già dal primo utilizzo la polvere comincia ad accumularsi sulla lente. Durante l’uso quotidiano non si nota più di tanto, ma sulle schermate uniformi sì.

Aukey Mini Proiettore portatile utilizza una tecnologia di proiezione a LCD, di certo la più comune tra i prodotti economici anche se (come vedremo in seguito) pone dei limiti sulla qualità dell’immagine. La risoluzione è 1280 x 720p. Sono presenti diverse porte di connessione: HDMI, 2x USB (non in grado di alimentare HDD esterni), AV e jack audio da 3.5 mm. Inoltre abbiamo la possibilità di connettere il proiettore al Wi-Fi per sfruttare le tecnologie di Miracast e trasmettere gli schermi dei nostri dispositivi. Presenti anche degli speaker integrati.

Nella confezione sono compresi, oltre ad Aukey Mini Proiettore portatile:

cavo HDMI

cavo AV

cavo di alimentazione

telecomando

Garanzia e manuale di istruzioni

Recensione Aukey Mini Proiettore portatile: qualità d’immagine e suono

I test sulla qualità d’immagino sono stati condotti proiettando uno schermo di circa 70 pollici su una parete bianca. Vi ricordiamo che i difetti sulla qualità d’immagine vanno ad accentuarsi man mano che si allarga lo schermo, quindi sconsigliamo di andare troppo oltre questo valore. La luminosità misura è di circa 230 lumen. Un valore basso, ma che consente tranquillamente di vedere i propri contenuti a patto di avere una stanza completamente buia. Assolutamente non è utilizzabile in una stanza illuminata, anche solo da una lampadina. I neri sembrano grigi di media intensità, questo è dovuto ai limiti della tecnologia LCD. Il basso valore di luminosità e i neri slavati si ripercuotono sui contrasti che sono abbastanza bassi, anche se si allineano con quelli che vediamo in monitor e TV di fascia bassa.

Anche l’uniformità dell’immagine non è buonissima, con l’area al centro che è visivamente più illuminata di quelle periferiche. Lo si nota molto nelle scene scure ovviamente. Abbiamo anche rilevato un effetto di motion blur suo soggetti in movimento molto rapido, cosa che però non disturba più di tanto e comunque è un fenomeno comune anche alle TV di fascia bassa. Infine Aukey Mini Proiettore portatile fa fatica a riprodurre i colori, molte sfumature e dettagli si perdono e vengono impastati. Un po’ per via delle risoluzione bassa, un po’ per lo spazio cromatico del proiettore stesso che è un po’ limitato.

DSC4864

DSC4853

DSC4852

Messa a fuoco e keystone

Come già anticipato, Aukey Mini Proiettore portatile è dotato solamente delle correzione delle distorsione trapezoidale in direzione verticale. Quindi si dovrà posizione il proiettore in modo che il fascio sia perpendicolare alla superficie di proiezione. Si potrà invece inclinare verso l’alto o verso il basso per alzare o abbassare l’immagine e poi correggere la distorsione con l’apposita ghiera sulle lenti. Una seconda ghiera invece gestisce la messa a fuoco. Il tutto sembra abbastanza semplice, ma purtroppo non è possibile mettere a fuoco con precisione l’intero schermo. le aree periferiche soffrono sempre. Inoltre, la correzione del keystone compete con la messa a fuoco in modo da tale che non si può ottenere un’immagine perfettamente dritta e a fuoco. Con un po’ di pazienza di deve trovare un compromesso.

Il suono

In un prodotto già molto economico non ci si poteva aspettare una grande qualità. Ed infatti così è stato. Il suono proviente del sistema audio interno è ovattato e metallico. Si perde davvero molto rispetto a quello originale, le varie armoniche vengono impastate. Insomma. Consigliamo assolutamente l’utilizzo in coppia con una sound bar o uno speaker portatile. Purtroppo Aukey Mini Proiettore portatile non è dotato di Bluetooth. L’unici modo per collegare un sistema audio esterno è quello di utilizzare un cavo AUV oppure sfruttare far uscire l’audio direttamente dal dispositivo collegato via HDMI.

Recensione Aukey Mini Proiettore portatile: esperienza d’uso

Passiamo dalla parte un po’ più tecnica all’esperienza d’uso. Appena acceso il proiettore viene caricato un menù di avvio molto semplice e scarno da cui si può accedere alle impostazioni e scegliere la sorgete da proiettare. Ricorda molto il menù delle primissime Smart TV. In ogni caso non è possibile utilizzare Aukey Mini Proiettore portatile standalone come altri modelli dotati di sistema operativo Android TV. Durante l’uso il proiettore emette un continuo ronzio abbastanza forte, ma non così tanto da sovrastare i suoni. Si sente solo quando il suono riprodotto è molto tenue. Tuttavia la ventola di raffreddamento fa il suo dovere perché il proiettore scalda poco anche dopo un paio d’ore di utilizzo continuato.

DSC4883

DSC4875

DSC4868

Nonostante i numerosi difetti, bisogna dire che la possibilità di vedere i propri film e serie preferite su di uno schermo proiettato come quello del cinema è emozionante. Dopo un po’ però i limiti vengono subito fuori. Molti difetti vengono “mascherati”, ad esempio la messa a fuoco non proprio perfetta ai lati diventa secondaria perché di solito ci si concentra al centro dell’immagine. Ma i limiti di risoluzione, contrasto e gamma dinamica si fanno sentire. I contrasti bassi fanno apparire le scene slavate e prive dell’impatto originale. La risoluzione bassa e l’incapacità di riprodurre correttamente i dettagli e i colori si ripercuote in tantissime situazione: dai paesaggi alla pelle dei protagonisti che perde quasi del tutto la texture e il colore naturale. L’effetto è molto simile a quello di una vecchia TV LCD HD Ready che producevano 10-15 anni fa circa. Globalmente non si tratta di qualcosa di inguardabile, ma se siete abituati al dettaglio e ai contrasti delle moderne TV 4K dovrete ridimensionare molto le aspettative.

DSC4921

DSC4904

DSC4901

L’esperienza migliora molto invece se si guardano cartoni animati e anime. In questo caso non abbiamo tutti i dettagli e la gradazioni cromatiche che si trovano invece nei film girati dal vivo. Quindi molti difetti perdono di importanza. Rimangono i colori un po’ sballati (ma regolabili con un po’ di pazienza dal menù) e ovviamente il limite imposto dal contrasto, ma globalmente la qualità dell’esperienza finale è superiore rispetto a quella di un film.

DSC4891

DSC4892

DSC4887

Conclusioni

Tiriamo le somme. Sicuramente se non avete mai utilizzato prima un proiettore, il primo impatto con questo Aukey Mini Proiettore portatile sarà wow. Tuttavia con il tempo dovrete certamente scontrarvi con i numerosi limiti che un prodotto così economico impone. Non possiamo lodarlo per la qualità d’immagine che è piuttosto bassa se comparata con altri dispositivi. Ma di certo possiamo dire che a questo prezzo, tra i più bassi sul mercato, l’acquisto potrebbe avere senso.

Ovviamente prima dell’acquisto dovete avere bene in mente tutto quello che abbiamo detto sui difetti e i limiti di questo prodotto. Detto questo, riteniamo che per un uso occasionale e senza pretese questo prodotto sia ideale. Magari per vedere una partita o un film in compagnia degli amici dopo una cena. Per chi ha bambini è una soluzione molto interessante ad esempio: poca spesa, tanta resa dato che i piccini non hanno molte pretese ed in ogni caso con i cartoni animati i difetti vengono meno accentuati. Se invece volete un prodotto da utilizzare abitualmente per vedere dei contenuti ad elevata qualità allora cercate altro, ma sarete costretti a quintuplicare il budget almeno. Concludiamo sottolineando ancora che i numerosi difetti di questo prodotto sono commisurati al prezzo: a meno di 100 euro non portate a casa nemmeno una TV HD. Questo proiettore invece permette un’esperienza di visione nuova e particolare. Se sarete in grado di accettare i suoi limiti, vi aspettano grandi emozioni! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!