Recensione Aukey Cassa Bluetooth: un best buy?

La cassa Bluetooth SK-A2 di Aukey ci ha sorpresi davvero tanto per la sua qualità. Scopriamo lati positivi e negativi in questa recensione.

Si tratta del modello SK-A2, ed è una cassa bluetooth con il quale Aukey strategicamente si posiziona nel vastissimo mercato dei Wireless Speaker con un prodotto interessante dal punto di vista del prezzo.

Brevemente questa cassa ha quasi tutto quello che ci si aspetta da questi prodotti, ma ha anche delle pecche, che per questo prezzo possiamo anche accettare. Realizzata in gomma e plastica, vanta un’ottima costruzione, non ha particolari funzioni ma bada all’essenziale. Scopriamo di più su questa cassa portatile.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione Aukey Cassa Bluetooth

Aukey SK-A2 arriva in un package abbastanza contenuto e minimale. All’interno oltre alla cassa troviamo, un cavo Jack – Jack per il collegamento diretto come uscita audio tra un dispositivo “A” (in questo caso la cassa) ed uno “B” come può essere un PC o uno Smartphone. Troviamo poi il cavo USB di ricarica, che, è di tipo Cavo-A/ Cavo Tipe-C, i relativi manuali e l’immancabile adesivo tipico del marchio.

Il design è semplice e minimale, non ci sono elementi che spiccano particolarmente ed è molto elegante. Nulla da criticare alla costruzione, che è ben solido e robusto. Nella parte superiore abbiamo i 4 tasti, ed essendo dei tasti a pressione sono davvero molto comodi da utilizzare in ogni condizione.

I tasti sono i classici, troviamo quello di accensione e spegnimento (che avviene con una pressione prolungata), i tasti per regolare il volume, e infine il comodo tasto Stop and Play che è anche il tasto che permette di rispondere alle chiamate. Nella parte centrale alta della cassa troviamo invece un LED di stato di colore blu, che ci indicherà lo stato di funzionamento e di attività.

Gli speaker TWS sono due, realizzati con driver dinamici da 10W e due subwoofer. Abbastanza piccolo e portatile, ha delle dimensioni di 17.5 x 4.9 x 6.6 cm. È impermeabile: con standard di protezione IP67, dunque resistente a polveri e liquidi con protezione da immersioni temporanee in acqua tra 15 cm e 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. È davvero leggero con i suoi appena 526 grammi.

Hai lati troviamo da una parte un tappo realizzato in gomma con due ingressi, per il quale abbiamo appunto i due cavi in dotazione. Scoperto il tappo troviamo l’ingresso Micro USB per la ricarica ed il jack audio. Nella parte opposta abbiamo invece un gancio estraibile, molto comoda come feature. Rimane invece sempre stabile su ogni superficie grazie ai suoi 4 piedini a sfera di gomma.

Il test di utilizzo e le conclusioni

Il bluetooth è nella versione 5.0, ed assicura certamente una buona connessione, senza anomali scollegamenti. L’autonomia è incredibile, parliamo di 28 ore dichiarate, e probabilmente ci siamo pienamente, dopo una settimana di utilizzo intenso ho ricaricato solo al sesto giorno. E si è caricata in circa 3 ore e mezzo.

La qualità dell’audio non è certamente perfetta, ma per quello che costa non possiamo pretendere di più. L’equalizzazione è “bilanciata” verso le frequenze basse, forse troppo. Abbiamo infatti dei bassi molto corposi ed enfatizzati, a discapito dei suoni alti, che non sono altissimi, anzi, tendono a percepirsi poco per via dei bassi. A volume massimo si perde un pochino di qualità generale.

Insomma senza infamia e senza lode. Per questa recensione di Aukey Cassa Bluetooth SK-A2 è tutto, alla fin dei conti la qualità in generale resta comunque godibile per il tuo prezzo, se si ha un budget contenuto in generale è un buon prodotto, ma senza troppe pretese. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.

AUKEY Cassa Bluetooth, Altoparlante Bluetooth Portatile con TWS Stereo, 28 Ore di Autonomia, Impermeabilità IP67, da Usare in Casa, in Viaggio Speaker TWS: due driver dinamici da 10W e due subwoofer garantiscono un’esperienza audio completa in qualsiasi situazione, per un home theatre o durante le feste. Supporto integrato per True Wireless Stereo per un suono eccellente quando si usano due speaker