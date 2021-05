Recensione Artlii Play Pro: un proiettore portatile smart tutto da scoprire

In questo articolo vedremo la recensione del proiettore portatile Artlii Play Pro. Questo proiettore ha davvero tantissime funzioni fra cui troviamo una risoluzione massima di 4K, Android TV 9.0, connessione Wi-fi, bluetooth e molto altro ancora. Certo il prezzo non è dei più bassi, ma in base alla qualità generale possiamo affermare che non costa poi così tanto. Siete curiosi? Scopriamo il tutto in questa recensione dedicata al proiettore dedicata al proiettore Artlii Play Pro

In questi mesi di pandemia, ma soprattutto di lockdown ci siamo accorti che ci sono mancate cose davvero molto importanti come affetti, amicizie, abbracci, strette di mano e molto altro. Una cosa su tutte però (se volete anche più frivola rispetto a molte altre) è l’impossibilità di andare al cinema. Se vi dicessi che ora potete portare il cinema a casa vostra?

Potrebbe sembrare quasi un’assurdità, un’esagerazione e forse in parte lo è… posso assicurarvi però che grazie al tempo trascorso in compagnia di questo proiettore, grazie alle ore trascorse a guardare dei film con questo Artlii Play Pro sono riuscito a respirare l’aria romantica e unica che solo il cinema sa trasmettere.

Immagine sì di alta qualità, ma trasmessa su uno schermo (nel mio caso su una parete) molto più generosa di un classico TV. Non è comunque solo una questione di “dimensioni” è proprio la tipologia d’immagine a essere diversa. La grana a fare la differenza. Ora però mettiamo da parte il romanticismo e torniamo con i piedi ben saldi per terra, anzi sul divano di casa, per scoprire pregi e difetti di questo proiettore.

Artlii Play Pro: Specifiche tecniche

In apertura abbiamo parlato di proiettore smart. Tutto questo è possibile alle specifiche tecniche, alle prese che sono in dotazione al proiettore e soprattutto grazie al sistema operativo Android integrato:

Sistema operativo : Android TV 9

: Android TV 9 Connessione : WiFi e Bluetooth

: WiFi e Bluetooth Memoria : 2 GB (espandibile)

: 2 GB (espandibile) Dimensione schermo : fino a 180 pollici

: fino a 180 pollici Luminosità immagine : 200 Ansi lumens

: 200 Ansi lumens Contrasto immagine : 5000:1

: 5000:1 Consumo energetico : 75 watt

: 75 watt Porte USB : 2

: 2 Audio : stereo (due speaker da 5W l’una) , Dolby

: stereo (due speaker da 5W l’una) , Dolby Peso: 1Kg circa

Recensione Artlii Play Pro: estetica e costruzione

Il proiettore di cui state leggendo vanta una costruzione solida e robusta nonostante la scocca che lo ricopre sia quasi completamente in plastica.

Nella parte superiore troviamo un comodo sistema di gestione del menù che con 7 tasti risulta molto completo. Sempre nella parte superiore è impossibile non notare la ghiera della messa a fuoco che nonostante sia manuale risulta immediata e semplice da effettuare, il cerchio si chiude con una tracolla in simil-pelle atta a trasportare con comodità l’Artlii Play Pro. Ambo i lati troviamo invece un rivestimento in tessuto che serve a nascondere le due casse da 5 Watt che sono compatibili con i formati audio Dolby. Nel lato destro troviamo anche una presa d’aria che mostra la ventola di raffreddamento.

Il bell0 risiede nel retro del proiettore dove troviamo una serie completa ed interessante di connessioni. Troviamo infatti due prese USB, due ingressi HDMI, un ingresso AV (il cavo viene fornito in dotazione insieme un cavo HDMI e a quello d’alimentazione) e un’uscita per le cuffie. Infine troviamo un tasto per l’accensione e l’attacco per l’alimentazione.

Sulla parte frontale troviamo ovviamente la lente che viene fornita con un pratico coperchietto di protezione e il sensore per la ricezione del segnale per il telecomando (anche lui in dotazione).

Per finire sul fondo troviamo un’aletta per rialzare il proiettore, 4 comodi piedini in gomma e un attacco per un cavalletto fotografico davvero comodissimo.

Tante funzioni smart per questo device |Recensione Artlii Play Pro

Come detto troviamo all’interno del nostro proiettore Android 9 TV. Il tutto si traduce nella possibilità di poter utilizzare le applicazioni che più ci aggradano come Netflix, Prime Video, Dazn e molte altre. A questo proposito vi invito a guardare la nostre guide ai migliori film su Netflix o Prime Video.

Ovviamente potrete accedere anche all’infinito catalogo Play Pro Store o ancora sfruttare le funzioni Google Chromecast. Così facendo si può in semplicità riprodurre i video direttamente dal vostro smartphone senza necessariamente fare l’accesso sul vostro proiettore, Anche se l’operazione è davvero molto semplice e veloce grazie ai servizi offerti da Google.

In poche parole non possiamo che fare i complimenti a questo device. Risulta essere davvero completo sotto ogni aspetto, smart e non. Inoltre la possibilità di sfruttare la connessione bluetooth per collegare cuffie oppure una soundbar è davvero un’aggiunta molto interessante e utile.

Come si vede questo proiettore? |Recensione Artlii Play Pro

Durante i nostri test siamo rimasti sorpresi nel constatare che, nonostante il prezzo contenuto (in base all’offerta), siamo davanti a un proiettore davvero completo ed efficace,

Una volta sistemati gli angoli di visione, la regolazione dello zoom e tutto il necessario per avere una buona resa d’immagine ci siamo ritrovati dinnanzi a un’immagine godibile anche con molta luce. Ovviamente il meglio di se questo Artlii Play Pro lo offre in ambienti di buio pesto, ma anche con una buona luminosità potrete utilizzare il vostro Artlii Play Pro.

La resa d’immagine regge bene anche con zoom spinti e anche se proiettate su pareti casalinghe l’immagine rimane più che godibile. Come detto in precedenza la grana ricorda molto quella del cinema anche se grazie a una serie di impostazioni presenti nel menù potrete scegliere quella che più fa per voi.

In poche parole la personalizzazione dell’immagine, dell’angolatura e dei colori potranno fare contenti davvero tutti. Anche i palati più esigenti riusciranno a trovare la giusta combinazione.

Le uniche pecche sono forse legata all’audio e al riscaldamento del proiettore.

Nonostante le due casse da 5 Watt l’una si difendano bene nei bassi e nelle medie frequenze e nonostante il livello di decibel sia sufficiente per godere di una buona resa, le frequenze più alte come anche le voci possono presentare qualche imperfezione. Se volete davvero tirare fuori il massimo dalla vostra visione il nostro consiglio è quello di affiancare al vostro proiettore una soundbar. Per chiudere il cerchio del suono è importante sapere che il proiettore è piuttosto rumoroso, quindi se volete tenere il volume molto basso dovrete fare i conti anche con questo aspetto.

Per quanto riguarda il riscaldamento lo segnaliamo solo per completezza ma il nostro consiglio e di non tenere il device vicino alla vostra collezione di DVD o in fianco a qualche fonte di calore (come ad esempio una lampada) in quanto di per sè il proiettore tende a scaldare parecchio e anche molto in fretta.

Chi dovrebbe acquistare questo proiettore smart?

In conclusione se volete acquistare un proiettore vi consigliamo di spendere qualche euro in più (se ne avete la possibilità) e di prendere in considerazione questo Artlii Play Pro.

Il mercato è pieno di proiettori anche meno costosi, ma trovare tutte queste caratteristiche e questa qualità ad un prezzo inferiore non credo sia facile (o addirittura possibile). Inoltre, dato il lancio recente, l’azienda ha deciso di proporre per un periodo limitato uno sconto di 40 euro sul prezzo di listino. Un’ottima occasione!

Non rimarrete delusi da questo Artlii Play Pro e potrete godere della magia del cinema al sicuro fra le vostre pareti domestiche.

