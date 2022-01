Recensione Achedaway Pro: il meglio per professionisti ed atleti

Recensione Achedaway Pro. Oggi vi parleremo di una Massage Gun destinata sia a professionisti del settore, che, agli atleti più esigenti

Oggi vi parleremo di un prodotto appartenente alla famiglia delle Massage Gun – che sempre più stanno prendendo piede nel mercato e suscitando interesse soprattutto nel panorama dello sport – e vi proponiamo la recensione di un modello professionale, si chiama Achedaway Pro.

Achedaway Pro ci ha convinti, ha tanti pregi, e quasi zero difetti, a partire dai materiali, per poi andare sulle testine, e per finire all’incredibile potenza del motore e della bassissima rumorosità dello stesso.

Utilizzata da svariati professionisti in campo medico e riabilitativo in tutto il mondo, rappresenta uno tra i migliori prodotti presenti sul mercato, se non il migliore, da un punto di vista del rapporto qualità/ prezzo. Scopriamo di più nella recensione completa, e soprattutto perché convenga effettivamente questo modello rispetto ai modelli più blasonati del mercato.

Il meglio per professionisti | Recensione Achedaway Pro

Senza essere ripetitivi, abbiamo già ampiamente raccontato la natura scientifica e tecnica, la nascita, e l’arrivo di questi prodotti nel mercato consumer direttamente dal settore sportivo e terapeutico, per cui, se volete scoprire il perché le Massage Gun hanno preso piede nel settore dell’elettronica, quale trattiamo in questa sezione, e soprattutto a cosa serve e perché serve, vi rimandiamo a questo articolo, in cui esponiamo tutto quello che c’è da sapere brevemente sul Myofascial release. Proprio come potrete leggerete dell’articolo poc’anzi riportato, ribadiamo per prassi e correttezza anche in questa sede che non siamo né medici, e né esperti del settore terapeutico medico e sportivo, e che ci limitiamo a giudicare e valutare da un punto di vista prettamente legato al mondo dell’elettronica, e, nel riportare ricerca scientifica e tecnica.

Il brand Achedaway nasce a cavallo tra il 2018 ed il 2019, con l’obiettivo di innovare nel settore dei motori brushless, portare miglioramenti a livello ingegneristico e soprattutto nel processo di miniaturizzazione di questi apparecchi utilizzati in campo industriale. Dopo esser stato per anni uno dei principali fornitori cinesi e americani di motori brushless, e dopo aver accumulato una grandissima esperienza nel settore delle batterie al litio ha deciso di sfruttare la loro esperienza maturata nel settore di ricerca e sviluppo per mettere l’elettronica al servizio dello sport e della medicina.



Triggerpoin

Ad oggi oltreoceano è ampiamente scelta da servizi sanitari, sport, e ambiti fisioterapici. Da poco ha intrapreso la mission di approdare anche in Europa. Con ottimi risultati e apprezzamenti da parte di svariati settori, e in Italia ci sono al momento diversi specialisti del settore fisiatrico che utilizzano Achedaway Pro.

Unboxing e qualità costruttiva | Recensione Achedaway Pro

Qualità apprezzabile sin da subito, e lo notiamo dalla cura nel dettaglio posta anche nello scatolo esterno. Package curato nei minimi dettagli, sullo scatolo riportate tutte le informazioni relative alla Massage Gun in questione, presenti anche diversi Disclaimer di servizio, fino ad arrivare al suo interno, dove abbiamo la sua borsa per il trasporto, che richiama il logo del Brand, posto in rilievo.

La borsa per il trasporto è di ottima qualità, dalle cerniere alla rigidità della stessa. All’interno è presente addirittura un’ampia tasca dove poter mettere qualcosa, e dove troviamo un manuale di istruzioni illustrato molto bene, anche se l’utilizzo è abbastanza intuitivo. E ciò che sarebbe invece più importante conoscere è invece il modo di utilizzo. La borsa è sagomata all’interno, e ogni componente ha il suo preciso alloggio, davvero utile per il trasporto, ogni oggetto resta fisso nella sua sede. In confezione è presente ovviamente il caricatore proprietario, caricatore da 25.8V per 1.0A.

I materiali sono davvero premium, si percepisce sin da subito che siamo difronte ad un prodotto di qualità. Achedaway Pro ha un proprio involucro a protezione, ed un livello costruttivo di tutto rispetto. Si denota una cura del dettaglio non indifferente. La Massage Gun ha delle dimensioni di 197 x 243 x 71 mm.

Durante l’utilizzo non emette mai scricchiolii anomali, segno che la costruzione è stata studiata nel minimo dettaglio, nonostante comunque l’elevata velocità che raggiunge. Il corpo motore essendo molto potente, tende a riscaldarsi e vibrare, per ovviare a questa cosa Achedaway ha pensato bene di inserire un corpo di metallo che ospita il motore ed il suo meccanismo. Durante la recensione di Achedaway Pro abbiamo pesato il prodotto per scoprire quanto la struttura in metallo avesse inciso sul peso finale, e abbiamo scoperto che gli dona un peso totale di ben 1.2 kg, assolutamente ben distribuiti. Un peso che aiuta anche a maneggiarla meglio visto la potenza del motore.

È realizzata principalmente in alluminio, davvero di ottima qualità, specie nella parte che ospita la zona motore, coperta dal blocco in metallo, abbiamo poi degli inserti realizzati in plastica, una plastica di ottima fattura, con una finitura molto piacevole al tatto. Troviamo solo il blocco in plastica per la zona di interazione posteriore, e per la struttura che ricopre la batteria stessa. Unica pecca, ma che nell’utilizzo quotidiano non rappresenta un problema fastidioso e limitante, questo modello non presenta un manico ricoperto in gomma per una presa più stabile e confortevole.

Tutto sommato però, la forma che possiede, ovvero con il manico inclinato rispetto al corpo, consente all’impugnatura di avere una presa ben salda, e comunque mantenere un buon Grip. Probabilmente è stata anche una scelta, col tempo la gomma tende ad usurarsi.

Il Design è davvero elegante e minimal. Abbiamo nella parte che ospita il motore inciso il nome del prodotto sia da un lato che dall’altro, per poi trovare sul fondo del manico la zona di estrazione della batteria, il meccanismo di estrazione è parte della batteria stessa. L’intera struttura è realizzata con costruzione quasi prettamente Unibody, ovvero un corpo compatto e con poche inserzioni collegate tra loro, ad esempio è infatti la batteria ad essere l’elemento esterno, non la batteria che funge anche da manico. Questo è un pregio ed è anche un accortezza costruttiva di alto livello, che troviamo solo dei migliori modelli presenti sul mercato. Vi spiego il perché; in una struttura con la batteria che funge anche da manico, lo stesso tende a subire vibrazioni e muoversi durante l’utilizzo, giocando in qualche modo con i pin di collegamento della batteria (che non è proprio il massimo), se la Massage Gun è di qualità le vibrazioni sono minime, ma comunque si percepiscono durante l’utilizzo, e possono a lungo andare in qualche modo rovinare i Pin. Qui invece, abbiamo un corpo solido e costruito in un unico pezzo, è difatti la batteria ad essere inserita o sfilata all’interno del suo alloggio, la stabilità è nettamente maggiore, e non avvertiamo logicamente movimenti.

Nella parte inferiore, dove troviamo l’ingresso per il caricatore DC-IN da 24V con alcune informazioni riportate. La rientranza della parte finale permette alla Massage Gun di poggiare perfettamente sulle superfici e restare in equilibrio. L’estrazione della batteria è intuitiva e comoda. Il meccanismo di estrazione e inserimento è solido e robusto. Sono presenti delle scanalature ad incastro che favoriscono un corretto inserimento e bloccaggio della stessa. Basta premere con forza e scivolare giù la batteria.

Una piccola accortezza che inoltre ho notato, rispetto ad altri modelli in commercio e testati da noi, è che in questa Achedaway Pro, i Pin della batteria, non sono posti in orizzontale e perpendicolari (sia sulla MassageGun che sulla batteria), dunque semplicemente posti a contatto tra loro quando inserita, qui invece, per assicurare maggior stabilità, i Pin presenti nel corpo della Massage Gun, vanno proprio ad inserirsi completamente all’interno della batteria, ad incastro insomma, e con doppi Pin posti nella fessura interna della batteria, per una maggior sicurezza di erogazione di corrente, e stabilità della stessa.

Focus su scheda tecnica e testine | Recensione Achedaway Pro

Vi abbiamo descritto come è realizzata la struttura, ora andremo più nel tecnico approfondendo la bocchetta di ingresso. La parte di inserimento delle testine è realizzata in alluminio anch’essa, con il pistone di blocco della testina realizzato in metallo. È presente anche una scanalatura interna nella struttura per un blocco migliore delle testine una volta inserire, soprattutto per il blocco di determinate testine, per evitare la rotazione delle stesse durante l’utilizzo, abbiamo poi diverse guarnizioni interne, e anche un particolare grasso inserito tra il pistone che ospita il bloccaggio delle testine e la guarnizione bianca che vedete dalle foto. La bocchetta del pistone (dove inseriamo le testine) è estremamente solida e robusta.

Una pressione prolungata sul tasto di accensione e la Achedaway Pro entra in azione, impostandosi da sola direttamente alla velocità 1. Una volta accesa la Massage Gun dall’apposito pulsante posto al centro, si accenderanno i led di indicazione che troviamo accanto al tasto stesso. Il design è intuitivo, e troviamo poi diversi fori per facilitare la dissipazione, durante l’utilizzo viene espulsa una notevole quantità di aria, specie ad elevate velocità, bella l’integrazione dei fori, che fanno parte del pattern del design. Con una pressione prolungata partirà o, si spegnerà il motore.

Sulla destra abbiamo 5 led che indicano lo stato di batteria, 4 led verdi (che si accenderanno o spegneranno in progressione) che indicano lo stato batteria che va dal 100% al 20%, quando ad essere acceso sarà soltanto il led rosso, significa che ci troviamo al di sotto del 20%. La carica della batteria, viene indicata a salti di 20%, per, ovviamente 5 LED. Vi consigliamo di non farla scaricare mai completamente, e magari di metterla in carica appena raggiunto il led rosso o, già al 40%. Questo per garantire una maggior salute della batteria che sappiamo col tempo esser soggetto a naturale degradamento.

Nella parte sinistra invece abbiamo le spie relative alla velocità, che sono 5. Il motore è di elevatissima qualità, il migliore mai provato sino ad oggi.

La qualità la si percepisce dal suono emesso, cupo, con zero rumori metallici e scricchiolii, e dal feeling che restituisce durante l’utilizzo. Il movimento è secco, netto e altamente preciso. Il motore brushless ha una potenza di 80W, Achedaway Pro è una delle Massage Gun più potenti presenti in commercio. 80W che lavorano per muovere un range di 16mm di ampiezza di percussione (Amplitude). 16mm è il valore massimo che ad oggi è stato implementato in questi strumenti, ed è tipico dei prodotti professionali, ottimo per la Vibration Tissue Therapy, perfetto per Deeper Percussion Therapy. Si inizia difatti a parlare di Deeper Percussion Therapy, solo quanto – proprio come le evidenze delle ricerche scientifiche effettuate dai medici dell’istituto J Sports Sci Med. vogliono – il valore Amplitude parte da un minimo di 10/ meglio ancora 13 mm (preferibilmente) fino ad un massimo di 16mm, che rappresenta il valore più efficace. Sappiamo scientificamente che 16mm è il range migliore per arrivare al tessuto muscolare, solo le migliori Massage Gun posseggono questa specifica. D’altro canto, bisogna anche saper utilizzare e gestire tale valore, in quanto non è facile da utilizzare, come un modello da 10/13 mm. Anche perché, sappiamo che non basta avere 16mm di Amplitude, deve essere accompagnato da un motore e da pistoni di elevata qualità, uno Stall Force inadeguato, renderebbe vana questa specifica.

5 sono le velocità da sfruttare, ricordiamo che per velocità si intende quante volte al minuto la testina (dunque la bocchetta del pistone) effettua un’escursione completa di 16mm. Tutte le velocità sono tarate seguendo le direttive dettate dalla scienza. Tutte seguono dunque precisi e calibrati parametri in termini di Hertz e RPM.

Al primo livello abbiamo 1.700 RPM (per 28Hz), e al secondo livello 2.000 RPM (per 33Hz). Queste due prime velocità possono essere utilizzate per la Vibration Tissue Therapy, o per sezioni muscolari poco profonde da raggiungere e/o, zone maggiormente sensibili. Al terzo livello possiamo sceglie una velocità di 2.300 RPM (per 38Hz) per favorire il trattamento sia Vibration Tissue Therapy che Deeper Percussion Therapy, un livello questo che va bene un po’ per tutti i gruppi muscolari, dipende dalla vostra sensibilità e dal volume dello stesso, soprattutto dal tipo di testina che decideremo di utilizzare. I livelli 4 e 5, rispettivamente di 2.600 RPM (per 43Hz) e 2.800 RPM (per 47Hz), sono indicati per gruppi muscolari più ampi, o per trattamenti mirati, con le adeguate testine. Per lo più per trattamenti Deeper Percussion Therapy. Ovviamente ogni velocità si sposa con una determinata testina, e con la terapia che scegliamo di utilizzare.

Le testine in dotazione

Continuiamo la recensione di Achedaway Pro, e siamo giunti ora al discorso relativo alle testine, ne abbiamo 4 in dotazione. Altri competitor ne posseggono 5 o 6, ma le testine che Achedaway fornisce sono molto particolari. Due, quelle che possiamo considerare principali, sono realizzate in alluminio, poi ne abbiamo una molto speciale ed unica nel suo genere, che rappresenta un Must per l’utilizzo terapeutico.

Nel dettaglio, abbiamo la testina Forkhead (realizzata in plastica dura), maggiormente utilizzata per la zona cervicale, o spina dorsale; la testina Bullet (realizzata in alluminio), che è indicata per trattare Trigger Point e dunque per il trattamento Deep Tissue; la testina Flat (realizzata in alluminio), che non ha una sezione muscolare target univoca ma si è vista essere efficace per svariati gruppi muscolari, piccoli e grandi.

Troviamo poi la testina Flex Super Soft; Questa testina ha un feeling davvero particolare ed unico, può essere utilizzata per la maggior parte dei gruppi muscolari, ed è realizzata in una gomma morbida molto liscia. Molto soffice, è stata concepita per trattare zone sensibili, delicate o dolorose, senza far sentire dolore al paziente. Le vibrazioni verranno infatti assorbite dalla struttura in gomma morbida, e l’effetto è estremamente delicato. Utile sia per trattamenti Vibration che Deeper Therapy. La testina Flex Super Soft è molto liscia, e permette uno scorrimento senza frizione sulla superfice cutanea, per tale motivo si utilizza in casi di pelle delicata, in quanto l’attrito è pari a 0, con questa testina anche se verrebbe colpito un osso (per sbaglio) non ci saranno problemi. Inoltre questa testina è in grado di assicurare una profondità Deeper Percussion ulteriore pari a 2-3 mm in base al gruppo muscolare. Per questa testina non è necessaria una pressione esageratamente forte, bisogna lasciarla lavorare con le velocità della Massage Gun. La pressione la si può applicare in zone e trattamenti mirati. Oppure, può essere utilizzata per terapie a pressione fissa. La testina è facile da pulire ed è antigraffio.

Tutte le testine hanno un trattamento antimicrobico. Peccato non aver trovare una quinta testina, che poteva essere una sempre gradita Air Cushion – ma possiamo fondamentalmente colmare la sua mancanza con la testina Flex Super Soft – oppure una sempre gradita ed utile testina Round, che, rappresenta la testina a 360° più generica, ed universale nel suo utilizzo, che si adatta a tutto insomma. Chiudiamo però un occhio per via dell’elevata qualità di queste 4 testine in dotazione. Soprattutto perché la testina Flex Super Soft è molto versatile.

Infine parlando di testine, Achedaway include inoltre 3 guarnizioni sostitutive. Le alte velocità che raggiungono le testine, durante il funzionamento, generano calore nel pistone che tende a surriscaldarsi, questo col passare del tempo potrebbe usurare la guarnizione delle testine, causando minor aderenza durante l’escursione del movimento. Chiaro, è improbabile che accada con un anno, forse anche due, ma comunque è qualcosa in più. Segno che Achedaway Pro, è un prodotto supportato nel tempo, e che è concepito per essere longevo. Proprio per altro, come la scelta fatta di possedere la batteria ad estrazione intercambiabile.

Le testine realizzate in alluminio portano con se alcuni vantaggi, vantaggi che si tramutano in utilizzi specifici, non che non potrebbero essere replicati con testine realizzate in plastica dura, ma che nel complesso sono sicuramente più confortevoli e pratici nell’utilizzo finale. Due i principali vantaggi, la prima è che può essere utilizzata in combinazione a pomate specifiche, e conseguentemente la pulizia della stessa è immediata e rapida senza rischi di macchiare la stessa, e la seconda è che può essere utilizzata per trattamenti col freddo, si può tenere riporre la testina nel congelatore per un massimo di 10/15 minuti, e utilizzata successivamente sul paziente. Inoltre è più duratura nel tempo, ed hanno una scorrevolezza incredibile.

Stall Force e… Come si comporta nell’utilizzo? | Recensione Achedaway Pro

In tema autonomia questa Massage Gun possiede un enorme batteria da ben 3200 mAh. Achedaway Pro sostiene che duri circa 3-4 ore, e non si sbaglia. Dipende da come viene utilizzata, con che frequenza ma soprattutto a che velocità. Durante la recensione di Achedaway Pro sono riuscito anche a raggiungere le 4/ 5 ore di utilizzo ma sfruttando le frequenze 1 e 2 ed anche 3 e 4, se viene utilizzata sempre a massima velocità la durata scende a 2/3 ore.

Per una ricarica completa invece, servono meno di 4 ore, messa in carica al 60% circa un’ora e mezza. Lo stato della carica viene indicato allo stesso modo di come abbiamo spiegato sopra, dagli appositi LED. Vi è anche un LED posto sul caricatore ad indicare la corretta erogazione di corrente.

A questo punto della recensione della Achedaway Pro passiamo al motore, che è davvero fantastico, ma soprattutto silenzioso rapportato alla sua potenza. Si oscilla da un minimo di 34/36 dBA con frequenza 1, davvero bassa, e circa 48/52 dBA con la frequenza 5, sale a 56/7 quando viene effettuata la pressione sul corpo con movimento annesso a velocità 5. Davvero incredibilmente silenziosa. La Massage Gun non surriscalda particolarmente, è presente un giusto un leggero e normalissimo aumento delle temperature nella zona motore, e noterete dopo ore prolungate di utilizzo fuoriuscita di aria calda nella parte posteriore. Tende anche a surriscaldarsi l’estremità del pistone che ospita le testine. Tutto nella norma. Il motore da 80W qualitativamente parlando non si discute, anche a bassi livelli di carica assicura una potenza sempre costante.

In quanto a valori Stall Force, Achedaway Pro è in grado di generare una pressione di circa 36 Kg, un dato che la posizione certamente tra la fascia alta delle Massage Gun, anzi, tra le migliori in commercio, difficile trovare di meglio a questo prezzo, ed anche in fascia di prezzo superiori. Il motore è estremamente potente, per capirlo va provato, non si riesce a fermare la corsa del pistone, o con estrema difficoltà già a frequenza 2/3. Il motore spinge come deve, e anche tanto. Non arresta o rallenta mai la sua corsa, non va sotto sforzo, ha una ripresa davvero impressionante anche a contro-pressioni molto forti, non esita mai, e garantisce sempre una potenza costante, quando viene stoppata la contro-pressione, non ha neanche ritorni di inerzia a scarico del motore, ritorna alla sua potenza standard. Un corpo motore davvero fuoriclasse.

Per chi non lo sapesse il valore Stall Force è riferito alle Massage Gun, ma potremo fare riferimento anche allo Stall torque e quindi parlare più in generale di motori elettrici, e si riferisce alla coppia del motore stesso, prodotta da un dispositivo meccanico, la cui velocità di rotazione in uscita è pari a zero. Dunque è il riferimento ad un carico esterno applicato esternamente contro pressione al dispositivo, è ciò riduce la coppia (quindi la velocità di rotazione) avvicinandosi allo stato di 0, per l’appunto, andando in stallo. In altre parole è la quantità di pressione necessaria per fermare il movimento della Massage Gun, più la pressione deve essere alta, più la Massage Gun è in grado di esprimere una data forza.

Conclusioni e prezzo

Se siete un pubblico di professionisti probabilmente conoscerete già Achedaway, in quanto professionisti del settore ne hanno ampiamente parlato negli anni, mentre per un pubblico interessato all’acquisto, non posso che consigliarvi ciecamente Achedaway Pro, soprattutto ad un pubblico di sportivi, che conosce bene i distretti muscolari.

Ho utilizzato questa Massage Gun dopo sedute di pesistica, corsa e corpo libero, ed è sempre è risultata efficace. Post allenamento soprattutto nel trattamento del lattato accumulato con lo sforzo ripetuto, come anche nel trattamento di Trigger Point miofasciali. La batteria come detto dura il necessario per una seduta allenante, ho superato a volte le 4/5 ore e mezza di utilizzo settimanale, che scende a 2/3 ore se utilizzata a massimo regime, utilizzandolo per circa 20 minuti ad inizio allenamento e 20/ 25 minuti a fine allenamento circa. A fare seriamente la differenza rispetto ad altri prodotti testati però, è la testina Flex Super Soft, che è davvero efficace per trattamenti di defaticamento passivo come anche per il trattamento di Trigger Point miofasciali. Come detto, vi consiglio di non far scaricare completamente la batteria, ma caricarlo a circa metà del suo livello. In termini di portabilità la valigetta è poi davvero molto comoda.

Attenzione a non utilizzare questo prodotto in presenza di tali situazioni:

Traumi recenti

Fratture

Rabdomiolisi

Dermatiti o dermatosi

Processi febbrili

Processi infiammatori acuti di origine traumatica, infettiva o allergica

Gravi flebopatie

Insufficienza cardiaca con edema agli arti inferiori (edema di natura secondaria)

Patologie del sistema nervoso centrale (SNC) a evoluzione spastica

Gravi necrosi

Tumori, neoplasie

Giunti al termine di questa recensione, Achedaway Pro credo sia uno dei migliori prodotti da poter acquistare ad oggi, se non il migliore. Il rapporto qualità prezzo è incredibile, difficile trovare di meglio. Sia in termini di rapporto qualità/ prezzo, che potenza/ rumorosità, vince a mani bassi contro i migliori modelli presenti in commercio, dei brand più blasonati, e proposti a prezzi ben più elevati. In più, come dotazione, potrete far affidamento a 4 affidabili testine di elevatissima qualità, che vi regaleranno un ampio range di utilizzo.

Unico consiglio è di acquistare la Massage Gun con una batteria extra, questo perché innanzitutto è una feature che solo i prodotti professionali offrono (così da sostituire le batterie una volta esaurite tra un paziente e l’altro e non rimanere mai senza), e poi perché è segno di un prodotto duraturo. Le batterie al litio hanno una durata prestabilita, ed inevitabilmente si usureranno col tempo, perdendo capacità, in questo modo avrete una batteria di riserva in grado di ridare vita al vostro prodotto anche a distanza di anni.

Achedaway Pro è acquistabile sul sito ufficiale (o su Amazon, solo USA al momento) al costo di 260.00 Euro (413.00 Euro prezzo pieno), nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, ed è pienamente rapportato a ciò che è in grado di offrire, anzi, ben più conveniente di altri modelli più blasonati. Sale a 325.00 Euro il prezzo (475.00 Euro prezzo pieno), includendo una batteria extra, opzione che vi consiglio di scegliere, che tu sia un professionista, oppure uno sportivo, per i motivi ampiamente spiegati poc’anzi. Adatta sia a trattamenti Vibration Tissue Therapy che Deeper Percussion Therapy.

Acquistabile tramite il sito ufficiale, che vi consigliamo, (o su Amazon USA ad un costo però, maggiore), è attualmente in sconto ai prezzi riportati, possiede ovviamente 2 anni di garanzia, ed il programma soddisfatti o rimborsati. Per la recensione della Achedaway Pro era tutto, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.