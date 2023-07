Recensione Tronsmart Bang: il compagno perfetto per l’estate

In questa recensione, esamineremo Tronsmart Bang, un altoparlante Bluetooth con un design accattivante e prestazioni audio convincenti

L’estate è iniziata e con essa arrivano le feste all’aperto. Che sia in spiaggia, in campagna o in collina, un elemento imprescindibile per animare e rallegrare gli invitati è la musica di sottofondo. E proprio in queste occasioni entrano in gioco gli altoparlanti Bluetooth. Oggi ci focalizzeremo su Tronsmart Bang, la sorella maggiore della famiglia “Bang“, che promette di offrire un’esperienza audio coinvolgente, design accattivante e una serie di funzionalità avanzate. Scopriamo insieme cosa ha da offrire lo speaker di casa Tronsmart.

Qualità costruttiva ed estetica | Recensione Tronsmart Bang

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, è importante notare la qualità costruttiva ed estetica di Tronsmart Bang. Con dimensioni di 361×183.4×150.3 mm e un peso di 3.08 kg, presenta un design pulito con materiali premium. La combinazione di plastica gommata e tessuto reticolato conferisce all’altoparlante un aspetto accattivante. Inoltre, il maniglione presente sulla parte superiore lo rende comodo da trasportare ovunque. La resistenza all’acqua con certificazione IPX6 lo rende adatto per l’uso all’aperto, consentendo di godersi la musica anche in ambienti umidi o durante piccole piogge estive.

Nella confezione, oltre alla cassa troveremo un cavo Jack to Jack da 3.5mm e il cavo di ricarica USB-A to USB-C. Purtroppo non è presente alcuna tracolla poiché, a differenza del modello più piccolo, Tronsmart Bang non gode di ganci per andare a innestare quest’ultima.

Passiamo ora alle specifiche tecniche di Tronsmart Bang. Questo potente altoparlante offre un’uscita di 60W, garantendo un audio potente e dettagliato. La batteria integrata da 10800mAh consente fino a 15 ore di riproduzione audio continua con una singola ricarica. La connettività è fornita attraverso le opzioni di AUX e Bluetooth 5.0, consentendo una facile connessione con dispositivi compatibili. È inoltre possibile sfruttare il supporto per il collegamento audio-audio tramite un jack da 3.5mm. Tronsmart Bang offre anche una funzione di powerbank d’emergenza, consentendo di caricare altri dispositivi quando necessario. La tecnologia TWS (True Wireless Stereo) consente di collegare due altoparlanti Bang per un’esperienza audio stereo ancora più coinvolgente. Inoltre, è possibile effettuare chiamate in vivavoce grazie al microfono integrato e sfruttare l’assistente vocale per un controllo comodo e pratico. Infine, le luci LED beat-driven aggiungono un tocco festoso, pulsando a ritmo della musica o rimanendo accesi durante la riproduzione musicale.

Utilizzo sul campo | Recensione Tronsmart Bang

Passiamo ora all’esperienza d’uso di Tronsmart Bang. Grazie alla potenza di uscita di 60W, l’altoparlante è in grado di riempire facilmente una stanza o un ambiente all’aperto con suoni chiari e ben bilanciati. I bassi sono profondi e ricchi, mentre gli alti sono nitidi e dettagliati. Ho immediatamente notato la sua capacità di creare un’atmosfera coinvolgente non appena l’ho acceso iniziando a riprodurre le tracce.

La connessione Bluetooth è veloce e stabile, consentendo di riprodurre la musica senza interruzioni. Ho potuto godere delle mie playlist preferite senza preoccupazioni, con una trasmissione fluida e senza intoppi.

La durata della batteria di 15 ore (senza led accesi e non con volume al massimo) garantisce lunghe sessioni di ascolto senza doversi preoccupare della ricarica frequente. Questo è particolarmente vantaggioso durante le feste o gli eventi all’aperto, in cui l’energia elettrica potrebbe non essere facilmente accessibile. Inoltre, la resistenza all’acqua IPX6 fornisce una protezione aggiuntiva durante gli utilizzi all’aperto. Ho potuto posizionare l’altoparlante vicino alla piscina o portarlo con me in spiaggia senza preoccuparmi degli schizzi d’acqua o delle improvvise piogge estive. L’interfaccia semplice e intuitiva rende facile controllare le funzioni dell’altoparlante. I pulsanti ben posizionati mi hanno permesso di regolare il volume, passare alle tracce successive o precedenti e gestire le chiamate in modo rapido e senza complicazioni.

In generale, Tronsmart Bang offre un’esperienza audio coinvolgente e affidabile. La potenza sonora, la connettività stabile, la durata della batteria di lunga durata e la resistenza all’acqua IPX6 lo rendono un altoparlante ideale per feste in spiaggia, picnic all’aperto o semplicemente per godersi la musica in compagnia degli amici. Tuttavia, vale la pena notare che, nonostante le sue numerose qualità positive, l’altoparlante potrebbe risultare un po’ ingombrante da trasportare per alcune persone che cercano una soluzione più compatta e portatile.

Tiriamo le somme

In conclusione, Tronsmart Bang è un altoparlante Bluetooth di alta qualità, con un design accattivante e prestazioni audio potenti. Con un’uscita di 60W, riempie facilmente gli ambienti con suoni chiari e ben bilanciati. I bassi sono profondi, gli alti nitidi e dettagliati. La connessione Bluetooth è veloce e stabile, mentre la batteria dura fino a 15 ore. La resistenza all’acqua IPX6 lo rende adatto all’uso all’aperto. È facile da controllare e offre diverse opzioni di connettività. Tuttavia, pesa 3.08 kg, potrebbe risultare pesante per il trasporto frequente. Inoltre, è consigliabile stare vicini per ottenere una buona qualità audio durante le chiamate e alcuni file MP3 di bassa qualità potrebbero perdere qualità a volume massimo. In generale, Tronsmart Bang offre un’esperienza audio coinvolgente e affidabile per feste e occasioni all’aperto.

