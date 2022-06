Rakuten Kobo: tutto quello che c’è da sapere

In molti hanno sentito parlare dell’azienda Rakuten Kobo, o più semplicemente Kobo, ma in quanti conoscono tutte le offerte che essa propone?

Rakuten Kobo è un’azienda fondata nell’ormai lontano 2009 in Canada, più precisamente nella città di Toronto. Essa altro non è che una filiale del conglomerato di e-commerce giapponese Rakuten, incentrata principalmente nel comparto della lettura, e non solo, sotto ogni punto di vista. Molti avranno già sentito parlare degli eReader Kobo, tuttavia questi non sono gli unici prodotti che l’azienda propone ai suoi utenti.

Scopriamo tutte le proposte di Rakuten Kobo

Come abbiamo già detto, la società è famosa per i suoi device. Che voi siate dei lettori da divano o che amiate rilassarvi svagando la mente mentre fate un bagno, la società ha quello che fa per voi. Dai semplici eReader, adatti in ogni circostanza, a quelli waterproof, pensati soprattutto per potersi godere il piacere della lettura anche in piscina. Inoltre la società ha pensato anche agli amanti degli appunti, realizzando modelli con stylus per “scarabocchiare” e fissare meglio alcuni passaggi dei nostri libri preferiti.

Proprio in fatto di libri, o per meglio dire di eBook, troviamo una vastissima libreria che saprà soddisfare i gusti di ogni lettore, grazie a numerosi generi e migliaia di libri pronti per essere spulciati sotto l’ombrellone. Se invece volete godervi in pieno relax la brezza leggera che vi coccola mentre siete distesi sui vostri lettini, potrete scegliere fra i vari audioBook e iniziare il vostro viaggio ascoltando la voce di un narratore.

Ovviamente acquistando un dispositivo adesso, difficilmente riuscirete a creare una libreria ampia in poco tempo. Ecco perché la società ha pensato di fornire a tutti Kobo+, il servizio in abbonamento “all-you-can-read”, come lo definisce la stessa Kobo. A partire da 9,99 € al mese sarete in grado di accedere illimitatamente a tutti gli eReader e a tutti gli audioBook a disposizione. Inoltre, grazie all’apposita app per sistemi Android, iOS e PC potrete leggere ovunque voi siate e su qualunque dispositivo.

Voi conoscevate tutti i servizi di questa società?