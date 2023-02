Rakuten Kobo presenta le sue proposte per San Valentino!

Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading ha selezionato una serie di proposte adatte alla festa degli innamorati, eccole!

L’avvicinarsi di San Valentino rappresenta il momento perfetto per leggere o rileggere un eBook con la speranza di indagare, e provare a comprendere, quel mistero che è l’amore. Con Rakuten Kobo, azienda leader nel settore dell’eReading, è possibile festeggiare tutte le sfumature dell’amore con una selezione di libri e device per la lettura / ascolto digitale.

Come dimostrato anche dal Book Report 2022, anno dopo anno gli italiani stanno riscoprendo sempre più l’amore per la lettura (soprattutto quella digitale) – nel 2022 c’è stato un incremento del 62% sul tempo di lettura totale. Perché quindi non celebrare l’amore regalando o regalandosi un eBook che faccia battere il cuore?

Con Rakuten Kobo le proposte sono davvero tantissime, tra eBook e audiolibri c’è solo l’imbarazzo della scelta. E parlando d’amore, è interessante notare come nell’ultimo anno tra i protagonisti della lettura troviamo una vasta gamma di romanzi rosa, perfetti alleati per celebrare questa giornata dell’amore!

Tra i titoli “romantici”, tra note rosa e gialle, più amati della classifica di Kobo Plus:

Incidente Franciacorta – Rebecca Quasi

L’eredità di Saint James – Sarah Mathilde Callaway, a cura di Alessandra Bazardi

Sul Velluto – Rebecca Quasi

L’abbonamento Kobo Plus, offrirà poi accesso all’ampia libreria del brand, sempre in aggiornamento! Difatti con la Subscription al programma “all-you-can-enjoy” la passione per lettura non avrà più limiti. Disponibili 3 versioni:

Kobo Plus eBook: 9,99 € al mese

Kobo Plus eBook + Audio: 12,99 € al mese

Kobo Plus Audio: 9,99 € al mese

Con i device Rakuten Kobo è possibile avere sempre con sé una ricca selezione di libri e audiolibri e godere di funzionalità come la possibilità di modificare la dimensione del carattere, di utilizzare dizionari e traduttori integrati, di scrivere note a lato o di sottolineare, archiviare e salvare le frasi più belle.

Qualche esempio di ultima generazione? Con Rakuten Kobo c’è un device per ogni esigenza:

Kobo Clara 2E è il regalo ideale per i più attenti all’ambiente che amano scegliere la via green della sostenibilità. L’ultimo arrivato in casa Kobo è infatti un prodotto realizzato con L’85% di plastica riciclata (di cui una parte intercettata prima di finire negli oceani) e vanta grandi novità, in un piccolo formato da 6″. Touchscreen HD E Ink Carta 1200 aggiornato con Modalità Scura e ComfortLight PRO e 16GB di archiviazione. Con tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare gli audiolibri Kobo è impermeabile a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti.

Kobo Elipsa è un'ottima soluzione per gli appassionati di lettura e scrittura, che amano prendere appunti ai margini dei libri ed evidenziare i loro paragrafi preferiti. Con un touchscreen da 10,3″ grazie alla penna Stylus sarà possibile avere lo stesso feeling della scrittura a mano, ma su MyScript con 32GB di archiviazione. Dispone di uno spazio per la creazione di quaderni di appunti personali.

Kobo Libra 2, con 32 GB di spazio di archiviazione, uno schermo E Ink da 7" più veloce e la tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare gli audiolibri Kobo, è un fantastico regalo anche per i più esigenti e difficili da accontentare. Ricco di funzioni e personalità, Kobo Libra 2 possiede un design ergonomico che consente la presa salda del device e dei pulsanti per voltare pagina in modo da non interrompere la lettura. Dispone di modalità di lettura in orizzontale o verticale.

Kobo Sage è l'eReader più completo di sempre e presenta tutte le funzioni Kobo in una veste elegante e una tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare tutti gli audiolibri disponibili su Kobo Plus. Compatibile con Kobo Stylus, la penna digitale per annotare tutto ciò che si desidera, il touchscreen a filo da 8″" HD E Ink Carta 1200 con prestazioni superiori mostra alti contrasti e nessun riflesso. Il design ergonomico e la possibilità di leggere in orizzontale e verticale, lo rende adatto a qualunque tipo di lettura.

