Rakuten Kobo: il regalo perfetto per ogni evenienza

Ecco tutte le proposte di Rakuten Kobo per stupire tutti i tipi di lettore con il regalo giusto. Black Friday, Cyber Monday, Natale, ogni occasione è perfetta per regalare un device Kobo

Rakuten Kobo Inc. è un rivenditore mondiale di libri digitali e audiolibri di proprietà di Rakuten Group, Inc.(qui per maggiori info) con sede a Tokyo e il quartier generale a Toronto. Creata dagli amanti dei libri per gli amanti dei libri, la piattaforma Kobo annovera 58 milioni gli utenti in tutto il mondo che possono leggere in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo. Con la missione di migliorare l’esperienza di lettura per tutti, Rakuten Kobo connette i lettori alle storie attraverso un’attenta e personalizzata selezione di eBooks e audiolibri. Offrendo i migliori eReaders e app dedicati alla lettura. Con Rakuten Kobo scegliere il regalo perfetto per i vostri cari e per le loro esigenze di lettura non è mai stato così facile.

Dettagli su Rakuten Kobo, il regalo perfetto

Black Friday, Cyber Monday, Natale… la stagione degli acquisti frenetici è alle porte e la ricerca del regalo perfetto per sé o per i propri cari è partita! Si sa, a ridosso delle feste il tempo scarseggia, le idee sono sempre confuse e la paura che il proprio regalo non sia davvero apprezzato è tanta. Ecco, quindi, che Rakuten Kobo corre in vostro soccorso e vi aiuta a scegliere fra una vasta gamma di eReader all’avanguardia, ottimi alleati per qualsiasi tipo di lettore. Inutile mentire, i regali tecnologici sono in assoluto i migliori. Pratici (perché non si può sbagliare taglia e li si può tranquillamente ordinare online), sempre graditi (perché sono davvero utili) e come se non bastasse, anche comodissimi da incartare rispetto a un vaso o una camicia!

Gli eReader di ultima generazione firmati Rakuten Kobo, azienda leader nel settore dell’eReading, sono adatti a tutti i tipi di booklover. Dagli amanti della lettura più tradizionale agli appassionati di storie da ascoltare in formato audiolibro. Compatti e semplici da usare, sono dotati di caratteristiche da fascia alta, ma ad un prezzo molto conveniente. E allora, ecco una rassegna dei modelli Kobo per aiutarvi a scegliere il dispositivo perfetto per voi o per i vostri cari.

KOBO CLARA 2E: Un device green con funzionalità personalizzabili

Il Kobo Clara 2E è il regalo ideale per i più attenti all’ambiente che amano scegliere la via green della sostenibilità. Prodotto con plastica riciclata e plastica potenzialmente destinata agli oceani, questo eReader ecosostenibile vanta grandi novità in un piccolo formato. Kobo Clara 2E aiuta a immergersi nella lettura con il suo touchscreen HD E Ink Carta 1200 da 6” aggiornato con Modalità Scura e ComfortLight PRO. Che permette di leggere al buio senza compromettere la qualità del sonno grazie alla riduzione della luce blu. I 16GB di archiviazione di Kobo Clara 2E possono ospitare tantissimi eBook e audiolibri Kobo. Mentre la tecnologia wireless Bluetooth permette di ascoltarli ovunque si desideri. Kobo Clara 2E, impermeabile a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti, può diventare un ottimo compagno di viaggio per tutti gli appassionati di lettura.

KOBO NIA: Tanti libri in poco spazio

Il Kobo Nia è il dispositivo adatto a chi è sempre di corsa e cerca di evadere dalla realtà e concedersi un po’ di tempo per la lettura nella vita frenetica di tutti i giorni. Grazie ai suoi 8GB di archiviazione, Kobo Nia permette di portare ovunque fino a 6.000 eBook. Con il suo touchscreen da 6” antiriflesso non occupa troppo spazio e garantisce comodità grazie alla ComfortLight regolabile. E per di più, la batteria di Kobo Nia sembra non finire mai. Una sola carica può durare settimane. Una lettura tira l’altra con Kobo Nia ma niente paura, l’eBookstore Kobo è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, direttamente sul suo eReader.

KOBO LIBRA 2: Design ergonomico e pulsanti per voltare pagina

Maggiore spazio di archiviazione, uno schermo E Ink più veloce e la tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare gli audiolibri. Kobo Libra 2 è un fantastico regalo anche per i più esigenti e difficili da accontentare. Ricco di funzioni e personalità, nonché di 32GB di memoria, Kobo Libra 2 possiede un design ergonomico che consente la presa salda del device e dei pulsanti per voltare pagina in modo da non interrompere la lettura. Il Kobo Libra 2 è disponibile in due colori, bianco e nero, ed è possibile personalizzarlo con una delle sue SleepCover.

KOBO SAGE: Tanti accessori per un’esperienza di lettura sempre più coinvolgente

Per chi ama rifugiarsi nella storia, imparare sempre qualcosa di nuovo e godere del piacere della lettura, c’è Kobo Sage. L’ eReader più completo di sempre presenta tutte le funzioni Kobo in una veste elegante e una tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare tutti gli audiolibri disponibili su Kobo Plus. Il touchscreen a filo da 8″” HD E Ink Carta 1200 con prestazioni superiori mostra alti contrasti e nessun riflesso. Creato per rendere ancora più piacevole il momento della lettura. Il Kobo Sage possiede alcuni accessori personalizzati. SleepCover, PowerCover e Kobo Stylus, la penna digitale targata Kobo con cui i nonni potranno approfondire la propria lettura e salvare i loro appunti anche su altri dispositivi tramite Dropbox.

KOBO ELIPSA: Un solo eReader, un mondo di idee

Il Kobo Elipsa può essere un’ottima soluzione per gli appassionati di lettura e scrittura, che amano prendere appunti ai margini dei libri ed evidenziare i loro paragrafi preferiti. Un libro, un taccuino e una libreria in un solo device, questo eReader è dotato di tutto ciò che occorre per trasformare le idee in realtà. Il pacchetto Kobo Elipsa, formato da l’eReader Kobo Elipsa, la Kobo Stylus e la SleepCover Kobo Elipsa, offre un’esperienza unica nel suo genere per gli amici più sofisticati. Grazie alla Kobo Stylus, infatti, si possono prendere appunti su un ampio touchscreen da 10,3″ e avere lo stesso feeling della scrittura a mano, ma su MyScript.

Inoltre, è anche possibile creare degli appunti personali, convertirli all’istante in testo digitale e, se necessario, esportarli dal dispositivo. Dotato di tecnologia wireless Bluetooth per ascoltare gli audiolibri, Kobo Elipsa possiede 32GB di archiviazione e una SleepCover per proteggere il device e metterlo in standby. Insomma… Elipsa non potrà deludere nemmeno il più esigente deI lettori!

Rakuten Kobo, un device per ogni esigenza

L’emozione di acquistare alle persone che amiamo un regalo perfetto e guardare i loro occhi illuminarsi di gioia è certamente impagabile. Con le loro numerose funzionalità e le caratteristiche all’avanguardia, i device firmati Rakuten Kobo sono degli ottimi acuisti. In grado di soddisfare ogni esigenza di lettura e ascolto vostra o dei vostri cari!

E voi? Cosa ne pensate di questa gamma di device Rakuten Kobo da regalare per ogni evenienza ?