QVC: le proposte per la Giornata Mondiale della bicicletta

La Giornata Mondiale della bicicletta è alle porte e QVC ci propone alcuni fra i suoi migliori modelli di e-bike. Scopriamoli insieme

Venerdì 3 giugno sarà la Giornata Mondiale della bicicletta. Per l’occasione, l’istituto di ricerca di mercato Ipsos ha realizzato un report sulla mobilità sostenibile, utilizzo e percezione della bicicletta per gli italiani. L’indagine rileva un consenso diffuso sul ruolo chiave che le bici svolgono per ridurre le emissioni di carbonio e, più in generale, il traffico. Alla luce di questi risultati e proprio in occasione della Giornata Mondiale della bicicletta, QVC propone alcuni dei suoi marchi più famosi di e-bike, affinché ognuno possa trovare il modello che più si addice ai suoi gusti.

Giornata Mondiale della bicicletta: tutti i modelli di e-bike proposti da QVC

Iniziamo con due modelli di F.lli Schiano. Il primo è il modello E-ride 28″ dotato di un telaio in alluminio con attacco al manubrio regolabile. Il potente motore posteriore ANANDA M129H da 250 W, offre una lunga durata ed alte prestazioni. Grazie a quest’ultimo si potrà raggiungere una velocità massima assistita fino a 25 km/h. La batteria a litio GREENWAY YJ145 da 36 V 10.4 Ah 374.4 Wh, è comodamente alloggiata sotto alla griglia portapacchi: non disturba e non ingombra. È dotata di luce anteriore e posteriore alimentata dalla batteria della bici, pneumatici Schwalbe, una comoda sella Selle Royal, un cavalletto centrale, un campanello e parafanghi. Questo modello è acquistabile a 999 €.

Il secondo modello invece è E-Moving. Il telaio in alluminio con attacco al manubrio regolabile permette di tenere la posizione del corpo ed una guida confortevole, con manubrio per bici da città/trekking e forcella ammortizzata. A supporto troviamo il potente motore anteriore ANANDA da 250 W che offre una lunga durata ed alte prestazioni e una velocità massima assistita fino a 25 km/h. Il cambio a 7 velocità con manopole revoshift Shimano permette di percorrere ogni tipo di strada. Anche questo modello è acquistabile a 999 € grazie allo sconto del 9%.

Passiamo adesso ai modelli EMG. Il primo è l’EMG Speedy Go, in grado di raggiunge una velocità di 25 km/h grazie alle ruote da 20″ e al motore da 250 W. La sua batteria al litio da 36 Ah offre un’autonomia di circa 25 km. Il telaio pieghevole permette di trasportarla comodamente ovunque. In dotazione troviamo il campanello meccanico, il portapacchi posteriore, il sistema di illuminazione a luci LED e freni V-Brake A/P di qualità per poterla utilizzare anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Per questo modello il prezzo cala a 799 €.

L’altro modello proposto è l’EMG Funny che con il suo telaio in alluminio e la ruota da 26″ offre agilità di guida e stabilità. La sua batteria al Litio da 36 V 13 Ah ha un’autonomia di circa 80 km, ideale anche per lunghi tragitti. La potenza del motore da 250 W e il cambio Shimano a 6 velocità fino ad un massimo di 25 km/h rendono l’e-bike ideale per la tua quotidianità. Il prezzo per questo modello è di 1.169 €.

Passiamo all’ultimo marchio proposto da QVC. Si tratta di Vivobike con il suo modello VM26 Milano. Questa e-bike ha il tipico design delle bici da passeggio con in più la tecnologia che la rende elettrica. È leggera e affidabile per affrontare anche i percorsi più ostici grazie al motore elettrico da 250 W brushless e la batteria estraibile LISHEN da 13 Ah. Queste forniscono un’autonomia di 80 km con una velocità massima di 25 km/h. Il cambio SHIMANO TY21 offre 7 velocità diverse, dando la possibilità di cambiare la pedalata godendosi il percorso senza fatica. Questa e-bike è acquistabile a 1.049 €.

Questi erano i modelli proposti da QVC in occasione della Giornata Mondiale della bicicletta. Vi ricordiamo che per acquistarli potete consultare il sito ufficiale. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dall’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!