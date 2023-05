Scopriamo quanto consuma una friggitrice ad aria, quali sono le accortezze da prendere nell’acquisto ed i vantaggi sui consumi

La friggitrice ad aria sta guadagnando sempre più popolarità tra i consumatori che vogliono gustare i loro cibi preferiti croccanti e deliziosi senza doverli immergere in olio bollente. Questo apparecchio usa l’aria calda per cuocere gli alimenti, rendendoli meno grassi e quindi più salutari rispetto alla frittura tradizionale. Inoltre, le friggitrici ad aria sono anche molto versatili e consentono di cucinare una vasta gamma di alimenti, dal pollo fritto alle patatine, ai gamberetti, alle verdure e molto altro ancora. La classe energetica della friggitrice ad aria è un indicatore importante da tenere in considerazione nella scelta di questo tipo di elettrodomestico, poiché essa è direttamente correlata al livello di efficienza energetica raggiunto.

Da quali variabili dipende il consumo?

Ci sono diversi fattori che possono incidere sul consumo di una friggitrice ad aria. Innanzitutto, la potenza dell’apparecchio è un elemento determinante, poiché una maggiore potenza può significare un consumo energetico più elevato. Inoltre, la dimensione della friggitrice e la quantità di cibo che si intende cucinare influiscono sull’efficienza energetica, poiché una friggitrice più grande richiede più energia per riscaldare e cuocere gli alimenti. Infine, il tipo di cibo che si cucina può influire anche sul consumo di energia, poiché alcuni alimenti richiedono temperature di cottura più alte o tempi di cottura più lunghi rispetto ad altri. In generale, tuttavia, una friggitrice ad aria consuma meno energia rispetto ad una friggitrice tradizionale, grazie alla sua capacità di cucinare gli alimenti con una quantità di olio significativamente inferiore.

I consumi per classe energetica

Ecco un elenco dei consumi medi di una friggitrice ad aria in base alla classe energetica da A a G:

Classe A : consumo medio annuo di energia inferiore a 109 kWh;

: consumo medio annuo di energia inferiore a 109 kWh; Classe B : consumo medio annuo di energia compreso tra 109 e 122 kWh;

: consumo medio annuo di energia compreso tra 109 e 122 kWh; Classe C : consumo medio annuo di energia compreso tra 122 e 135 kWh;

: consumo medio annuo di energia compreso tra 122 e 135 kWh; Classe D : consumo medio annuo di energia compreso tra 135 e 148 kWh;

: consumo medio annuo di energia compreso tra 135 e 148 kWh; Classe E : consumo medio annuo di energia compreso tra 148 e 161 kWh;

: consumo medio annuo di energia compreso tra 148 e 161 kWh; Classe F : consumo medio annuo di energia compreso tra 161 e 174 kWh;

: consumo medio annuo di energia compreso tra 161 e 174 kWh; Classe G: consumo medio annuo di energia superiore a 174 kWh.

Tuttavia, va tenuto presente che i consumi effettivi possono variare in base alla potenza dell’apparecchio, alle dimensioni, alla quantità di cibo cucinata e ad altri fattori specifici di ogni friggitrice ad aria.

Conclusioni

In conclusione, una friggitrice ad aria è una scelta molto conveniente per cucinare cibi croccanti e deliziosi in modo più salutare rispetto alla frittura tradizionale. Grazie alla sua efficienza energetica e alla capacità di cucinare gli alimenti con una quantità di olio significativamente inferiore, una friggitrice ad aria può contribuire a ridurre il consumo di energia e quindi a risparmiare sulla bolletta elettrica. Per coloro che sono alla ricerca di un’apparecchiatura con un basso consumo energetico, ci sono diverse opzioni sul mercato, come le friggitrici ad aria prodotte da aziende come Philips, DeLonghi, Tefal e Ninja, che offrono modelli di classe energetica elevata e una grande varietà di funzioni.

Voi cosa ne pensate di questi consumi?